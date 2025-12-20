เจาะค่าตัว “น้องเกล” รู้แล้วอึ้ง! ซุป’ตาร์ยังอาย

กลายเป็นประเด็นฮือฮาไม่น้อย หลังจากที่ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ได้เปิดบริษัท “ชีเสิร์ฟ” ให้ลูกสาว “น้องเกล” หรือ “แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์” เอาไว้บริหารเงินให้ลูกสาว วัย 3 ขวบ เนื่องจากที่ผ่านมา มีงานติดต่อเจ้าตัวเป็นจำนวนมาก และออกงานกับคุณแม่โกยทรัพย์อื้อ
เปิดความปัง “น้องเกล” ลูกสาวหมื่นล้านของ “แม่ชม”
หากจะพูดถึงเด็กที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโซเชียลมีเดียนาทีนี้ คงหนีไม่พ้น “น้องเกล” ลูกสาวคนสวยของบ้านรังษีสิงห์พิพัฒน์ ที่ไม่ได้มีดีแค่ความน่ารักแบบฉบับตุ๊กตาฝรั่ง แต่ยังมาพร้อมกับจังหวะซิตคอม และอินเนอร์ จนกลายเป็นมีมสะเทือนในโซเชียล
ฉายาซุปตาร์น้อยหมื่นล้านของน้องเกล มาจาก 3 องค์ประกอบ 1. ธุรกิจครอบครัว 2. มูลค่าทางการตลาด และ 3. ยอดวิวและเอนเกจเมนต์ น้องเกล มีเสน่ห์มัดใจ จากการปรากฏตัวในชุดสุดล้ำเสมอ สมกับเป็นลูกสาวของแม่ชม แฟชั่นนิสต้าร์ของเมืองไทย ถึงเป็นทายาทตระกูลหมื่นล้าน แต่เป็นคนอยู่ง่าย กินง่าย มือไม้อ่อน ไหว้สวย แสดงให้เห็นถึงการมีมารยาท ที่ถูกบ่มเพาะมาจากครอบครัว อีกทั้งมีความตลกที่เป็นธรรมชาติ
น้องเกลไม่ใช่แค่เด็กน่ารัก แต่คือนักสร้างความสุขเคลื่อนที่ เป็นตัวแทนของความสดใสที่เข้ามาเติมเต็มพื้นที่สื่อโซเชียลในยุคที่เคร่งเครียด ความเป็นธรรมชาติและการเลี้ยงดูแบบติดดินของแม่ชม ทำให้หนูน้อยหมื่นล้านคนนี้เข้าไปนั่งในใจคนไทยได้อย่างไม่ต้องสงสัย
ถอดรหัสการเลี้ยงลูกสไตล์ “ชมพู่ อารยา”
การปั้นให้น้องเกลให้กลายเป็นเด็กที่ “เก่ง กล้า และมีมารยาท” แม้จะอยู่ในสปอร์ตไลท์ตลอดเวลา ชมพู่มีเคล็ดลับน่าสนใจมากมาย เจ้าตัวไม่ได้เลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน แต่เลี้ยงแบบติดดินและเป็นธรรมชาติ มักจะพาเด็กๆ ไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง เล่นทราย เล่นน้ำคลอง เดินตลาด หรือนั่งกินข้าวข้างทาง ซึ่งส่งผลให้น้องเกลอยู่ง่าย กินง่าย การสอนผ่าน “กิจวัตร” ไม่ใช่ “คำสั่ง” และให้อิสระในการตัดสินใจ โดยถามความเห็นน้องเกลก่อนเสมอ สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้น้องเกล กลายเป็นเด็กที่กล้าพูด กล้าแสดงออก และรู้จักขอบเขตของตัวเองตั้งแต่เด็ก
สิ่งที่ทำแฟนๆ ชื่นชมเป็นอย่างมาก คือการรู้จักเรื่องมารยาท และการรู้ความ แม่ชมมักแทรกการสอนเรื่องมารยาทเอาไว้ในวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ เมื่อไหร่ที่เจอผู้ใหญ่ เจอพี่ๆ แฟนคลับ หรือแม้แต่ตอนรับของจากมือใคร น้องเกลจะยกมือไหว้ พร้อมย่อตัวโดยไม่ต้องให้ใครสั่ง เป็นกิริยาที่ดูนอบน้อมและจริงใจมาก นอกจากนี้น้องเกลยังถูกสอนให้พูดคำว่าขอบคุณจนติดเป็นนิสัย
