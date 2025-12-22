“หนิง” เผย “ณิริน-บีน่า” แชตคุยกันตลอด ดีใจลูกทัศนคติดี แต่ไม่ควรถามเด็กแบบนี้ ไม่ติดอดีตสามี ควงสาวใหม่มางานเดียวกัน (คลิป)

“หนิง ปณิตา” รับตกใจคนถาม “ณิริน” เรื่อง “บีน่า” ในไลฟ์ ดีใจลูกทัศนคติดี รู้จักแยกแยะ ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ แต่อยากให้มีมายด์เซ็ตแบบนี้ไปเรื่อยๆ บอกไม่รู้อดีตสามีควงใครมางานด้วย เซอร์ไพรส์เข้าไปทักทายทั้งคู่ หลังจบสัมภาษณ์
ทำเอาหลายคนทัชใจกับคำตอบของ “น้องณิริน” พร้อมยังชื่นชมไปถึงคุณแม่ “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” ว่าเลี้ยงลูกมาดีมาก หลังถูกถามในไลฟ์ว่ายังได้พูดคุยกับ “น้องบีน่า”ลูกสาวของ “นานา ไรบีนา” อยู่หรือเปล่า? แล้วณิรินตอบว่ายังรักและเป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิม เพราะเรื่องของผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวกับเด็ก และบีน่าก็เป็นเพื่อนที่ดี ล่าสุดเมื่อวานนี้ (21 ธ.ค.) ได้เจอคุณแม่หนิง ในรายการ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2) รอบ FINAL ROUND เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ โดยยอมรับว่าเป็นการตอบคำถามที่น่ารัก และดีใจที่ลูกสาวมีทัศคติที่ดี แต่ก็ตกใจด้วย เพราะไม่ควรมาถามอะไรแบบนี้กับเด็ก
“หนิงว่าก็เป็นคำตอบที่น่ารักนะคะ ก็รู้สึกดีใจที่ลูกและหลานเขาคิดบวก ทุกอย่างมันคือเรียลไทม์ เราเลี้ยงลูกมามันก็มีความดีใจ ที่ไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรใดๆ แต่เขาแยกแยะเป็น แต่ที่รู้สึกตกใจ คือน้องอ่านเสร็จแล้วน้องตอบ ตกใจตรงที่ว่าคนถามไม่น่าจะถามกับเด็กแบบนี้ ณ ตอนนั้นเหมือนเขาไลฟ์กันอยู่ เราก็เข้ามาเบรกไม่ทัน ทุกอย่างมันเร็วมาก แต่มันก็เป็นอะไรที่เราก็ดีใจในทัศนคติของลูก แต่แค่คนถามก็ไม่ควรถามอะไรแบบนี้กับเด็ก”
ไม่ได้เล่าหรือคุยเรื่องข่าว “นานา” กับลูกเลย แต่เขาโตแล้ว สามารถเสพสื่อเองได้
“เอาจริงๆ แล้วไม่ได้มีการเล่าตรงนี้เลย ไม่มีการคุยอะไรตรงนี้กับเด็กเลย (เขารู้ของเขาเอง?) คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น เพราะน้องก็โตกันหมดแล้ว เขาก็สามารถเสพสื่อได้”
ยังไม่ได้คุยกับ “ณิริน” เรื่องตอบคำถาม เพราะทุกอย่างมันเรียลไทม์มาก
“เอาจริงๆ ยังไงไม่คุยใดๆ เลย เพราะมันเรียลไทม์มาก กลับจากญี่ปุ่นมา หนิงบินไปเวียดนามต่อ เพิ่งถึงไทยแล้วก็มารายการเลย ข่าวมันเพิ่งออกวันนี้ เลยยังไม่ได้คุยอะไรค่ะ”
ชื่นชมลูกมีมายด์เซ็ตที่ดี ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ จะได้โตเป็นผู้ใหญ่แบบมีคุณภาพ
