xs
xsm
sm
md
lg

ไม่มีแล้วหลักล้าน! “ดิว อริสรา” แปลงโฉมเสื้อผ้าหลักร้อยในงบ 1,000 บาท ให้ดูแพง (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชาวเน็ตแห่เมนต์กันเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ทำคลิปสั้นๆ ลงในติ๊กต๊อก แต่กลับมียอดวิวหลักล้าน ซึ่งเป็นภารกิจที่เจ้าตัวเปลี่ยนลุคตัวเองในงบจำกัดแค่ 1 พันบาท

โดยดิวเดินตลาดเลือกเสื้อผ้าชิลๆ ได้เสื้อกล้ามลายทางสีขาวแดง ราคา 250 บาท กางเกงขายาว 500 บาท แว่นตา 250 บาท (ซึ่งแม่ค้าลดให้) รวมยอดใช้จ่ายทั้งสิ้น 1 พันบาท

งานนี้หลังจากที่เจ้าตัวได้เข้าไปเปลี่ยนลุค และออกมาปรากฏโฉมให้แฟนๆ ได้เห็น ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ของถูกของแพงอยู่ที่คนใส่ เพราะแม้เสื้อผ้าราคาหลักร้อย แต่ดิวสามารถมิกซ์แอนด์แมตซ์ให้ดูแพงขึ้นมาได้ทันที จะถูกจะแพงอยู่ที่ไม้แขวน และอีกหลายคนที่คอมเมนต์ว่าชอบดิวตอนนี้มากกว่าติดแกรม ไม่คิดว่าจะได้ยินคำว่าหลักพัน เพราะปกติได้ยินแต่คำว่าหลักล้าน

นอกจากนี้มีแฟนๆ แอบขอให้ดิวทำคอนเทนต์จับคนบ้านๆ ธรรมดา มาเปลี่ยนลุคให้ดูดีในงบจำกัด ซึ่งเจ้าตัวเข้าไปคอมเมนต์ตอบว่า “รอดูเลยนะคะ”

@mommyduearisara ตอบกลับ @🫥 คนขอกันมาเยอะมากก แอบมาบอกแล้วนะค่า ฝากติดตามกันเยอะๆนะคะ 💕 #ดิวอริสรา #ดิวกลับมาแล้ว #สัมภาษณ์สยาม #tiktok ♬ เสียงต้นฉบับ - Mommyduearisara





























ไม่มีแล้วหลักล้าน! “ดิว อริสรา” แปลงโฉมเสื้อผ้าหลักร้อยในงบ 1,000 บาท ให้ดูแพง (คลิป)
ไม่มีแล้วหลักล้าน! “ดิว อริสรา” แปลงโฉมเสื้อผ้าหลักร้อยในงบ 1,000 บาท ให้ดูแพง (คลิป)
ไม่มีแล้วหลักล้าน! “ดิว อริสรา” แปลงโฉมเสื้อผ้าหลักร้อยในงบ 1,000 บาท ให้ดูแพง (คลิป)
ไม่มีแล้วหลักล้าน! “ดิว อริสรา” แปลงโฉมเสื้อผ้าหลักร้อยในงบ 1,000 บาท ให้ดูแพง (คลิป)
ไม่มีแล้วหลักล้าน! “ดิว อริสรา” แปลงโฉมเสื้อผ้าหลักร้อยในงบ 1,000 บาท ให้ดูแพง (คลิป)
+9
กำลังโหลดความคิดเห็น