"หาญส์​ หิมะทองคำ" ผ่าตัดด่วน เส้นเลือดสมองแตก!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ร่วมส่งกำลังใจ​ หลังมีข่าวว่า​ "หาญส์​ หิมะทองคำ" สามีของดาราสาวรุ่นใหญ่​ "ปู​ มัณฑนา​ หิมะทองคำ​" ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน​ ​สาเหตุจากเส้นเลือดสมองแตก​ ซึ่งทางเพจท่านเปา​ ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า​ "ขอให้​ "หาญส์​ หิมะทองคำ" ร่างกายกลับมาฟื้นฟูแข็งแรงโดยเร็ว​ หลังเข้ารับการผ่าตัดด่วน​ จากอาการเส้นเลือดในสมองแตก...

ปล.​ ฝากถึงทุกคนแม้เราจะขัดแย้งกับใคร​ ถึงจะเกลียด​ จะโกรธ​ จะมีปัญหาอะไรกันมากแค่ไหน​ ไม่สมควรเอา​ "อาการป่วย" ของใครหรือคนในครอบครัวเค้ามาซ้ำเติม​ ล้อเลียน​ ถ้ายังเรียกตัวเองว่าเป็น​ "มนุษย์ผู้มีศีลธรรม"... พร้อมกับแนบภาพที่​ ปู​ มัณฑนา​ ได้โพสต์เอาไว้หลายโพสต์ด้วยกัน








