ไม่เสียชาติเกิด “โอบะ เสียงเหน่อ” นำทีม 14 ตลกอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระพันปีหลวง เป็นเวลา 9 วัน

“โอบะ เสียงเหน่อ” นำทีมศิลปินตลก 14 ชีวิตอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเวลา 9 วัน ยินดีและภูมิใจมากที่เกิดมาไม่เสียชาติเกิด ในชีวิตนี้ได้ทดแทนคุณแผ่นดิน ได้บวชทดแทนพระคุณเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน แม้ยังไม่ได้เศษ 1 ส่วนล้านที่พระองค์ท่านทรงทำไว้ให้แผ่นดินไทย
ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน วันนี้ (20 ธ.ค. 2568) “โอบะ เสียงเหน่อ (นายกิตติ ปักษี)” นายกสมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย) และตลกชื่อดัง “กิ๊ฟ โคกคูน” นำทีมศิลปินตลกรวมทั้งสิ้น 14 คน ร่วมอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เป็นเวลา 9 วัน โดยมีศิลปินตลก และประชาชนทั่วไปร่วมใจกันบวชจำนวน 64 คน และจะลาสิกขาในวันที่ 28 ธ.ค. 2568 พร้อมกันนี้ยังถือโอกาสนี้บวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว ปวโร) พระเกจิชื่อดัง แห่งวัดรางหมัน ที่ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
โดยศิลปินตลกที่ร่วมอุปสมบทหมู่ ประกอบไปด้วย เต็งหนึ่ง ดอกกระโดน, ตุ้มเม้ง เถิดเทิง, ดุ๋ม มดยิ้ม, นกแก้ว ขำกลิ้ง, โย่ง พิจิตร, บิ๊กจ้อย เชิญยิ้ม, หนวด ซุ๊ปเปอร์ดอน, ตี๋เล็ก ต๊ะติ๋งโหน่ง, เอี่ยง ขายหัวเราะ, มิสเตอร์ ซอพิท, รั่ว เนเวอดาย, ดม ดอกมะดัน
บรรยากาศในวันนี้มีประชาชนมาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก รวมถึงคนในวงการบันเทิงที่ก็ได้เดินทางมาร่วมงาน อาทิ โน้ต เชิญยิ้ม, โอ่ง สลักจิต ดวงจันทร์, ทศพล หิมพานต์, จเร เชิญยิ้ม น้องชาย โน้ต เชิญยิ้ม, นก บริพันธ์ ชัยภูมิ, บิว ณัฐพล ไรยวงค์ พระเอกช่อง7 และ นักร้องลูกทุ่ง จอมขวัญ กัลยา นอกจากนี้ในพิธีปลงผมนาคเมื่อวานที่ผ่านมา (19 ธ.ค.) ตลกชื่อดัง หม่ำ จ๊กมก หรือ เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา ได้มาร่วมงานด้วย
โดย นายกฯโอบะ และ กิ๊ฟ โคกคูน ได้เปิดใจถึงความตั้งใจในครั้งนี้ว่า เป็นสิ่งที่สมาคมตลกฯอยากทำเพื่อแผ่นดิน และเป็นสิ่งที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง
โอบะ : “โครงการนี้เรามีการพูดคุยกันในสมาคม เรามีความตั้งใจกันอย่างมาก เราเคยทำกิจกรรมแบบนี้ไปแล้ว”
กิ๊ฟ : “ครั้งแรกคือสมัยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ยุคนั้นศิลปินตลกบวชกัน 100 กว่าชีวิต เพราะศิลปินตลกเรามีกันเยอะ ก็บวชกัน 7 วัน บางคนก็อยู่ยาวถึง 9 วัน สมัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เราก็บวชกัน”
โอบะ : “แล้วก็มีครั้ง ในหลวง รัชกาลที่ 9 ครั้งนั้นบวชกัน 7 วัน ศิลปินตลกก็บวชกันแต่ไม่เยอะประมาณ 40 กว่าชีวิต ตอนนั้นศิลปินตลกเริ่มเหลือน้อยแล้ว พอมาถึงวันนี้ที่เรากลุ่มศิลปินตลกจะบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวง พวกเราก็ตั้งใจ ก็มีบวชกัน 14 คน ทางวัดก็เลยเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน ลูกศิษย์ลูกหามาร่วมอุปสมบทด้วยร่วมกับศิลปินตลกแห่งประเทศไทย ก็ได้จำนวนทั้งสิ้น 64 นาค แล้วก็มาบรรจบกับทึ่หลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ที่ดูแลอุปถัมป์ เมตตาศิลปินสมาคมตลก นักร้องลูกทุ่งมรณะสังขาร เราก็บวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับท่านไปด้วย เป็นจำนวนทั้งหมด 9 วัน ทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกัน จ๊ะ นงผณี (นงผณี มหาดไทย) รู้ ก็โอนเงินอนุโมทนาบุญมาช่วย”
กิ๊ฟ : “พวกเราที่บวชกันครั้งนี้ผมว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากนะ เหมือนหลวงปู่แกก็รอพวกเราส่ง”
โอบะ : “ตอนที่พวกเราลงกำหนดหลวงปู่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ แกยังพูดได้ แกก็บอกว่าก่อนที่จะบวชแกจะให้นาคเข้ามาทั้งหมด หลวงปู่จะเทศน์สอนเอง แก 100 กว่าปีแล้ว แกก็สั่งท่านเจ้าอาวาสไว้ว่าวันที่โกนหัวหลวงปู่จะลงมาเทศน์สอนพวกเรา หลวงปู่ก็มาละสังขารไปในคืนวันที่ 17 ธ.ค. ตอน 00.01 น.”
