“ณเดชน์-แม่แก้ว” เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวานนี้ (21 ธ.ค. 68) “ณเดชน์ คูกิมิยะ” พร้อมด้วย “แม่แก้ว สุดารัตน์” ได้เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความว่า….
"น้อมกราบพระศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พระพันปีหลวง) ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง"
พสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ สำนักพระราชวังกำหนดให้ประชาชนสามารถเข้าเฝ้าฯ กราบถวายสักการะพระบรมศพ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น. ใน 4 ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 น. - 10.45 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 น. - 16.45 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 17.45 น. - 18.30 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 19.45 น. - 21.00 น.