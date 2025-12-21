ปัญหาของกลุ่มแก๊งนางฟ้ายังคงไม่มีทีท่าจะคลี่คลายง่ายๆ หรืออาจจะถึงขั้นแตกหักกันไปแล้วในบางคนก็ได้ สำหรับกรณีของ "นานา ไรบีนา" แต่กับลูกๆ กลับไม่เป็นอย่างนั้น เพราะยังคงรักใคร่กลมเกลียวกันดี อย่างล่าสุดที่หลายคนออกปากชื่นชมเลยก็คือ "น้องณิริน" ลูกสาว "หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ" ที่ออกมาไลฟ์สดตอบคำถามชาวเน็ตที่ถามว่ายังได้มีการพูดคุยกับ "น้องบีน่า" ลูกสาวของนานาอยู่หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนซี้แก๊งเดียวกันมาก่อน
โดย น้องณิริน ก็ตอบอย่างสุภาพและทำให้เห็นถึงทัศนคติที่น่าชื่มชมมากๆ ว่า “เรายังรักบีน่าเหมือนเดิม เป็นเพื่อนกับบีน่าเหมือนเดิม เราซัปพอร์ตเพื่อนทุกอย่าง เรารู้สึกว่าเรื่องผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะคะ หนูรู้สึกว่าบีน่าเป็นเพื่อนที่ดีให้กับพวกเรา แม้ผู้ใหญ่จะทำอะไร เราจะไม่เอามากระทบกับพวกเราค่ะ เพราะเรารักเขา และยังคุยกันปกติ ยังชวนกันไปเดินสยามอยู่เลยค่ะ เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม ความสัมพันธ์เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะทุกคน ไม่ต้องห่วงนะคะ เรื่องผู้ใหญ่หนูว่าไม่เกี่ยวกับเด็ก ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ หนูกับบีน่ายังคุยกันอยู่เหมือนเดิมทุกประการ เขายังโทรมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนูอยู่เลย หนูเพิ่งชวนบีน่าเดินห้างกับพวกเรา ถ้าบีน่ามา วันหลังเราจะพาบีน่ามาโชว์ตัว เดี๋ยวมาไลฟ์กับทุกคนอีกนะคะ"