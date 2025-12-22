“เจนสุดา” เผยครั้งแรก โดน “นานา” หลอกสูญ 40 ล้าน เมื่อวานตายไปแล้ว วันนี้เหมือนเกิดใหม่ ซึ้งใจสามีประเสริฐ เลือกคนไม่ผิด

เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่สาว “เจนสุดา ปานโต” ออกมาเปิดใจ กับการออกมาไลฟ์สดกับ “วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา” หลังจากที่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่โดนอดีตเพื่อนรัก “นานา ไรบีนา” หลอกให้ลงทุนและสูญเงินไปกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งเจนสุดาก็เผยว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีขึ้นเสมอ และตนก็พร้อมที่จะลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่ เพราะตนก็เริ่มมาจากศูนย์ ครั้งนี้ก็จะทำอย่างนั้นเช่นกัน
“รู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอ มีสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นในสิ่งที่เลวร้ายที่เรากำลังเผชิญเสมอ ครอบครัวเจนคือที่สุด สามีคือประเสริฐมาก อยู่ข้างๆ ตลอดเวลา ให้กำลังใจตลอดเวลา เรารู้สึกว่าเลือกคนไม่ผิด และรู้สึกว่าทุกวันเราเกิดใหม่ได้เสมอ เมื่อวานนี้เราตายไปแล้ว วันนี้เราคือคนใหม่ และเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในทุกๆ วัน อันนี้คือสิ่งที่เรียนรู้จริงๆ เลยนะ การดำดิ่งในช่วงนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่เราต้องพยายามจับตัวเอง พยายามจับความรู้สึกของตัวเองและเอามันขึ้นมา ถ้าเราไปจมอยู่ตรงนั้นบางทีมันไม่มีประโยชน์ เราก็ต้องเอาตัวเองขึ้น และเดินหน้าต่อไปอย่างเดียวเท่านั้น”
เมื่อวู้ดดี้บอกว่ามีแต่คนจับจ้องทุกครั้งที่เจ้าตัวโพสต์ไม่ว่าอะไรก็ตาม ทั้งสติ๊กเกอร์ที่ติดหลังรถ ทั้งแคปชั่นขณะทำงานว่าจะตั้งใจทำงานโดยไม่มีแผนฉ้อโกงใดๆ หรือโพสต์ที่บอกว่าไม่ควรเอาเด็กเข้ามาทำให้เกิดกระแสความน่าสงสาร
“เรารู้สึกว่าเราเป็นแม่คน เราเป็นผู้ปกครอง เรามีลูก เราทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องทำให้ลูกเราภูมิใจ เราต้องทำให้ลูกเรามองเราแล้วรู้สึกว่าเขาภูมิใจในแม่ของเขา เขาภูมิใจในครอบครัวของเขา และพูดได้เต็มปาก คือเชิดหน้าเดินออกไปในสังคมและมั่นใจในตัวเองได้เต็มร้อยว่าแม่เธอเป็นคนดี แต่ลูกๆ เจนไม่เคยมาถามอะไรเลย อาจจะยังเล็กเกินไป และที่โรงเรียนเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้ แต่ถ้าวันนึงเขาโตขึ้น เราก็ต้องเล่าให้เขาฟังอยู่แล้ว
ถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น รู้สึกหนักใจไหม จริงๆ แล้วก็หนักใจนิดนึง แต่ไม่เป็นไร อย่างที่บอกว่าทุกวันเราเกิดใหม่ได้เสมอ เราเกิดใหม่ได้ทุกวัน เมื่อวานมันผ่านไปแล้ว และเจนก็เป็นคนที่เริ่มต้นมาจากศูนย์ ไม่ได้มีอะไรมาจริงๆ และเราก็ทำด้วยมือของเราให้เรามีจนถึงทุกวันนี้ เป็นคนแบบนี้ถึงทุกวันนี้ได้ แปลว่าเราทำใหม่ได้ เราเริ่มใหม่ได้ เราเคยทำมาได้แล้ว ทำไมจะทำต่อไม่ได้ล่ะ วันนี้ก็ได้มาทำอะไรใหม่ๆ ไม่เคยไลฟ์เลยนะ กลัวว่าจะมีคนดูเราหรือเปล่า จะขายได้หรือเปล่า คือมีความลังเลอยู่นั่นแหละ แต่วันนี้เริ่มแล้ว เริ่มอะไรใหม่ๆ รู้สึกดีมากที่ได้มาทำอะไรแบบนี้”