“มายด์ - พาย” ฉลองวิวาห์รัก 9 ปี ชีวิตคู่มีแต่ความสนุก โชว์เพชร 5 กะรัต ประกาศมีลูกทันที ไม่มีคำมั่นสัญญาใดๆ อยู่กันให้สบาย

“มายด์-พาย” ฉลองวิวาห์ความรักก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 เพชร 5 กะรัต แต่งปุ๊บปั้มลูกทันที พายมั่นใจภรรยาสอนหมาได้ดี ต้องสอนลูกได้ดีแน่นอน เปิดโหมดหวานโชคดีที่ได้เจอคนที่ใช่ ทำมายด์เจ้าสาวได้ยินถึงกับลั่นแทบจะหงายตกเก้าอี้ ขอบคุณพายที่ทำให้ตนเป็นคนที่ดีขึ้น กลายเป็นคนที่อยากไปวัด สวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน ไม่ต้องการคำมั่นสัญญาใดๆ อยู่ให้สบาย ไม่ต้องอยู่ให้มันเยอะ ก็เพียงพอแล้ว
หลังจากจัดพิธีภายในครอบครัวไปเรียบร้อยแล้ว วันนี้ (19 ธ.ค.68) คู่รัก “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” และ “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” ก็จัดพิธีฉลองแต่งงานในธีมมิวสิกเฟสติวัล ที่โรงแรมดุสิตธานีมีเพื่อนๆ ศิลปินมาร่วมเป็นเกียรติร้องเพลงในงานครั้งนี้ 10 กว่าศิลปิน โดย มายด์ - พาย ได้นัดสื่อมวลชนพูดคุยถึงเส้นทางรักเข้าสู่ปีที่ 9 จนมีงานวิวาห์เกิดขึ้น และในงานเจ้าสาวยังได้เผยแหวนหมั้น 5 กะรัตให้ได้ชมกันเต็มๆ
มายด์ : “ตื่นเต้นมากเลย”
พาย : “ตื่นเต้นมาก ตอนแรกคิดว่าเราจะมีเวลาเตรียมตัวนาน แต่อยู่ดีๆ ก็คือถึงเลย อาทิตย์สุดท้ายค่อนข้างลนหลายเรื่อง”
มายด์ : “เพราะว่าเราเตรียมตัวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชิลๆ ไป เรามีเวลาเตรียมตัว แต่สักพักนึงก็คือเหมือนทุกอย่างมันมาถึงวินาทีสุดท้าย ตื่นเต้นแต่ว่าก็สนุกดีค่ะ ก็ต้องรอดูฟีดแบ็กหลังงานค่ะ”
พาย : “ธีมงานคือมิวสิกเฟสติวัล จริงๆ เป็นคนที่ชอบคอนเสิร์ตกับดนตรีทั้งคู่ ก็เลยคิดว่างานแต่งงานก็ต้องเอาให้สุด เป็นตัวของตัวเองที่สุด”
มายด์ : “ก็ออกมาได้สมใจอยากมากๆ เลย จริงๆ แพลนไว้ศิลปินแค่ 10 แต่ไปๆ มาๆ เกิน ก็โชคดีแพลนเนอร์จัดการให้ทุกอย่างลงล็อกไปหมดเลย”
จุดเริ่มต้นรักมาจากเพื่อนจับแมตช์ให้ บวกกับความชอบดนตรีเหมือนกันเลยทำให้ไปกันได้
มายด์ : “มารีน่า (ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า) เป็นคนจับแมตช์ เหมือนตอนนั้นมารีน่าแล้วก็พี่ผู้ชายเป็นเพื่อนพี่พายพอดี แล้วเขาเห็นว่าน่าจะไลฟ์สไตล์ตรงกัน ก็เลยจับแมตช์กัน”
พาย : “แต่ก็ไม่ได้ปิ๊งกันตั้งแต่แรกนะครับ อีกสักพักนึง เหมือนตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันมากกว่าชวนไปเล่นดนตรีชวนไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็พาไปทำโน่นทำนี่ไปเที่ยวด้วยกัน ก็ค่อยๆ พัฒนา คือเขาเป็นคนที่ฟังเพลงดี อันนี้สำคัญมาก และเป็นคนลุย เวลาผมไปคอนเสิร์ต ผมเป็นคนที่ชอบเดิน เขาไม่เคยบ่นเลยเดินไปด้วย เป็นคนที่จิตใจดีนิสัยดีดูแลเราดี เลยคิดว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่”
มายด์ : “คือสเปกเรามันชอบลูกครึ่งอยู่แล้ว ภายนอกเขาผ่านหมดเลย แต่ว่าก็ต้องใช้วิธีการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ แล้วมายด์เองก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลาย วันแรกยังไง ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนเลย มีแต่พัฒนาดีขึ้นด้วยซ้ำ
