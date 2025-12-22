“โก๊ะตี๋” ง้อคืนดี “ใบมิ้นต์” ยอมรับงี่เง่า ติดแฟนเกิน มองอนาคต อยากให้เป็นรักครั้งสุดท้าย

“โก๊ะตี๋” รีเทิร์น “ใบมิ้นต์” ยอมรับทำตัวงี่เง่า ติดแฟนเกิน เผยเป็นฝ่ายง้อก่อน พร้อมปรับตัวให้เข้ากับเด็ก Gen Z คุยกันจริงจัง อยากให้เป็นรักครั้งสุดท้าย มองอนาคตแต่งงาน รอฝ่ายหญิงเรียนจบก่อน ครอบครัวไฟเขียว ถึงขั้นไปบนให้กลับมาดีกัน
กลับมาคืนดีกันเรียบร้อยแล้ว สำหรับคู่ของหนุ่ม “โก๊ะตี๋ อาราบอย” กับ “น้องใบมิ้นต์” ที่อายุห่างกันถึง 24 ปี หลังก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงขอเลิก เพราะโก๊ะตี๋ติดแฟนมากเกินไป จนไม่มีความเป็นส่วนตัว โดยล่าสุดเมื่อวานนี้ (21 ธ.ค.) ทั้งสองคนได้เปิดใจคู่กัน ในงาน The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2) รอบ FINAL ROUND เผยว่าจริงๆ แล้ว งอนกันแค่ 2 วันเท่านั้น
โก๊ะตี๋ : “จริงๆ แล้วงอนกันแค่ 2 วันครับ คือเราก็เหมือนคนอายุเยอะนั่นแหละ อาจจะไปงี่เง่ากับเด็กเจนซีหน่อย สาเหตุจริงๆ ก็คือเราติดแฟน แล้วพอเขากลับบ้านไปหาแม่ เราก็แบบว่าทำไมไม่คุยกับเราเลย ก็ไปงี่เง่าใส่เขาไง ส่วนถามว่าใครง้อใคร เราง้อเขาสิ”
ใบมิ้นต์ : “ตอนนั้นอารมณ์หนูมันพาไป ก็เลยอยากเลิก แต่พอไปคุยกับที่บ้านแล้ว เริ่มปรับความเข้าใจ ก็กลับมาดีกัน ถามว่าพี่เขางี่เง่าขนาดไหน ก็งี่เง่าเยอะอยู่ค่ะ (หัวเราะ) แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว เขาพยายามปรับให้อยู่ แต่ตอนนั้นหนูก็ไม่เอาเลย (หัวเราะ) ที่ใจอ่อนกลับมาคือตอนนั้นเหมือนจะเป็นประจำเดือน แล้วอารมณ์มันเหวี่ยงด้วย”
โก๊ะตี๋ : “จริงๆ ก่อนหน้านี้เราก็คุยกับพี่ชายเขา เขาแก่กว่าเราปีหนึ่ง เราก็คุยกันแบบผู้ใหญ่ พี่ชายเขาบอกว่าถ้ามีอะไรอย่าเพิ่งไปพูดลงโซเชียล เราก็เข้าใจ ก็รับปากกับพี่ชายเขา กับใบมิ้นต์ แล้วก็ผู้ปกครองเขา ว่าถ้ามีอะไรก็คุยกันก่อน”
ห่าง 24 ปี แต่ไม่เป็นปัญหา
โก๊ะตี๋ : “สำหรับเราไม่มี ต้องถามเขา”
ใบมิ้นต์ : “ไม่มีเลยค่ะ ไม่ต่างเลย (หัวเราะ) เรื่องอายุไม่เกี่ยวเลยค่ะ อยู่ด้วยกันแล้วก็เข้ากันได้”
โก๊ะตี๋ : “เอาจริงๆ เราง้องแง้งมากกว่าเขาอีก”
ใบมิ้นต์ : “แต่ถ้าจะจริงจัง ก็จริงจังค่ะ มีคุยกันแล้วว่าถ้ามีอีกครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 คือพอนะ”
ช่วงนี้เป็นฝ่ายเริ่มติดฝ่ายชายแทน
ใบมิ้นต์ : “ช่วงนี้หนูเริ่มติดเขาแล้วค่ะ รักเขา (หัวเราะเขิน)”
ขอบคุณคนเชียร์ อยากให้ครั้งนี้เป็นรักครั้งสุดท้าย
โก๊ะตี๋ : “ขอบคุณสำหรับทุกๆ คนที่เชียร์ครั้งนี้ เราก็อยากให้มันเป็นรักครั้งสุดท้าย ก็บอกเขาแหละว่าถ้าไม่พอใจอะไรก็ค่อยๆ บอกแล้วกัน เพราะว่าคนแก่ก็จะปรับให้ คือก็ขบวนสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่สมหวังครั้งนี้ก็ไปอย่างอื่นแล้วนะ จะบอกให้นะ”
เรื่องแต่งงานขอให้ฝ่ายหญิงเรียนจบก่อน
โก๊ะตี๋ : “ให้น้องเรียนจบก่อน น้องยังเรียนอยู่ น้องอายุ 21 เพิ่งอยู่ปี 1 อยากให้โฟกัสเรื่องเรียนก่อนอันดับแรก เรื่องแต่งเรื่องอะไร คือเราพร้อมอยู่แล้วที่จะมีครอบครัว แต่ต้องให้น้องพร้อมก่อน ให้น้องเรียนจบก่อน”
บอกตั้งแรกวันแรก ว่าจริงจังไม่ได้มาเล่นๆ
โก๊ะตี๋ : “ตั้งแต่วันแรกเลย ถามเขาสิ”
ใบมิ้นต์ : “ตอนแรกที่เขามาจีบ เขาบอกว่าคบกับพี่นะ แต่เราก็ปฏิเสธ ไม่คบ แล้วก็มีทะเลาะกันเรื่องแต่งตัวอยู่”
โก๊ะตี๋ : “เด็กเจนนี้เขาก็อยากแต่งตัว แต่เมื่อก่อนแฟนจะมาแต่งตัวงี้ไม่ได้นะ เราก็เบาลง ลดลงมาก ก็ไม่ต้องปรับอะไร แค่ทำตัวให้เด็กลง”
ครอบครัวไฟเขียวทั้งคู่ ถึงขั้นไปบนให้กลับมาดีกัน
โก๊ะตี๋ : “เราพาเขาไปหาแม่ แล้วเราก็ไปหาแม่เขา จริงๆ ทางแม่เราบอกเลยว่า ไม่ว่าเรารักใครแม่ก็รักด้วย แม่เคยพูดกับเราว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแม่ก็ตาย คนที่อยู่กับเรา เราต้องเป็นคนเลือกเอง”
ใบมิ้นต์ : “ส่วนทางครอบครัวหนูรักเขามากเลย แม่รักมากเลย”
โก๊ะตี๋ : “ยายเขาถึงขนาดไปบนหลวงพ่อโสธร ตอนรู้ว่าใบมิ้นต์บอกเลิกเรา ยายก็ไปบนหลวงพ่อโสธรว่าขอให้กลับมาดีกัน”
ใบมิ้นต์ : “เขาชอบไปร้องลิเกให้ฟัง แม่กับยายเลยชอบค่ะ”