แม้จะเป็น “ลูกคุณหนูหมื่นล้าน” แต่น้องเกลไม่ได้ถูกสปอยจนเอาแต่ใจ จะเห็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวต้องรอคอยคิวทานข้าว หรือรอให้แม่ชมทำธุระให้เสร็จก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฝึกวินัยและความอดทนมาอย่างดี อีกทั้งให้เกียรติพี่ๆ อย่าง “พี่สายฟ้า” และ “พี่พายุ” ทำให้เห็นถึงสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
มารยาทในการทำงานของน้องเกลที่ทีมงานมักจะชมคือความไม่งอแง น้องเกลเข้าใจว่านี่คือการทำงาน แม้จะมีความขี้เล่นตามวัย แต่เมื่อถึงเวลาต้องถ่ายรูปหรือเข้ากล้อง น้องจะให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม
ถึงแม้ชมพู่ อารยา จะดูเป็นคุณแม่ที่ใจดี แต่ก็มีความเด็ดขาดในเรื่องที่จำเป็น เช่น การกินอาหารให้เป็นเวลา หรือการทำงาน มักใช้การเจรจาเหมือนคุยกับ “ผู้ใหญ่คนหนึ่ง” มากกว่าคุยกับเด็ก ทำให้เด็กซึมซับการใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ อีกทั้งปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ถ้าให้นิยามการเลี้ยงสไตล์ชมพู่ “เลี้ยงลูกให้เป็นคนธรรมดาที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ธรรมดาที่สุด”
สิ่งที่ทำให้น้องเกลดูแพง จึงไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแบรนด์เนม แต่คือการวางตัวที่ถูกกาลเทศะ ซึ่งสะท้อนถึงการเลี้ยงดูที่ดีของชมพู่ อารยา นี่คือเหตุผลว่าทำไม “น้องเกล” ถึงเป็นเด็กที่ผู้ใหญ่เอ็นดูทั้งประเทศ
คนรอบตัว “ทีมเดียวกัน” ก็มีส่วนสำคัญ
นอกจากแม่ชมทำหน้าที่ดูแลน้องเกล ยังมีคนรอบตัวที่มีส่วนสำคัญ ผลักดันให้น้องเกล เป็นน้องเกลอย่างทุกวันนี้ การเลี้ยงของชมพู่เป็นแบบ “ทีมเดียวกัน” พี่เลี้ยงจะช่วยสอนเรื่องมารยาทและการช่วยเหลือตัวเองไปพร้อมๆ กับคุณแม่ ทำให้เด็กๆ มีวินัยและเข้ากับคนง่าย
“พี่เจี๊ยบ” พี่เลี้ยงคนสนิทของน้องเกล มีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมและการแสดงออก เป็นคนที่อยู่ข้างๆ น้องเกลบ่อยที่สุด พี่เจี๊ยบมีความใจเย็นและเข้าใจจังหวะของน้องเกล แฟนคลับมักเห็นพี่เจี๊ยบคอยเบรกความแสบน้องเกล คอยดูแลตอนน้องเกลกินโชว์ ถือเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัว รวมไปถึง “มอส” เมกอัปอาร์ติสต์ส่วนตัวของน้องเกล และ “ไอซ์” ผู้คอยถ่ายทำคอนเทนต์ให้น้องเกล
ชมพู่มักจะให้พี่เลี้ยงมีส่วนร่วมในคลิปหรือรูปภาพเสมอ ทำให้แฟนคลับรู้สึกผูกพันกับพี่เจี๊ยบ มอส และ ไอซ์ จนมีเพจแฟนคลับคอยติดตามและส่งกำลังใจให้พี่เลี้ยงด้วย
