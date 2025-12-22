xs
“สุนารี ราชสีมา” ชีวิตติดดิน ปลูกผักปลอดสารพิษขายสร้างสุข ใส่ท้ายรถกระบะไปขาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ปลูกอะไรก็เจริญงอกงามไปหมด สำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “สุนารี ราชสีมา” โดยเจ้าตัวมักโพสต์ชีวิตในวันว่าง ปลูกผักปลอดสารพิษเอง ก่อนนำไปขายในหมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมา สุนารีเผยว่า ขายเอาความสุข ไม่หมิ่นเงินน้อย
 
อัปเดตล่าสุด แปลงผักเจริญเติบโตสวยงามจากการดูแลใส่ใจเป็นอย่างดี ซึ่งทุกคนการันตีว่าผักของสุนารี กรอบสด น่ากินมากๆ โดยตอนนี้นอกจากเจ้าตัวไปนั่งขายข้างกำแพงแล้ว ยังขนใส่รถกระบะไปขายตามที่ต่างๆ อีกด้วย โดยผักที่ปลูก มีทั้ง คะน้าเห็ดหอม , ข้าวโพด, มินิคอส, เรดโอ๊ค, กรีนโอ๊ค ฯลฯ โดยสุนารีเล่าว่าต้องทำเองแล้วจะรู้ว่ามีความสุขแค่ไหน ก็เหมือนชีวิตอะไรไม่ดีก็ตัดไป แบกไว้ไม่ได้มันหนัก




