เหมือนบางอย่างที่เราไม่โอเค เราก็จะบอกเขาตรงๆ แล้วก็เห็นว่าเขาค่อยๆ ปรับ มีพัฒนาการเพื่อเรา แล้วก็ประทับใจ ซึ่งกว่าจะแต่งงานกันก็คบกันมา 8 ปี กุมภาพันธ์นี้ก็จะ 9 ปีแล้วค่ะ ซึ่งเป็นเลขมงคล แล้วเราก็ขอกันตอน 7 ปี เราก็ทลายเลข 7 เลขอาถรรพ์ด้วยการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน พอ 9 ปีอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า ก็ต้องมีอะไรที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ”
รีวิวรัก 9 ปีเป็นการเดินทางที่มีแต่ความสนุก ใช้ดนตรีเป็นการทำความรู้จักกัน
พาย : “8 ปี เข้าสู่ปีที่ 9 บอกเลยว่าสนุกมาก เราไปเที่ยวด้วยกันดูวงดนตรีที่เราอยากจะดูมานาน ก็เรียกว่าการเดินทางที่สนุกแล้วก็เต็มไปด้วยเพื่อนฝูง”
มายด์ : “มายด์รู้สึกว่าพอเราได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเยอะมาก เรายิ่งรู้สึกว่าคนนี้แหละ เขาเป็นได้ทั้งเพื่อน ทั้งแฟน ทั้งครอบครัวเป็นทุกอย่างสำหรับเรา เราก็รู้สึกว่าชีวิตที่เหลือเราอยากจะใช้อยู่กับเขา ตอนประโยคแรกที่คุยกัน มายด์ก็ถามเขาเลยว่าชอบวงอะไรชอบ เหมือนตอนเดตแรกเขาเป็นคนเงียบๆ ไม่พูดอะไร เราก็ไม่รู้ว่าเราจะชวนเขาคุยอะไรดี ไม่รู้ว่าเขาจะมาแนวไหน ก็เลยถามคำถามเบสิกว่าปกติชอบฟังเพลงอะไรวงไหน มีเพลงที่ชอบฟังหรือเปล่า”
พาย : “เหมือนกัน เพราะรู้สึกว่าการที่เราจะรู้ว่าคนหนึ่งฟังเพลงอะไร วงอะไร เราจะเข้าใจความคิดของคนๆ นั้นมากขึ้นว่า พลังงานเขาเป็นแบบไหนเราก็จะรู้ว่าแบบนี้เราคุยได้ ไปด้วยกันได้”
แต่งงานแล้วมีลูกเลย
มายด์ : “ปีหน้าก็อยากจะมีเบบี๋เลย ตั้งใจกันไว้ก็คือเดี๋ยวลองดูค่ะ ก็พร้อมเลย เพราะว่าเราเที่ยวด้วยกันมาเยอะแล้วรู้สึกว่า 8 ปีที่อยู่ด้วยกันมาเที่ยวได้ผจญภัยด้วยกันมามันก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเยอะมาก แล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับสเต็ปต่อไปแล้ว กี่คนดีเหรอคะ”
พาย : “รอดูแล้วกันครับ”
มายด์ : “แฝดคิดว่าน่าจะเหนื่อยค่ะ เราเห็นตัวอย่างที่ผ่านมาอย่างพี่ป๊อก (ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์) พี่มาร์กี้ (ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์) มา สนุกนะคะ แต่พอทุกอย่างมันมาดับเบิ้ลน่ะ เราไม่รู้ว่าเราจะดูแลขนาดนั้นไหวไหม”
พาย : “จริงๆ มันเป็นอายุที่เราตั้งไว้อยู่แล้วว่าเราจะแต่งงานอายุประมาณ 35 ก็คือเหมือนแพลนไว้นานแล้วแต่ก็แค่ไม่เคยบอกเขา”
มายด์ : “เป็นอายุในใจมายด์เหมือนกันว่าตัวเองอยากจะแต่งงานตอนอายุ 30 มีลูกตอน 32 มันเป็นอายุที่พอดีสำหรับพี่พาย เขาก็อยากจะแต่ง 35 แล้วมายกับพี่พายห่างกัน 5 ปี มันก็เลยลงตัวเลย”
พาย : “โชคดีได้เจอคนที่ใช่ด้วย”
มายด์ : “หูย (ปกติหวานแบบนี้ไหม?) ไม่เลย โอ้โหจะหงายตกเก้าอี้เลย”
ยังไม่ชินเรียกสามี-ภรรยา
มายด์ : ”ไม่กล้าเรียก ทุกวันนี้ก็คือยัง พอเขาจะแนะนำเพื่อนคนอื่นว่า this is my wife ก็ยังแบบ...”
