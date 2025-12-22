ปิดซีซั่น 2 เดือด The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล Final Round “ซองวอน อัครเดช” คว้าแชมป์ The Social Warrior คนที่ 2 ของประเทศไทย

ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางเสียงเชียร์ เสียงปรบมือ และอารมณ์ที่อัดแน่นไปทั่วทั้งลาน POP MART SIAM SQUARE BLOCK I สำหรับรายการไวรัลแห่งยุค “The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2)” ทางช่อง 7HD ภายใต้การผลิตโดย บริษัท จีเนียส มีเดีย ครีเอเตอร์ จำกัด ของ ซอนย่า คูลิ่ง และ มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร ดำเนินรายการโดย เอกกี้ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ และ ต้นหอม ศกุนตลา ที่ตลอดทั้งซีซั่นสามารถสร้างปรากฏการณ์สะเทือนโซเชียล มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องทุกแพลตฟอร์ม และกลายเป็นรายการที่ถูกจับตาในทุกสัปดาห์อย่างแท้จริง
ตลอดระยะเวลากว่า 10 อีพี ของการแข่งขัน ไม่ได้มีเพียงแค่เกมหรือคะแนน แต่คือสนามพิสูจน์ตัวตนของ 20 Warriors ที่ต้องแลกมาด้วยแรงกาย แรงใจ และแรงกดดัน ทุกมิชชันถูกออกแบบมาให้ท้าทายขีดจำกัด ทั้งความคิดสร้างสรรค์ ไหวพริบ ความเร็ว การตัดสินใจ และการรับมือกับกระแสสังคมจริง พร้อมดราม่าหนัก โมเมนต์บีบหัวใจ และน้ำตาที่หลั่งออกมาจริงในหลายอีพี งานนี้ ไม่ใช่เพียง Warriors ที่ต้องแบกรับแรงกดดัน แต่เหล่า Masters ตัวจริงในวงการอย่าง มาสเตอร์ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม, มาสเตอร์ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน, มาสเตอร์นัท นิสามณี และ มาสเตอร์นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์ ก็ต้องเผชิญกับศึกจิตวิทยาไม่แพ้กัน ทั้งการวางกลยุทธ์ การอ่านเกม การตัดสินใจในเสี้ยววินาที และการรับมือกับกระแสดราม่าที่ถาโถม เพื่อพาทีมของตนเองก้าวไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุด นั่นคือการครองเก้าอี้แห่งศักดิ์ศรีสมรภูมิโซเชียล “Master Chair”
และเมื่อการแข่งขันเดินทางมาถึงบทสรุปใน Final Round อีพี 10 (วันอาทิตย์ที 21 ธันวาคม) บรรยากาศยิ่งทวีความร้อนแรง โดยรอบไฟนอลถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ POP MART SIAM SQUARE BLOCK 1 กลายเป็นค่ำคืนที่สยามแทบลุกเป็นไฟ แฟนรายการหลั่งไหลเข้าร่วมชมและส่งเสียงเชียร์จนแน่นฮอลล์ พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ และครีเอเตอร์ชื่อดังของเมืองไทย ที่ตบเท้าเข้าร่วมเดิน Gold Carpet Scene เพื่อเป็นสักขีพยานในวินาทีแห่งการตัดสินที่ทั้งลุ้น ระทึก และกดดันที่สุดของซีซั่น แบบทุกสายตาจับจ้องไปที่เวทีเดียวกัน ในวินาทีรอฟังชื่อผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวของซีซั่นนี้ และในที่สุดตำแหน่งThe Social Warrior คนที่ 2 ของประเทศไทย ก็ได้ผู้ครองบัลลังก์ ได้แก่ Warrior ซองวอน หรือ อัครเดช หนุ่มเกาหลีหัวใจไทย จากทีมมาสเตอร์ ลูกเกด เมทินี ผู้ที่สามารถฝ่าทุกมิชชัน ทุกแรงกดดัน และทุกดราม่า มาได้จนถึงวินาทีสุดท้าย รับโล่เกียรติยศจากรายการ พร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท ท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องทั่วงาน ไม่เสียชื่อทีมมาสเตอร์ลูกเกด ที่เจ้าตัวเคยประกาศว่า “ผ่านมาทุกสมรภูมิ สมรภูมินี้ มีหรือจะไม่ชนะ เพราะคนเล่มเกมเก่งที่สุดอยู่นี่แล้วค่ะ!”
ขณะที่ตำแหน่ง รองอันดับ 1 ได้แก่ Warrior โก๊ะตี้ อารามบอย จากทีม มาสเตอร์นัท นิสามณี และตำแหน่ง รองอันดับ 2 ได้แก่ Warrior ไวท์ ศุทธิ เรืองวิทยาโชติ จากทีมมาสเตอร์ มาสเตอร์ ลูกเกด เมทินี ซึ่งต่างก็เป็น Warriors ที่ได้รับการยอมรับจากทั้ง Masters และแฟนรายการ ว่าเป็นผู้ทุ่มเทและแสดงศักยภาพได้อย่างน่าจดจำตลอดทั้งซีซั่น เรียกได้ว่า “The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2)” คือมากกว่ารายการแข่งขัน แต่คือ
เวทีที่สะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่ ความกล้า ความคิดสร้างสรรค์ และการยืนหยัดท่ามกลางกระแสโซเชียลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปิดฉากซีซั่น 2 ลงอย่างภาคภูมิยิ่งใหญ่ และสมการรอคอยของผู้ชมทั่วประเทศ ที่ฟิน ลุ้นจนวินาทีสุดท้าย ติดตามความมันทะลุฟีดย้อนหลัง ของรายการ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2) ได้ทาง Facebook / IG / TikTok / YouTube : The Social Warrior Official และ X : @TheSocialWarrior พบกันใหม่ซีซั่นหน้า