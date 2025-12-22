“ใบเฟิร์น” เปิดใจซึ้ง งานแต่ง “มายด์ ลภัสลัล” ทำให้กลับมาเชื่อในความรัก

เป็นงานแต่งที่กลายเป็นงานแห่งความทรงจำอีกหนึ่งงานสำหรับวงการบันเทิง สำหรับ “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทร” แต่ง “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” เพราะบ่าวสาวจัดเต็มธีมคอนเสิร์ตจนประทับใจแขกเหรื่อที่มาร่วมงาน ถึงทุกวันนี้ยังมีการโพสต์ถึงงานดังกล่าวอยู่จำนวนไม่น้อย
รวมทั้ง “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” ที่ล่าสุดได้โพสต์ถึง “มายด์” พร้อมเผยคลิปที่ได้พูดถึงเพื่อนรัก ขอบคุณที่ทำให้ยังเชื่อในความรัก
“น้องสาวมีทุกอย่างแล้ว ก็ขอให้มีแต่ความสุขแบบนี้ ขอบคุณที่ทำให้หลายๆ คนยังเชื่อในความรัก เพราะความรักของพวกแกโคตรน่ารักเลย”