ไฟลุก! "ใหม่ ดาวิกา" อวดหุ่นแซบเอวบาง ในชุดชั้นใน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แต่งงานแล้ว สามี "เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี" ไม่ติด ล่าสุดชาวเน็ตส่งอีโมจิไฟลุกให้รัวๆ หลัง "ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่" อวดหุ่นแซบๆ ในชุดชั้นในหวานแหวว เห็นแล้วว้าวกันสนั่น แซบแล้ว แซบอยู่ แซบต่อ ไม่ตัองกลัวไม่เรียว