พาย : “คือเรียกขำๆ พูดเพราะมันตลก”
มายด์ : “มันจะยังไม่ค่อยชินนิดนึงค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวก็คงชิน สามีขานี่ยังไม่เคยพูดเลย เดี๋ยวไว้ลองดูก็ได้”
พาย : “อย่าเลย อย่าเลย(หัวเราะ) มันจั๊กจี้ครับ เรียกว่าสามีคือมันไม่คุ้น”
ทำหน้าที่ภรรยา ตื่นเช้ามาชงกาแฟให้สามี ส่วนอาหารเป็นหน้าที่สามีทำ เพราะ “พาย” ทำอาหารเก่งมาก
มายด์ : “ทุกวันนี้ก็เริ่มๆ แล้วนะคะ เริ่มชงกาแฟให้เขาทุกเช้า แล้วก็ตีชาเขียวใส่กระติกเก็บความเย็นให้เขาไปทำงาน ต่อให้ไม่ได้มีงานตอนเช้าเราก็จะตื่นขึ้นมาทำทุกอย่างให้เขาไว้”
พาย : “คือประทับใจครับชอบๆ ชงกาแฟอร่อยมากมัจฉะก็อร่อย”
มายด์ : “ใส่หัวใจลงไปค่ะ เวลาคนก็..รักกูหลงกู ล้อเล่น ล้อเล่น ไม่ใช่ค่ะ การบ้านการเรือน อาหารต่างๆ ที่บ้านมีการฝึก เพราะบ้านเราเป็นคนจีน ปกติตามเทศกาลจะต้องช่วยที่บ้านทำของไหว้อยู่แล้ว ก็จะมีสกิลการทำอาหารประมาณนึง แต่พอมาเจอเขา เขาเป็นคนทำอาหาร แล้วเขาทำอาหารเก่งมาก เขาเคยเป็นเชฟมาก่อน ก็เลยสรุปกันว่ายูคุกกิ้ง ส่วนไอรอกินแล้วกันนะ ส่วนตัวก็ทำได้ค่ะ แต่มายไม่ถนัดทำอาหารฝรั่งเลย เพราะทำแต่อาหารไทย อาหารจีน เขาจะถนัดอาหารฝรั่ง”
ไม่มีคำมั่นสัญญาที่มีต่อกัน อยู่ให้สบาย ไม่ต้องอยู่ให้มันเยอะ ก็เพียงพอแล้ว
พาย : “คำมั่นสัญญาไม่มีครับ ผมเป็นคนยังไงก็จะเป็นอย่างงั้น ตรงไปตรงมา ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้ว อยู่ให้สบาย ไม่ต้องอยู่ให้มันเยอะ”
มายด์ : “การอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้และตลอดเวลาที่ผ่านมามันได้พิสูจน์อะไรหลายๆ อย่างว่าเราอยู่กันแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องมีคำสัญญาอะไรต่อกันเลย อยู่กันให้สบาย”
รีวิวกันและกัน “พาย” เก่งรอบด้าน เป็นผู้ชายครบรส ส่วน “มายด์” สามารถสอนหมาให้ทำตามได้ทุกอย่าง ก็คงจะเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดี
มายด์ : “เห็นอย่างนี้เขาก็จะมีความอ้อน เขาเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างครบรส จะมีมุมหวานก็มีให้ได้ มีมุมเท่ก็มี เป็นคนที่มีความสามารถรอบตัว เป็นคนฉลาด มีความรู้เยอะมาก คบกับเขาแล้วเรารู้สึกว่าเรากลายเป็นคนฉลาดขึ้นมาเลย เขาชอบพามายด์ไปพิพิธภัณฑ์ ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ บอกให้มายด์หยุดเล่นโทรศัพท์แล้วช่วยมองทาง มองสิ่งรอบตัว เขาก็จะบอกมันคืออะไรยังไง มันดีมาก”
พาย : “ไปเที่ยวด้วยกันเราก็อยากจะแชร์โมเมนต์นั้นด้วยกัน แต่เขากลับอยู่แต่กับโทรศัพท์ โทรศัพท์มันเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่โมเมนต์แบบนี้มันหาไม่ได้อีกแล้ว ได้เจอกัน คุยกัน เที่ยวด้วยกัน ผมเป็นคนไม่ชอบเล่นโทรศัพท์ด้วย จะเก็บไว้ในกระเป๋า ถ่ายรูปบ้าง”