“ยายหนิง” คุณยายของน้องเกล แม้จะไม่ใช่พี่เลี้ยง แต่ ยายหนิง คือบุคคลสำคัญที่สุดอีกหนึ่งคนในชีวิตน้องเกล คลิปที่น้องเกลไปหา “ยายหนิง” ที่สวนคือคอนเทนต์ระดับล้านวิวเสมอ ยายหนิงสอนให้น้องเกลรู้จักพืชผัก รู้จักการทำอาหารแบบบ้านๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้น้องเกลเป็นเด็กกินง่าย และรักธรรมชาติ
เจาะค่าตัว “น้องเกล” ซุป’ตาร์ยังอาย
น้องเกลไม่ใช่แค่เด็กน่ารัก แต่คือ “Iconic” ที่ทรงอิทธิพลทางการตลาดสูงสุดในยุคนี้ ทำให้ค่าตัวขึ้นแท่นระดับมหาเศรษฐีตัวน้อยไปเรียบร้อย
แม้ที่ผ่านมา ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่จากกระแสและข้อมูลในแวดวงบันเทิง ระบุว่า ค่าตัวน้องเกลพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว จนอยู่ในระดับซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทย โดยข้อมูลที่น่าสนใจ คือตอนนี้ค่าตัว “แซงหน้าแม่ชม” ไปแล้ว อีกทั้งรายได้จากงานพรีเซ็นเตอร์คาดว่าทะลุหลัก 100 ล้านบาท
ค่าตัวต่องานแม้จะไม่ระบุเป็นตัวเลขเป๊ะๆ แต่ในวงการเอเจนซี่ประเมินว่า งานพรีเซ็นเตอร์ เริ่มต้นที่หลักหลายล้านบาทต่อสัญญา ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาและประเภทสื่อ ขณะที่ออกงานเพียง 1-2 ชั่วโมง ค่าตัวอาจสูงถึงหลักแสนปลายๆ ไปจนถึงล้านบาท ล่าสุดแหล่งข่าววงในได้อัปเดตข้อมูลว่า ค่าตัวน้องเกลเมื่อต้องขึ้นเวทีทำกิจกรรม บวกกับราคาแม่ ตอนนี้พุ่งไปถึง 1.5 ล้านบาทแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่ไม่รวมเสื้อผ้าหน้าผม
น้องเกลเป็นพรีเซ็นเตอร์ทั้งแบบเดี่ยวและคู่กับคุณแม่ ครอบคลุมหลายสินค้า ทั้ง ผ้าอ้อม, นมผง, แป้งเด็ก, น้ำยาปรับผ้านุ่ม, กระดาษทิชชู่, เครื่องกรองน้ำ, Samsung Galaxy Z Flip (ร่วมกับ พี่จอง คัลแลน และน้องเนย) หรือแบรนด์ระดับโลกอย่าง Dior ซึ่งเป็นพรีเซ็นเตอร์น้ำหอมเด็ก เป็นเด็กไทยคนแรกๆ ที่ได้รับโอกาสนี้
ทำไมแบรนด์ดังถึงยอมทุ่มเงินจ้าง “น้องเกล”?
เพราะฐานแฟนคลับไม่ได้แค่ดูเฉยๆ แต่ “พร้อมเปย์” ตาม ทุกครั้งที่น้องเกลถ่ายโฆษณา มักจะมีคลิปเบื้องหลังที่ตลกและเป็นธรรมชาติ กลายเป็นคอนเทนต์ฟรีๆ ที่คนแชร์ต่อมหาศาล น้องเกลเป็นภาพลักษณ์ของความสุข ความอบอุ่น และความฉลาดสมวัย ซึ่งเข้ากับทุกแบรนด์ได้ง่าย
ความสำเร็จของน้องเกลคือการเป็น “Human Brand” ที่จับต้องได้ แบรนด์ยุคใหม่ไม่ได้ต้องการเด็กที่นั่งนิ่งเหมือนตุ๊กตา แต่ต้องการเด็กที่มีรีแอ็กชั่นจริงๆ
ในยุคที่ดารา คนดัง กำลังตกงาน ไม่มีละคร ไม่มีอีเวนต์อู้ฟู่เหมือนเมื่อก่อน แต่ “น้องเกล” ดาราสาววัย 3 ขวบ กลับมีงานไม่เคยขาดมือ แถมเป็นงานใหญ่ยักษ์ระดับประเทศ รันวงการได้อย่างต่อเนื่อง ระยะหลังเริ่มมีงานฉายเดี่ยวที่แม่ยังต้องยอมหลีกทางให้
ดังนั้นการเปิด บริษัท “ชีเสิร์ฟ” เพื่อรองรับงานที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างมหาศาล จึงสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมูลค่าทางธุรกิจที่สูงมากของซุป’ตาร์ฟันน้ำนมคนนี้