หล่อจนเป็นไวรัล! ส่องโปรไฟล์ “ภีม ธนัช” หนุ่มฮอตเบอร์ 7 ไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย (คลิป)

เรียกว่าหล่อจนกลายเป็นไวรัลเลยทีเดียว สำหรับหนุ่มฮอตเบอร์ 7 “ภีม ธนัช ลิ้มปัญญากุล”นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย หลังเพจดังลงภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชาย ในรอบชิงชนะเลิศ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ทีมไทยคว้าเหรียญเงินมาครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี แล้วมีภาพหนึ่งของหนุ่มภีม ที่หล่อสะดุดตาอย่างกับหลุดออกมาจากการ์ตูน จนคนแห่กดแชร์กดไลก์กันอย่างล้นหลาม
โดยหลายคนลงความเห็นว่ารูปนี้ของเจ้าตัว มีความคล้ายคลึงกับตัวละคร “รยูอีอัน” นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติเกาหลี เบอร์ 86 พระเอกในการ์ตูนมันฮวาเรื่อง Melting Point เป็นอย่างมาก ชนิดที่ว่าเหมือนยันปอยผม
ล่าสุดวันนี้ (22 ธ.ค.) ทางทีมข่าว เลยจะพามาทำความรู้จักกับเจ้าตัว ซึ่งก็บอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดา เพราะนอกจากกีฬาจะเด่นแล้ว เรื่องงานแสดงก็ทำได้ดีไม่แพ้กัน โดย “ภีม ธนัช ลิ้มปัญญากุล” เป็นหนุ่มน้อยวัย 18 ปี เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และเป็นน้องชายแท้ๆ ของ “ภู ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล”แห่งวงบอยกรุ๊ปชื่อดังอย่างวง BUS (Because of you I shine)
ปัจจุบันภีมเป็นศิลปินฝึกหัดในค่าย Sonray Music ซึ่งเป็นค่ายเดียวกันกับพี่ชายนั่นเอง ส่วนผลงานในวงการบันเทิงของภีมตอนนี้ มีทั้งการถ่ายแบบ เดินแฟชั่นโชว์ และการเล่น MV เพลง คาถาหาเธอ ของวง Sugar 'N Spice
ส่วนในเส้นทางนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ จริงๆ แล้วสองพี่น้อง ภู-ภีม ต่างก็เป็นทีมชาติกันมาตั้งแต่เด็ก โดยภีมเริ่มเล่นไอซ์ฮอกกี้ ก็เพราะมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจ แต่ถึงอย่างนั้นก็มุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงขั้นตัดสินใจขอคุณพ่อคุณแม่ลาออกจากโรงเรียน มาเลือกเรียน GED แทน เพื่อจะได้มีเวลามาโฟกัสกับการซ้อมฮอกกี้มากขึ้น ซึ่งภายในทีม ภีมได้เป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งกองหน้า
และนอกเหนือจากการคว้าเหรียญเงินในซีเกมส์ครั้งล่าสุด เจ้าตัวยังเคยคว้าแชมป์ ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 ดิวิชัน 3 รวมถึงรองแชมป์ ฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 2025 มาแล้ว ก่อนจะถูกเรียกติด ทีมชาติไทยชุดใหญ่ ลุยศึกชิงแชมป์โลก 2025 ดิวิชัน 2 ที่นิวซีแลนด์
ซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดของเจ้าตัว ก็คงการันตีความสามารถได้แล้ว ว่าหนุ่มน้อยอนาคตไกลคนนี้ ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาอย่างแน่นอน และเหนือสิ่งอื่นใด… คือบ้านนี้หน้าตาดีกันทั้งบ้าน