จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ รวมใจทำความดี ศิลปินจีเอ็มเอ็มมิวสิค-นักแสดงจีเอ็มเอ็มทีวี ร่วมส่งต่อบุญในงานกาชาด 2568

บรรยากาศงานกาชาดประจำปี 2568 เต็มไปด้วยรอยยิ้มและพลังแห่งการให้ เมื่อศิลปินและนักแสดง รวมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศล สนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย พร้อมเปิดโอกาสให้ แฟนคลับและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมทำความดีไปพร้อมกัน
อิ่มบุญออนไลน์ไปกับศิลปินคนโปรด ในโครงการ “Stars of Sharing รวมใจดารางานกาชาด 2568” กิจกรรมพิเศษภายในงานกาชาดประจำปี 2568 ผ่านแพลตฟอร์ม iRedcross ที่พัฒนาโดย Donation HUB สภากาชาดไทย ผนึกกำลังศิลปินจากจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ได้แก่ เจ๋ง Big Ass, พลพล, หนุ่ม ณพสิน และ แพท วง Klear พร้อมด้วยนักแสดงขวัญใจแฟนๆ จาก GMMTV ได้แก่ ฟอส จิรัชพงศ์, บุ๊ค กษิดิ์เดช, จุง อาเชน, ดัง ณัฎฐ์ฐชัย, จิมมี่ จิตรพล และ ซี ทวินันท์ แท็กทีมเชิญชวนแฟนคลับและประชาชนทั่วไป ร่วมสมทบทุนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย อาทิ การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้เปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย เด็กและเยาวชน ให้ได้รับการดูแล ฟื้นฟู และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
สำหรับผู้ที่สนใจทำบุญ สามารถบริจาคผ่านเว็บไซต์ iRedcross ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงเลือกบริจาค ผ่านศิลปินหรือดาราคนโปรด กรอกจำนวนเงินและข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นชำระเงินตามขั้นตอน บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2569 สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆ ที่ได้ร่วมทำความดีและช่วยเหลือสังคม
ต่อเนื่องความอบอุ่นในงานกาชาด เมื่อศิลปินจาก จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ได้แก่ ดอกอ้อ ทุ่งทอง, เอม เอมปวีร์ และ เต๋า ภูศิลป์ ร่วมกิจกรรมภายในบูทมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ขึ้นเวทีถ่ายทอดเสียงเพลง พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมซื้อคูปองกิจกรรม เพื่อนำรายได้สมทบทุนร่วมกับมูลนิธิฯ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก แฟนๆ ร่วมร้องเพลงฮิตไปพร้อมกัน สร้างโมเมนต์อบอุ่นและน่าประทับใจตลอดทั้งกิจกรรม งานนี้เรียกได้ว่า ทั้งอบอุ่นและประทับใจ เพราะนอกจากจะได้ฟังเพลงและใกล้ชิดศิลปินคนโปรดแล้ว ยังได้ร่วมทำบุญ ส่งต่อกำลังใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีไปพร้อมกัน