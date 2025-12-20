"แด๊ก" สวนคู่กรณีมึ-เล่าให้หมดไอ้หนู หลังอีกฝ่ายอ้างถูกทำร้าย

วันนี้เพจ DAX ROCK RIDER ของนักร้องดัง "แด๊ก" เอกรัตน์ วงศ์ฉลาด อดีตนักร้องนำวง Big Ass ได้มีการแชร์ข่าวที่ชายคนหนึ่งไปแจ้งความว่าถูกอดีตนักร้องทำร้ายร่างกาย พร้อมข้อความระบุว่า... "เล่าให้หมดไอ้หนู ว่าก่อนเหตุการณ์นี้ เมิงทำเรื่องอะไรไว้? แล้ววันนั้น ‘‘ไม่มีการทำร้ายร่างกาย’’ อย่ามั่ว"
ขณะที่ในข่าวที่เจ้าตัวแชร์นั้นมีรายละเอียดว่า เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมาผู้เสียหายรายหนึ่งได้เดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.คันนายาว หลังโดนอดีตนักร้องนำชื่อดังวงนึงทำร้ายร่างกาย เหตุเกิดบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
โดยผู้เสียหายให้รายละเอียดว่าวันนั้นตนเองไปซื้อของตามปกติและคู่กรณีได้เดินมาหาด้วยความโมโห โวยวาย แล้วก็มาปิดประตูรถกระแทกใส่ตน
ตนจึงหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้จนอีกฝ่ายกลัวจากนั้นตนจึงไปแจ้งความ พร้อมบอกด้วยว่าช่วงต้นปีตยเคยมีเรื่องกับอดีตนักร้องเพราะมีการเอารถมาจอดกินที่บ้านตนเอง คิดว่าเรื่องจะจบไปแล้วแต่กลับถูกอีกฝ่ายมาหาเรื่อง ตอนนี้ตนกลัวมากหนีมาอยู่คอนโดได้ 2 อาทิตย์แล้ว