"หาญส์​ หิมะทองคำ" ผ่าตัดด่วน เส้นเลือดสมองแตก!

ร่วมส่งกำลังใจ หลังมีข่าวว่า "หาญส์ หิมะทองคำ" สามีของดาราสาวรุ่นใหญ่ "ปู มัณฑนา หิมะทองคำ" ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน สาเหตุจากเส้นเลือดสมองแตก ซึ่งทางเพจท่านเปา ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า "ขอให้ "หาญส์ หิมะทองคำ" ร่างกายกลับมาฟื้นฟูแข็งแรงโดยเร็ว หลังเข้ารับการผ่าตัดด่วน จากอาการเส้นเลือดในสมองแตก...
ปล. ฝากถึงทุกคนแม้เราจะขัดแย้งกับใคร ถึงจะเกลียด จะโกรธ จะมีปัญหาอะไรกันมากแค่ไหน ไม่สมควรเอา "อาการป่วย" ของใครหรือคนในครอบครัวเค้ามาซ้ำเติม ล้อเลียน ถ้ายังเรียกตัวเองว่าเป็น "มนุษย์ผู้มีศีลธรรม"... พร้อมกับแนบภาพที่ ปู มัณฑนา ได้โพสต์เอาไว้หลายโพสต์ด้วยกัน