“หนิงว่ามันเป็นมายด์เซ็ตที่ดี หนิงเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชม เอาในฐานะของคนที่อ่านข่าวแล้วกัน ถ้าชื่นชมในฐานะคนเป็นแม่ เดี๋ยวนี้พูดอะไรนิดหนึ่งบางทีก็เป็นดรามา เดี๋ยวก็หาว่าอวยลูก ซึ่งไม่ใช่ค่ะ (กลัวจะมีคนมาถามอีกไหม?) หนิงว่าวันนี้เขาสตรองพอกับสิ่งที่เขาเจอจากหลายๆ อย่างในชีวิตมาแล้ว เขาเจออะไรหนักๆ มาตั้งแต่เด็กเลย 2-3 ปีที่ผ่านมา หนิงว่าเขาสตรองขึ้นเรื่อยๆ ดีใจในมายด์เซ็ตแบบนี้ แล้วก็สวดมนต์ภาวนา ขอให้มายด์เซ็ตแบบนี้มันอยู่ในตัวเขาเรื่อยๆ และโตเป็นผู้ใหญ่แบบมีคุณภาพ เราทำได้แค่นี้ หนิงจะพูดกับเขาเสมอ ว่าเกิดมาเป็นลูกดารา มันเป็นสิ่งที่เราเลือกเกิดไม่ได้ และปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ แต่สิ่งที่เลือกได้คืออยากจะเป็นเด็กแบบไหน เป้าหมายในชีวิตคืออะไร”
ขอบคุณคนชม เลี้ยงลูกได้ดีมาก
“ขอบคุณ คือเวลาคนชื่นชมในเรื่องของลูก เขาคือที่สุดของหัวใจหนิงแล้ว เขาคือคนที่ทำให้หนิงเปลี่ยนทุกอย่างในหลายๆ เรื่อง หลายๆ วิธี หรือทัศนคติในชีวิต เราอยากให้ลูกเราเป็นยังไง มันก็กลับมาที่เรา ว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและทำให้เขาเห็นก่อน เราก็ต้องขอบคุณที่มีเขาในชีวิต ที่ทำให้เราอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขา ทั้งที่บางเรื่องพูดตรงๆ เราก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนดีหรอก แต่เราต้องทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้เขา”
เผยเด็กๆ ยังแชตคุยกันอยู่ตลอด
“เท่าที่หนิงทราบคือเขาแชตคุยกันตลอดค่ะ แล้วน้องบีน่าเอง ก็ลงอวยพรวันเกิดณิรินเป็นเรื่องปกติค่ะ”
ไม่รู้อดีตสามี “จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” ควงใครมาด้วย แต่ส่วนตัวยังคุยกันปกติ เพิ่งโทร.มาร้องไห้ เพราะมีเรื่องเศร้า
“ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ เพราะมันหลายคนเหลือเกินเท่าที่รู้ (หัวเราะ) ก็เลยไม่รู้ว่าใครค่ะ (ถ้าเจอกันทักทายได้ไหม?) หนิงยังคุยกับเขาเป็นปกติอยู่แล้ว อย่างเมื่อคืนก็เพิ่งโทร.มาหาหนิงอยู่ เพราะเศร้าเสียใจอะไรกับบางเรื่องอยู่ ก็โทร.มาร้องไห้ เศร้าเสียใจมาก เราก็จะให้คำแนะนำไปในฐานะเพื่อน แล้วเราเตือนคุณเรื่องนี้มาเป็น 10 ปีแล้ว เห็นไหมยูยังเสียใจเรื่องเดิม ไม่เป็นไรๆ เอาใหม่”
ไม่มีปัญหาถ้าต้องเจอหน้ากับสาวคนใหม่
“หนิงไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว อะไรที่คุณเขาทำแล้วมีความสุข ก็เอาให้เต็มที่ เพราะสุดท้ายแล้วถ้าเขามีความสุขแล้วเขาโอเค เอเนอร์จี้บวกๆ มันก็จะส่งถึงลูกด้วยเช่นเดียวกัน คืออะไรก็ได้ ที่เขาทำแล้วเขามีความสุข เพราะเอเนอร์จี้บวกมีผลสำคัญกับลูกค่ะ”
บอกเป็นใครก็ได้ไม่ติด ขอแค่เป็นเอเนอร์จี้บวกให้กับลูก
“หนิงมองภาพรวมมากกว่า จะกับใครก็ได้ หนิงไม่ติด แค่ขอให้คนคนนั้นเป็นเอเนอร์จี้บวกให้กับลูกหนิง ถ้าคนคนนั้นไม่สามารถเป็นเอเนอร์จี้บวกให้กับลูกหนิง หนิงก็จะแบบโน ไม่ได้นะ เพราะลูกหนิงหนิงเลี้ยงมา 2-3 ที่ผ่านมา กว่าเราจะผ่านกันมาได้สองคน มันทะนุถนอมทุกอย่างในชีวิตจริงๆ”
ซึ่งงานนี้หลังจบการสัมภาษณ์ ก็มีโมเมนต์ที่หนิงได้เข้าไปพูดคุยกับอดีตสามี พร้อมยังทักทายกับสาวสวยข้างกายของเจ้าตัวด้วย เรียกว่าเป็นมิตรภาพดีๆ ที่เกิดขึ้น และเป็นภาพที่หลายคนไม่คิดว่าจะได้เห็นมาก่อน…