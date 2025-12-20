ไม่มีแล้วหลักล้าน! “ดิว อริสรา” แปลงโฉมเสื้อผ้าหลักร้อยในงบ 1,000 บาท ให้ดูแพง (คลิป)

ชาวเน็ตแห่เมนต์กันเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ทำคลิปสั้นๆ ลงในติ๊กต๊อก แต่กลับมียอดวิวหลักล้าน ซึ่งเป็นภารกิจที่เจ้าตัวเปลี่ยนลุคตัวเองในงบจำกัดแค่ 1 พันบาท
โดยดิวเดินตลาดเลือกเสื้อผ้าชิลๆ ได้เสื้อกล้ามลายทางสีขาวแดง ราคา 250 บาท กางเกงขายาว 500 บาท แว่นตา 250 บาท (ซึ่งแม่ค้าลดให้) รวมยอดใช้จ่ายทั้งสิ้น 1 พันบาท
งานนี้หลังจากที่เจ้าตัวได้เข้าไปเปลี่ยนลุค และออกมาปรากฏโฉมให้แฟนๆ ได้เห็น ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ของถูกของแพงอยู่ที่คนใส่ เพราะแม้เสื้อผ้าราคาหลักร้อย แต่ดิวสามารถมิกซ์แอนด์แมตซ์ให้ดูแพงขึ้นมาได้ทันที จะถูกจะแพงอยู่ที่ไม้แขวน และอีกหลายคนที่คอมเมนต์ว่าชอบดิวตอนนี้มากกว่าติดแกรม ไม่คิดว่าจะได้ยินคำว่าหลักพัน เพราะปกติได้ยินแต่คำว่าหลักล้าน
นอกจากนี้มีแฟนๆ แอบขอให้ดิวทำคอนเทนต์จับคนบ้านๆ ธรรมดา มาเปลี่ยนลุคให้ดูดีในงบจำกัด ซึ่งเจ้าตัวเข้าไปคอมเมนต์ตอบว่า “รอดูเลยนะคะ”
@mommyduearisara ตอบกลับ @🫥 คนขอกันมาเยอะมากก แอบมาบอกแล้วนะค่า ฝากติดตามกันเยอะๆนะคะ 💕 #ดิวอริสรา #ดิวกลับมาแล้ว #สัมภาษณ์สยาม #tiktok ♬ เสียงต้นฉบับ - Mommyduearisara