“ใบเฟิร์น” เปิดใจซึ้ง งานแต่ง “มายด์ ลภัสลัล” ทำให้กลับมาเชื่อในความรัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นงานแต่งที่กลายเป็นงานแห่งความทรงจำอีกหนึ่งงานสำหรับวงการบันเทิง สำหรับ “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทร” แต่ง “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” เพราะบ่าวสาวจัดเต็มธีมคอนเสิร์ตจนประทับใจแขกเหรื่อที่มาร่วมงาน ถึงทุกวันนี้ยังมีการโพสต์ถึงงานดังกล่าวอยู่จำนวนไม่น้อย

รวมทั้ง “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” ที่ล่าสุดได้โพสต์ถึง “มายด์” พร้อมเผยคลิปที่ได้พูดถึงเพื่อนรัก ขอบคุณที่ทำให้ยังเชื่อในความรัก

“น้องสาวมีทุกอย่างแล้ว ก็ขอให้มีแต่ความสุขแบบนี้ ขอบคุณที่ทำให้หลายๆ คนยังเชื่อในความรัก เพราะความรักของพวกแกโคตรน่ารักเลย”
































