กรี๊ดห้างแตก ! ช่อง 7HD ยกทัพคนดังส่งสุขปีใหม่ แจกปฏิทินปี 2569 แฟน ๆ แห่กระทบไหล่แน่นงาน

ช่อง 7HD จัดเต็มความสุขส่งท้ายปี ขนนักแสดงและผู้ประกาศข่าวชื่อดังร่วมกิจกรรม “ส่งสุขปีใหม่ จากใจ ช่อง 7HD” แจกปฏิทินปี 2569 สร้างบรรยากาศคึกคัก แฟนคลับแห่ร่วมงานแน่นศูนย์การค้า ZPELL @FUTURE PARK
บรรยากาศสุดคึกคักจนห้างแทบแตก เมื่อ ช่อง 7HD ขนทัพนักแสดงและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ร่วมกิจกรรม “ส่งสุขปีใหม่ จากใจ ช่อง 7HD” แจกปฏิทินช่อง 7HD ประจำปี 2569 ส่งมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้แฟน ๆ แบบใกล้ชิด ณ บริเวณ Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้า ZPELL @Future Park เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา
งานนี้นำทีมความฟินโดย มิกค์ ทองระย้า, แชป-วรากร, แอนน่า กลึคส์, จีน-เฌอตินท์นารา, มิ้นชิ-เสฏฐนันท์, แทน-บุรันช์รัตน์, กาย-กันตเมศฐ์, มาร์ติน เจ, ก้าวหน้า-กิตติภัทร และนักแสดง Girls’ Love Series / Boys’ Love Series แอปเปิ้ล-ลาภิสรา และ มิ้ม-ปัณฑิตา จาก 4 Elements บ้านวาทินวณิช, เอล่า-นีรชา และ เจนนี่-ชยิสรา จาก เมื่อรักคืนมา, ดีแลนด์-เดโชชัย และชอน-ชวิศการ จาก ศึกวันชิงใจ ร่วมด้วยศิลปินจาก TSM MANAGEMENT และตัวแทนผู้ประกาศข่าว บี-กมลาสน์, กฤษ-กฤษดา และจอย-จีรนันท์ ที่มาร่วมสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แฟน ๆ อย่างอบอุ่น
ตลอดงานเต็มไปด้วยเสียงกรี๊ดและรอยยิ้ม แฟน ๆ ต่างทยอยมารอรับปฏิทินจากมือนักแสดงและผู้ประกาศข่าว ที่มาส่งต่อความสุขและคำอวยพรดี ๆ พร้อมแจกลายเซ็น ให้กระทบไหล่กันแบบใกล้ชิด มีทั้งแฟนละครตัวยงที่ติดตามผลงานและตามมาให้กำลังใจนักแสดงคนโปรด ขณะที่แฟนซีรีส์ไม่พลาดมาส่องเคมีจิ้นของคู่ GL / BL แบบฟินกระจาย ส่วนแฟนข่าว 7HD ก็มาให้กำลังใจกันอย่างเหนียวแน่น นอกจากการแจกปฏิทินแล้ว นักแสดงและผู้ประกาศข่าวยังฝากผลงานคอนเทนต์สุดปังที่เตรียมส่งตรงความบันเทิงผ่านทางหน้าจอ ช่อง 7HD ตลอดปี 2569
สำหรับแฟน ๆ ที่พลาดโอกาสร่วมกิจกรรมนี้ สามารถดาวน์โหลด ปฏิทินช่อง 7HD ปี 2569 ได้แล้ววันนี้ ทาง https://www.ch7.com/ch7hdcalendar2026
สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV และช่องทางออนไลน์ Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) และ เว็บไซต์ www.ch7.com