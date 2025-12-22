เต้าหมิงซื่อถึงซานไช่! "เจอร์รี" รำลึก “ต้าเอส” สุดซึ้ง บนเวทีคอนเสิร์ตรวมตัว F4

คืนความทรงจำ Meteor Garden เมื่อเจอร์รี เหยียน จำลองฉากในตำนาน เพื่อรำลึกถึงต้าเอส
การรวมตัวครั้งพิเศษของสมาชิก F4 อย่าง เจอร์รี เหยียน, วิค โจว และแวนเนส วู ร่วมกับ อาซิ่น นักร้องนำวง Mayday บนเวทีคอนเสิร์ตที่เซี่ยงไฮ้ กลายเป็นค่ำคืนที่ทำให้แฟน ๆ น้ำตาซึม โดยทั้งสี่ขึ้นแสดงในหลายลุค และอาซิ่นก็ยังเปลี่ยนจากสไตล์ร็อกเกอร์ประจำตัว มาเป็นลุค “ฟลาวเวอร์บอย” โทนชมพูให้เข้ากับบรรยากาศแห่งความทรงจำ
บนเวที พวกเขาขนเพลงฮิตมาเรียกเสียงกรี๊ด ไม่ว่าจะเป็น Meteor Rain เพลงในตำนานของ F4 ขณะที่ช่วงโซโล แวนเนส วู โชว์กีตาร์ ส่วนวิค โจว เลือกขับร้องเพลง Make a Wish และอีกหลายบทเพลงที่แฟน ๆ คุ้นเคย
ไฮไลต์ของค่ำคืนอยู่ที่ช่วงการแสดงของ เจอร์รี เหยียน ซึ่งทำเอาคนดูทั้งฮอลล์สะเทือนอารมณ์ เมื่อเขาจำลองฉากไอคอนิกจากซีรีส์ Meteor Garden ระหว่างร้องเพลง I Truly, Truly Love You เจอร์รีหยิบ “สร้อยดาวตก” ขึ้นมา และนำไปวางบนกล้องดูดาวบนเวที อ้างอิงฉากคลาสสิกที่ เต้าหมิงซื่อ และ ซานไช่ นั่งดูดาวตกด้วยกัน พร้อมแลกสร้อยเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก
ช่วงหนึ่ง เจอร์รีถึงกับประสานมือแน่น สีหน้าเต็มไปด้วยความสะเทือนใจ เพื่อรำลึกถึง สวี ซีหยวน (ต้าเอส ผู้รับบทซานไช่ต้นฉบับ ซึ่งเสียชีวิตจากอาการป่วยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นโมเมนต์ที่ทำให้แฟน ๆ หลายคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่
สำหรับ เคน จู สมาชิก F4 ที่ไม่ได้ร่วมการรวมตัวครั้งนี้ มีชาวเน็ตโพสต์ภาพอาซิ่น พร้อมแซวประชดว่า “ขอบคุณเคนที่ออกจากวง” ทำให้เคนออกมาตอบโต้ทันควันว่า “พูดตรง ๆ เลยนะ แค่ถ่ายรูปไอดอลให้ดูดี มันยากขนาดนั้นเลยเหรอ?”