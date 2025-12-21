xs
“นานา” พักปักตะกร้า ยกไลฟ์ให้ “เวย์ ไทยเทเนียม” เปิดคอนเสิร์ตหลัง Land of music ที่สวนผึ้งล่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



แม้จะประกาศว่าคอนเสิร์ต Land of music 2025 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 ธ.ค. 68 ไม่ได้ไปต่อแล้วเพราะสปอนเซอร์ถอนตัวจากที่ “นานา ไรบีนา” และ “เวย์ ไทยเทเนียม” ปริญญา อินทชัย ตกเป็นข่าวฉาวคดีฉ้อโกงเพื่อนๆ

แต่ใช่ว่าคอนเสิร์ตจะไม่เกิดขึ้น เพราะคืนนี้ (20 ธ.ค.) นานางดไลฟ์ขายของปักตะกร้า แต่ยกพื้นทึ่ให้สามี เวย์ ไทยเทเนียม เปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวแบบไลฟ์สดที่สวนผึ้งไปเลยแบบเต็มๆ ก่อนจะปิดคอนเสิร์ต เวย์ ได้พูดว่า… “เราเต็มที่กับทุกคน ขอบคุณมากๆ ที่เต็มที่กับพวกเรา” หน้างานมีแฟนๆ มาชมคอนเสิร์ตและให้กำลังใจ บอกกับนานาว่าบินมาจากเยอรมันเพื่อการนี้เลย ทำนานาน้ำตาซึม บอกในวันอาทิตย์ 21 ธ.ค. ยังจะมีโชว์อีก เข้ามาชมกันได้














