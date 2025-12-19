xs
ATEEZ ซูเปอร์กรุ๊ประดับโลกประกาศ “ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN BANGKOK” ปักหมุด 4 เมษายน 2569 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5–6

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ATINY ไทย (ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของวง ATEEZ) เตรียมกรี๊ดกันให้สุดเสียง เพราะล่าสุด 8 หนุ่ม ATEEZ (เอทีซ) จากค่าย KQ Entertainment ศิลปิน K-POP ชื่อดังระดับโลก ประกาศการกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง กับคอนเสิร์ต “ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN BANGKOK” โดยพวกเขาจะมอบ ค่ำคืนอันแสนพิเศษ ด้วยการแสดงที่เหนือระดับและโปรดักชั่นสุดล้ำตระการตา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5–6 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่ AEG, PK Entertainment และ Sound Rhythm

ATEEZ บอยกรุ๊ปเกาหลีใต้ ที่ก้าวขึ้นสู่เวทีโลกอย่างรวดเร็วหลังจากเดบิวต์ในเดือนตุลาคม 2018 ด้วยการแสดง ที่โดดเด่นและการเล่าเรื่องผ่านดนตรีอย่างมีเอกลักษณ์ พวกเขานำเสนอประสบการณ์ดนตรีที่เป็นเรื่องราวต่อเนื่อง ตั้งแต่ ‘TREASURE’ ไปจนถึง ‘FEVER’ และ ‘THE WORLD’ โดยสมาชิกทั้ง 8 ได้แก่ ฮงจุง (HONGJOONG) , ซองฮวา (SEONGHWA) , ยุนโฮ (YUNHO), ยอซัง (YEOSANG), ซาน (SAN) , มินกิ (MINGI) , อูยอง (WOOYOUNG) และ จองโฮ (JONGHO) สร้างชื่อเป็นศิลปินชั้นนำตั้งแต่แรกเริ่มด้วยบัตรคอนเสิร์ตที่พวกเขาทัวร์ทั่วโลกขายหมดทุกที่เพียง 4 เดือนหลังเดบิวต์ และยังคงทำลายสถิติของตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง พวกเขาก้าวขึ้นสู่สถานะ ‘million seller’ และขึ้นแสดงบนเวทีระดับโลก เช่น Coachella, Summer Sonic และ Mawazine มาแล้ว

ผลงานอัลบั้ม ‘THE WORLD EP.FIN : WILL’ ทำสถิติส่วนตัวสูงสุดด้วยการเปิดตัวที่อันดับ 1 บน Billboard 200 และยังคงติดชาร์ตยาวถึง 6 สัปดาห์ หลังเปิดตัว ‘GOLDEN HOUR’ พวกเขาทำสถิติติดท็อป 10 บน Billboard 200 ถึง 7 ครั้ง รวมถึงติด Billboard Hot 100 ครั้งแรกที่อันดับ 69 จากเพลง “Lemon Drop” ในปี 2025 พวกเขาคว้ารางวัล K-pop Artist of the Year จากงาน iHeartRadio Music Awards และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล FAVORITE K-POP ARTIST จากงาน American Music Awards ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยหลังจาก ประสบ ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในทัวร์อเมริกาเหนือ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ATEEZ จะสานต่อความนิยมระดับโลก ด้วยการเดิน สายทัวร์ไปยังเมืองสำคัญทั่วเอเชีย ซึ่งการกลับมาของ ATEEZ ถือเป็นช่วงเวลาที่แฟนชาวไทยเฝ้ารอมาอย่างยาวนาน

สำหรับรายละเอียดการจองบัตรคอนเสิร์ตในครั้งนี้
- ระบบ Toktoq Presale Registration จะเปิดให้ลงทะเบียน Toktoq Presale ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 เวลา 10:00 น. การเปิดจำหน่ายบัตร จะแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

- รอบ ATINY MEMBERSHIP Presale เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 เวลา 9:59 น.

- รอบ General On Sale จะเปิดขายในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
บัตรคอนเสิร์ตจะเปิดขายทางเว็บไซต์ ateezlive.com/asia

บัตรราคา ATINY (RED) A&B ราคา 9,250 บาท / Fantasy (RED) A&B 7,900 บาท / ORANGE A&B 5,900 บาท / BLUE 5,500 บาท / YELLOW 4,500 บาท / PINK A&B 2,900 บาท

เมื่อไม่นานมานี้ ATEEZ ได้รับรางวัล “K-Pop Artist of the Year” จาก iHeartRadio ซึ่งทัวร์ครั้งนี้จะเป็นการ เฉลิมฉลองเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของพวกเขา และเป็นบทบาทใหม่ที่น่าตื่นเต้น แฟน ๆ จะได้สัมผัสประสบการณ์สุดลืม ไม่ลงกับการแสดงของพวกเขา โดยเวิลด์ทัวร์นี้จะเปิดฉากในวันที่ 24 มกราคม 2026 ที่ ไทเป และพร้อมเดินทางต่อไปยัง จาการ์ตา สิงคโปร์ มะนิลา กัวลาลัมเปอร์ มาเก๊า และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ

สำหรับผู้จัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ล้วนเป็นระดับมืออาชีพ AEG Presents เป็นผู้นำระดับโลกด้านดนตรี และความบันเทิง โดยผสานพลังของงานแสดงสดเข้ากับการพัฒนาศิลปินอย่างจริงจัง บริษัทดำเนินงานใน 4 ทวีป และมีชื่อเสียงด้านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ประสบการณ์ดนตรี อีกทั้งเป็นผู้จัดเทศกาลดนตรีระดับโลก เช่น Coachella, New Orleans Jazz & Heritage Festival, BST Hyde Park, Stagecoach, Hangout Festival, Electric Forest และ Firefly รวมถึงจัดทัวร์ให้ศิลปินระดับซูเปอร์สตาร์อย่าง The Rolling Stones, Elton John, Taylor Swift, Celine Dion, Justin Bieber และ Paul McCartney