กิ๊ฟ : “หลวงปู่เลือกวันใหม่ให้พวกเราได้ทำมาหากิน คำโบราณบอกว่าถ้าผู้ใหญ่เราเสียชีวิตตอนช่วงรุ่งเช้าเหมือนทิ้งอะไรให้ลูกหลานได้ทำมาหากิน แต่ถ้าไปตอนเย็นหรือไปเวลาที่หลับ เหมือนนอนไม่ได้ทำอะไรแล้ว หลวงปู่เริ่มวันใหม่ให้พวกเราต่อสู้ชีวิต อยู่ดีกินดี”
ศิลปินตลกอาวุโสก็มาร่วมอนุโทนาบุญ ยินดีและภูมิใจมากที่เกิดมาในชีวิตนี้ได้ทดแทนคุณแผ่นดินแม้จะเป็นการบวชตามธรรมเนียมและในเวลาอันสั้น
โอบะ : “พี่หม่ำ จ๊กมก, อาโน้ต เชิญยิ้ม แกก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกับพวกเรา แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ ตัวผมเองถือเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของผมเลยนะที่ได้บวช ผมได้ทดแทนแผ่นดินแม้จะบวชในระยะสั้นๆ ผลมันก็รู้แก่ตัวเราเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำส่งให้ทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญกันมาได้รับความสุขความเจริญ ให้คนไทยรักกัน ให้ประเทศไทยกลับคืนสู่ดินแดนแห่งความสงบ สมบูรณ์เหมือนที่พวกเราเคยอยู่กันมา”
กิ๊ฟ : “เรามีความยินดีและภูมิใจมากที่เกิดมาในชีวิตนี้ได้ทดแทนคุณแผ่นดิน เวลาบวชตามธรรมเนียมเหล่านี้เวลาได้ทำเราจะรู้สึกภาคภูมิใจ ตั้งใจปฎิบัติ ผมเองมีประสบการณ์ก็จะคอยสอนน้องๆ เวลาเรามีไม่เยอะ ก็อยากให้ทุกคนที่บวชตั้งใจปฎิบัติ เพื่อถวายแด่แม่ของแผ่นดิน เราโชคดีมากที่ได้เกิดมา 2 แผ่นดิน ได้บวชให้สมเด็จย่า สมเด็จพระพี่นางเธอฯ ได้บวชให้พ่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งนี้ก็บวชให้แม่สมเด็จพระพันปีหลวง ก็คิดว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้ว เราก็ได้ทดแทนคุณแผ่นดิน”
โอบะ : “เราเกิดมาโชคดีมากๆ แล้ว และการที่เราได้บวชทดแทนพระคุณเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ยังไม่ได้เศษ 1 ส่วนล้านของที่ท่านทำไว้ให้แผ่นดินไทย ฉะนั้นการทำความดีไม่จำเป็นต้องบวชอย่างเดียว เพียงคนในชาติเรารักกัน สามัคคีกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่ทำให้ผู้ใหญ่ของแผ่นดินท่านเสียพระทัย ต้องหนักอกหนักใจถือว่าเราเป็นคนดีให้กับแผ่นดินแล้ว”
กิ๊ฟ : “คนไทยยังขาดความมีน้ำใจและความเมตตา ช่วยกันครับ สังคมจะได้อยู่อย่างมีความสุข เราก็ต้องแบ่งปันกัน”