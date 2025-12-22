“ต่อ เติมพงศ์” ตัดขาดพี่น้องฝาแฝด “ต้น เดิมพัน” 15 ปีแล้ว! หลังถูกเข้าใจผิดและได้รับผลกระทบไปด้วย ย้ำหน้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนเดียวกัน

จากกรณีข่าวของ “ต้น เดิมพัน อยู่วิทยา” ที่ถูกกล่าวหาคดีฉ้อโกง และสร้างความสนใจในสังคมช่วงที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดความสับสนในวงกว้าง เนื่องจากต้นมีพี่น้องฝาแฝดคือ “ต่อ เติมพงศ์ อยู่วิทยา” ซึ่งมีลักษณะภายนอกคล้ายกันอย่างมาก ส่งผลให้ต่อ เติมพงศ์ ถูกเข้าใจผิดและได้รับผลกระทบไปด้วย
ต่อ เติมพงศ์ อยู่วิทยา ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า แม้จะเป็นพี่น้องฝาแฝดกัน แต่ทั้งสองฝ่ายได้ตัดขาดความสัมพันธ์ ไม่ติดต่อ และไม่เกี่ยวข้องกันมาเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปีแล้ว โดยมีสาเหตุจากปัญหาทางธุรกิจ รวมถึงความขัดแย้งภายในครอบครัวในอดีต
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ต่อ เติมพงศ์ ยืนยันว่าไม่เคยมีการติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับต้น เดิมพัน แต่อย่างใด และไม่รับรู้ถึงที่อยู่หรือการดำเนินชีวิตของอีกฝ่ายในปัจจุบัน ข้อกล่าวหาและคดีความที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ที่ถูกกล่าวถึงเท่านั้น
ทั้งนี้ ต่อ เติมพงศ์ ระบุว่าประเด็นทางคดีควรเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาต่อไป พร้อมย้ำให้สังคมแยกแยะบุคคลทั้งสองออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง