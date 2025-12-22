“ณวัฒน์” รู้สึกอายกับพฤติกรรมลืมตัวของ “ชาล็อต” ตะคอกใส่ต่อหน้าคน ไม่อยากจะเชื่อเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้!

“ณวัฒน์” ลั่น “ชาล็อต” ลืมตัวก็ต้องเตือน ไม่อยากจะเชื่อว่าชาล็อตจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ พฤติกรรมแต่ละอย่างทำเหมือนไม่มีต้นสังกัดคอยสั่งสอน และพฤติกรรมที่ปฎิบัติกับแฟนๆ แล้วรู้สึกอาย ไม่ชอบที่สุดคือตะคอกใส่ตน ทั้งๆ ที่ตนดูแลทำทุกอย่างให้อย่างดีที่สุด
เป็นศิลปินในค่ายที่ถูกเรียกเตือนบ่อยมากทั้งหลังบ้านและออกสื่อสำหรับ “ชาล็อต ออสติน” ล่าสุดก็เคสกีฬาสี GRAND SPORT DAY 2025 ที่กลายเป็นคลิปไวรัลกับสีหน้าเหวี่ยงตอนเล่นกีฬา แถมเอาตัวไปชนเพื่อนสีคู่แข่ง โซเชียลตั้งคำถาม ชาล็อตเป็นอะไร
ทำเอา “บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ต้องอวยพรวันเกิดชาล็อต เตือนสติออกสื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ สมาธิ มีความโปรเฟสชั่นแนลมากขึ้นในการเป็นศิลปินและขออวยพรให้ชาล็อตปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวเองนับจากนี้เป็นต้นไป อยากให้ชาล็อตถนอมน้ำใจเวลาพูดกับทีมงานและผู้บังคับบัญชา เพราะทุกคนหวังดีกับชาล็อต ชาล็อตต้องไม่ลืมวันที่เริ่มต้นที่ไม่มีใคร แต่มีแกรนด์เป็นคนแรก จนชาล็อตมีคนทั้งโลก ก็เพราะว่าแกรนด์ขับเคลื่อน ถ้ามีคนอื่นแล้วจะลืมแกรนด์ ก็ไม่ใช่คุณสมบัติของคนที่จะอยู่บนโลกวงการบันเทิง งานนี้ทำแฟนๆ ชาล็อต ดรามาใส่บอสณวัฒน์ ซึ่งบอสก็ออกมาชี้แจงทันที เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่า…
“คนเรามันเริ่มลืมตัวมันก็ต้องเตือนกัน เราเตือนกันหลังบ้าน เตือนกันส่วนตัวแล้วหลายครั้ง แต่สิ่งที่ประจักษ์คือวันเสาร์ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจน ที่ไปเล่นกีฬาแล้วไปกระแทกคนอื่นแล้วทำสีหน้าที่ไม่ดี ผมให้ออกมาช่วยยืนขายของเพียง 5 นาที ก็ไม่ยอมออกมา ผมเดินเข้าไปพร้อมถือไมค์ ไมค์อยู่ในมือผม ผมเรียกตลอด สิ่งที่น้องพูดออกมาดังมากจนเข้ามาในไมค์ ทำให้คนในฮอลล์ทั้งหมดได้ยิน คือทำไมจะต้องมาเรียกแต่หนู คนมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ใช้คนอื่น นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันรุนแรงกับผม ไปถามคนในฮอลล์ได้ว่าได้ยินกันไหม
ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลังๆ น้องจะพูดกับผมแบบนี้ ในเมื่อเราขอแรงแค่ไปยืนขายของ ทำงานเพื่อบริษัทแค่ 5 นาที มันไม่ได้เลยเหรอ ใครไปเรียกก็ไม่ยอมออกมา ต้องให้ผมไปเรียกด้วยตัวเอง ก็ลุกขึ้นมาหน้าหงิกใส่ผมต่อหน้าทุกๆ คน และที่เขาพูดเสียงมันเข้ามาในไมค์ ทำไมจะต้องมาเรียกแต่หนู คนมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ใช้คนอื่น คุณคิดว่าความรู้สึกของผมจะเป็นยังไง ถ้าใครเป็นแฟนคลับที่แท้จริงลองใช้สมองคิดสิ
ไปเล่นกีฬาแล้วไปหน้าเหวี่ยง มันเป็นบรรยากาศที่ไม่ควรมี มันเสียคาแรกเตอร์ แล้วมาพูดกับผมแบบนี้อีกผ่านการใส่ไมค์ออกอากาศต่อหน้าศิลปินคนอื่น มาพูดจากเหวี่ยงแบบนี้มันทำได้ยังไง ผมเป็นใคร เขาจะเหวี่ยงคนในบริษัทและลูกน้องของผมมากมาย ผมก็ไม่ได้เอามาพูดเลย
ตอนเย็นคนรอให้เงิน เขามายืนรอ ถ้าเราไม่รับเราก็สวัสดี บอกเขาดีๆ ไม่ใช่เอามือปัดๆ พอคิดจะรับมีไมค์อยู่ในมือก็พูดไปเรื่อย ดรามาเยอะแยะหนูไม่อยากแล้วโน่นนี่นั่น พูดทำไม จะรับก็รับ จะไม่รับก็พูดกับเขาดีๆ พอรับได้สัก 10 คน กระโดดถอยลงเวที บอกเงินก็ไม่อยากได้แล้ว พูดอะไร พูดแบบนี้พูดทำไม ผมเป็นผู้บริหาร นั่งมองอยู่บอกเลยว่ารู้สึกอาย ทำเหมือนศิลปินที่ไม่เคยถูกค่ายสั่งสอน มันตลก มันเยอะไป
ศิลปินที่ดีต้องทำตามคิวตามที่บล็อกกิ้ง เตรียมไว้ร้อง 2 เพลงก็จบที่ 2 เพลง จะพูดอะไรไม่ได้ว่าแต่อย่าพูดในลักษณะแบบนี้ อย่าพูดประชดประชัน พูดไปเรื่อยไปเปื่อย ที่แย่ไปกว่านั้นคือจบ 2 เพลงแล้วเธอไม่จบ เธอร้องเพลงอีกที่ไม่มีอยู่ในสคริปต์มาอีก 1-2 ท่อน ซึ่งมันร้องไม่ได้ไง มันติดลิขสิทธิ์ ถ้าเขาฟ้อง 2-3 แสน น้องต้องจ่ายเองนะ มันไม่มีใครทำแบบนี้ ศิลปินค่ายอื่นเขาก็ไม่ทำกัน คิดเองทำเอง มันไม่ไหว
ทำไมต้องพูดวันนั้นเพราะการแสดงของเขามันออกมาหมดต่อที่สาธารณะในวันเสาร์ แล้วถ้าเราไม่แอ็กชั่นผ่านสาธารณะเราจะเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับพฤติกรรมแบบนี้ มันจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี คนอื่นจะคิดยังไงทำไมทำแบบนี้แล้วเรายังยอมรับ สิ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือตะคอกใส่ผม ผมไม่ชอบจริง ๆเลย ผมไม่เคยถูกใครดุแบบนี้ ศิลปินในสังกัดไม่มีใครเคยกล้า คนในออฟฟิตก็ไม่เคยมีใครกล้าทำครึ่งนึงแบบคนนี้ด้วยซ้ำ แม้กระทั้งเรื่องคอลเซ็นเตอร์ ผมก็พาไปถึงรัฐสภาทำให้ทุกอย่างจนได้เงินคืนหมดแล้ว ผมทำให้หมด ดูแลอย่างดีที่สุดแล้ว”