xs
xsm
sm
md
lg

“โน้ต เชิญยิ้ม” อนุโมทนา 14 ตลกบวชถวาย “พระพันปีหลวง” ปลาบปลื้มใจที่คนไทยยังยึดไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“โน้ต เชิญยิ้ม” ร่วมอนุโมทนาบุญกับศิลปินตลก 14 ชีวิตบวชถวายเป็นพระราชกุศล “สมเด็จพระพันปีหลวง” ปลาบปลื้มใจที่คนไทยยังยึดไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องยกย่อง ลั่นแม้ศิลปินตลกจะมีกำลังไม่มากแต่ขอเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม

แม้จะไม่ได้ร่วมอุปสมบท แต่ศิลปินตลกอาวุโส “โน้ต เชิญยิ้ม” บำเรอ ผ่องอินทรกุล ก็ขับรถจากกรุงเทพฯ มาที่ จ.นครปฐม ด้วยตัวเอง เพื่อมาร่วมอุปสมบทหมู่ศิลปินตลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เผยรู้สึกปลาบปลื้มใจที่คนไทยยังยึดไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องยกย่อง 

“เราก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย ความจริงอยากจะบวชด้วยแต่เราไม่มีเวลา ผมเคยบวชแบบนี้สมัยถวายแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) สิ่งที่เราดีใจที่สุดคือคนไทยยังมีความรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ เมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย การบวชครั้งนี้มันดีกับทุกคน ทั้งตลกและประชาชน

ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันสำคัญต่อประเทศชาติ บางทีตลกก็อยากจะทำ ด้วยกำลัง ด้วยเงินทุนบางทีเราก็ไม่พร้อมในบางงาน เมื่อมีโอกาสทำได้เราก็ทำ ส่วนตัวผมช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม อาจจะช่วยไม่ได้มาก ก็อาศัยคนละเล็กคนละน้อย เหมือนเราตักน้ำใส่ตุ่ม ค่อยๆ ตักทีละ 1-2 ขันเดี๋ยวมันก็เต็มเอง”

มาร่วมอนุโมทนาบุญกับศิลปินตลก 14 ชีวิตในฐานะผู้ใหญ่
“เขาก็มาขออนุโมทนาบุญ มากราบผู้ใหญ่ ทุกคนก็จะเรียกผมว่าพ่อ เรียกป๋า พอโดนมาไหว้กันเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกแก่ไปมากแล้วจริงๆ ก็ปลื้มใจกับพวกเขา อนุโมทนาบุญด้วย ก็ขับรถมาเองเลย เพราะใจเราศรัทธา เราอยากมาอยู่แล้ว ใจเรามีพลัง ใจเรามีพลัง ก็ปลาบปลื้มใจที่คนไทยเรายังยึดไว้ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ต้องยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องยกย่อง ถึงแม้ตอนนี้ประเทศไทยเราชายแดนจะไม่สงบ หน้าที่เราต้องทำที่เราพอจะทำอะไรได้ ก็ส่งใจไปให้พวกทหารแนวหน้าของชาติ สิ่งที่เราพอจะทำอะไรได้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันทำคนละไม้คนละมือ ตลกพอจะเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่ง เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่อาจจะไม่ใหญ่นัก ก็ช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไป”

ยึดความเมตตาของพระพันปีหลวง ปิดทองหลังพระของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นหลักชีวิต
“พระองค์ท่านมีพระเมตตา เมื่อพระเมตตาของท่าน เราลองเอามาใช้กับตัวเราหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ของท่านเราลองเอามาใช้กับตัวเรา เราทำไม่ได้เท่าท่านหรอก แต่ความรู้สึกของเราเมื่อจะคิดทำอะไรที่มันไม่ดี เรานึกถึงพระองค์ มันก็เหมือนเป็นเครื่องช่วยเบรกอย่างดีให้เราหยุด

เหมือนเวลาที่เราแนะนำให้ใครทำอะไร เรานึกถึงพระองค์ตลอดว่าท่านแนะนำอะไรให้กับคนไทยบ้าง เวลาผมแนะนำตลกรุ่นใหม่ ผมก็จะแนะนำเรื่องราวที่พระองค์เคยสอน เคยบอกไว้ ผมเกิดมาปีนี้ 72 แล้ว เกิดมาก็เห็นพระองค์แล้ว มันบอกความรู้สึกไม่ถูกแล้วก็บอกไม่หมด ถ้าผมพอจะทำอะไรเพื่อเป็นการสืบสานงานของพระองค์ได้ตัวผมก็ยินดี ผมอาจจะเป็นคนส่วนน้อย บางคนบอกว่าไม่ค่อยเห็นผมทำอะไร บางครั้งทำมันก็ไม่ต้องบอกใครก็ได้นี่แต่ความภูมิใจมันอยู่กับหัวใจเราและครอบครัวเรา เหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านตรัสให้ปิดทองหลังพระ ปิดกันแต่หน้าพระ หลังพระก็ไม่สวย มีคนปิดทองหลังพระบ้างก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย”












“โน้ต เชิญยิ้ม” อนุโมทนา 14 ตลกบวชถวาย “พระพันปีหลวง” ปลาบปลื้มใจที่คนไทยยังยึดไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด
“โน้ต เชิญยิ้ม” อนุโมทนา 14 ตลกบวชถวาย “พระพันปีหลวง” ปลาบปลื้มใจที่คนไทยยังยึดไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด
“โน้ต เชิญยิ้ม” อนุโมทนา 14 ตลกบวชถวาย “พระพันปีหลวง” ปลาบปลื้มใจที่คนไทยยังยึดไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด
“โน้ต เชิญยิ้ม” อนุโมทนา 14 ตลกบวชถวาย “พระพันปีหลวง” ปลาบปลื้มใจที่คนไทยยังยึดไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด
“โน้ต เชิญยิ้ม” อนุโมทนา 14 ตลกบวชถวาย “พระพันปีหลวง” ปลาบปลื้มใจที่คนไทยยังยึดไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น