มายด์ : “เขาแทบไม่จับโทรศัพท์เลยจริงๆ”
พาย : “เขาเองก็เก่งทุกอย่าง มีความสามารถเยอะ ร้องเพลงได้ ตลก น่ารัก เขาเป็นคนเลี้ยงหมาเก่งมาก มันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้หมามาแล้วสามารถเลี้ยงให้มันฉลาด ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทำได้ไง เราไม่เคยเห็นไง เขาเป็นผู้หญิงคนแรกที่จะบังคับหมาให้ทำตามได้ทุกอย่าง คือเขาสอนหมาได้ สอนหมาได้ขนาดนี้ก็ต้องสอนลูกได้ดี เราก็รักหมาเหมือนลูกไง”
มายด์ : “หมาตัวนึงยังเข้าใจได้ แต่นี่ 3 ตัวที่เราสอนให้น้องทำได้ไง”
ฮันนีมูนอลาสก้า “พาย” อยากพา “มายด์” ไปดูหมี
มายด์ : “ไปอลาสก้า เป็นที่ที่มายด์ไม่เคยไปแต่เขาเคยไปแล้วเขาชอบ นอกจากดนตรีเวลาไปเที่ยวเราจะชอบไปสวนสัตว์ ไปดูสัตว์น่ารักๆ ไปดูธรรมชาติ รู้สึกว่าเราควรจะมีทริปธรรมชาติอย่างน้อยปีละครั้ง รู้สึกว่าการได้อยู่กับธรรมชาติมันดีจังเลย”
พาย : “อยากพาเขาไปที่ที่มันเป็นธรรมชาติ พวกเราชอบหมี เลยอยากพาเขาไปดูหมี”
ยังไม่หยุดงานในวงการบันเทิง ถึงท้องก็ยังจะทำงานอยู่
มายด์ : “ทำเหมือนเดิมนะคะ ทำเท่าที่ไหว จะไม่หายหน้าไปจากวงการนะคะ ยังจ้างได้อยู่ ถ้ามีลูกมายด์ก็ยังสามารถอุ้มท้องไปทำงานได้ มายด์ชอบทำงาน ไม่ชอบอยู่เฉยๆ ช่วงโควิดที่ต้องหยุดยาวทำให้เรารู้แล้วว่าเรารักอาชีพนี้ขนาดไหน”
พาย : “ก็ดีครับ ผมเองก็ต้องทำงานเหมือนกัน เขาจะได้มีอะไรทำ เห็นเขาทำงานเขาก็สนุกด้วย”
ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตแล้วกลายเป็นคนที่ดีขึ้น
มายด์ : “อยากขอบคุณเขาที่ทำให้มายด์เป็นคนที่ดีขึ้น ขอบคุณที่มายด์มีชีวิตที่มีความสุข มีชีวิตที่สนุกสนานขนาดนี้ส่วนนึงก็เป็นเพราะเขา ขอบคุณที่พามายด์ไปเปิดโลกในโลกที่มายด์ไม่เคยเจอเยอะแยะมากมาย ขอบคุณที่ทำให้มายด์เป็นคนเก่งขึ้น รับผิดชอบตัวเองดีขึ้น เป็นคนที่มีสติ ทำอะไรก็คิดมากขึ้น ขอบคุณที่เป็นสติให้มายด์เสมอ ชีวิตนี้ไม่เคยอยากจะไปเข้าวัด สวดมนต์ ทำวัตรเย็น แต่ขอบคุณเขาที่ทำให้มายด์กลายเป็นคนที่อยากไปวัด สวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน”
พาย : “ขอบคุณที่เขาเป็นคนจิตใจดี เป็นคนมีน้ำใจดี อาจจะดื้อนิดนึงแต่ก็ยังเชื่อฟังและพยายามปรับตัวให้ผม เป็นคนที่ไม่คิดเล็กคิดน้อย คอยสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันที่ดีไปไหนก็มีแต่ความสุข ไม่ค่อยทะเลาะกัน ไปแล้วก็สนุกอย่างเดียวเลย เวลาคนเรามีแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตาย ก็อยากจะหาคนที่เราอยู่ด้วยกัน ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วมีความสุข เป็นเพื่อนที่ดี ขอบคุณที่รักผมครับ”