“น็อต วรฤทธิ์” ลั่นเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคไหน เสนอ รมต.มืออาชีพ แบบ “ศุภจี” เอาคะแนนผมไป!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ได้ใจคนไทยอยู่ไม่น้อย สำหรับ “ศุภจี สุธรรมพันธุ์” รมว.พาณิชย์ ที่บินลัดฟ้าไปซาอุดิอาระเบีย ปิดดีลใหญ่กับบริษัท ARASCO ผู้นำด้าน Food Security สั่งนำเข้ามันสำปะหลังอัดเม็ดจาดไทยเพิ่มทันที 3 หมื่นตัน ตั้งเป้าปีหน้าพุ่งสูงถึง 1 แสนตัน ถือเป็นผลงานกู้วิกฤตปากท้อง แก้ปัญหาให้เหล่าเกษตรกร
 
ทำเอา “น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์” ได้แชร์ข่าวดังกล่าว พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “ถ้านักการเมือง ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองกันจริงจังแบบมืออาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยจะดีขนาดไหนน้อววว เลือกตั้งครั้งหน้า พรรคไหน นำเสนอ รมต.มืออาชีพแบบนี้ เอาคะแนนผมไปเลยจ้ะ”






