'DREAM MAKER' และ 'NOB PRODUCTIONS' จัดเต็มความบันเทิงจอเงิน! เปิดตัวภาพยนตร์ 5 เรื่อง 'BEYOND THE SCREEN MOVIE LINE UP 2026' เตรียมเขย่าทุกอารมณ์ปีหน้า

เมื่อค่ำวานนี้ (18 ธันวาคม 2568) ณ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน สตูดิโอสร้างภาพยนตร์ไฟแรง ดรีม เมคเกอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และบริษัทผู้ผลิต ณ๊อบ โปรดักชั่นส์ โดยผู้บริหาร คุณสมประสงค์ เวชศิลป์ และ คุณณ๊อบ ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง ได้จัดงานแถลงข่าวใหญ่ประจำปี “BEYOND THE SCREEN MOVIE LINE UP 2026” เพื่อเปิดโผภาพยนตร์ฟอร์มดี 5 เรื่อง ที่เตรียมเข้าฉายและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์ไทยในปี 2569 ท่ามกลางสื่อมวลชน ผู้แทนภาครัฐ สมาคม และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง
การเปิดตัวในครั้งนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายทางแนวภาพยนตร์ ครอบคลุมทุกรสชาติ ตั้งแต่สยองขวัญสุดระทึกไปจนถึงแอ็กชันสุดมันส์ และดราม่าเรียกน้ำตา ดังนี้
1. TELEVIL (มันแอบในจอ)
แนว: Horror, Suspense, Mystery
นักแสดง: เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ, ปู สหจักร บุญธนกิจ, ต้อล ภวัต เกตุศรีศักดา, ไดม่อน ฐานพัฒน์ โชคสุวรรณาคิน, จุน ธิปไตย วงศ์พัวพันธ์
ผู้กำกับ: เลิศศิริ บุญมี, วุฒิชัย วงศ์นภดล, ณ๊อบ ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง
เรื่องย่อ เมื่อหนุ่มวัยมัธยมพบทีวีเก่าและได้เห็นวัยรุ่น 4 คนที่หายตัวไปเมื่อ 35 ปีก่อนร้องขอความช่วยเหลือจากในจอ ทำให้เขาต้องค้นพบปริศนาและความจริงที่พ่อของเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
2. BEHIND THE SCREENS (บีฮาย เดอะ สกรีน)
แนว: Drama, Black Comedy
นักแสดง: ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ, เร แม๊คโดแนลด์, เต้ ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, ส้ม ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ, บอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล, เมโกะ ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย
ผู้กำกับ: มิคกี้ วี.
เรื่องย่อ เรื่องราวความลับอันเลวร้ายที่ถูกเผยออกมาในชั่วคืน เมื่อกลุ่มเพื่อนซี้ต้องแบ่งปันข้อความ อีเมล และแชทระหว่างมื้อค่ำ ทำให้ความสัมพันธ์ต้องพังทลาย
3. TEA LOUNGE (ทีเลานจ์)
แนว: Drama, Romantic, BL
นักแสดง: กอล์ฟ คุณาวุธ จิรัฐติกร, ปีเตอร์ ปรัตถกร ดวงสว่าง, มาวิน ธนาวินท์ ดวงเนตร, เจน กุลจิราณัฐ วรรักษา
ผู้กำกับ: ณ๊อบ ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง
เรื่องย่อ บัณฑิตหนุ่มจบใหม่กับรุ่นพี่เจ้าของร้านน้ำชา ที่ความสนิทสนมแปรเปลี่ยนเป็นความรัก แต่ความสัมพันธ์นี้ถูกท้าทายด้วยแฟนสาวของรุ่นพี่ และการก้าวเข้ามาของชายอีกคน
4. THE LITTLE TIGER พยัคฆ์น้อย (working title)
แนว: Drama, Romantic, War
บทประพันธ์: ครูนิมิตร พิพิธกุล (ศิลปินศิลปาธร) ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาบทภาพยนตร์จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผู้กำกับ: ณ๊อบ ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง
เรื่องย่อ การเดินทางของสาวชาวเกาหลีที่ร่วมมือกับหนุ่มนักศึกษาไทย วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อสืบค้นอดีตของคุณย่าที่เคยได้รับการปกป้องดูแลจากนายทหารไทยช่วงสมัยสงครามเกาหลี
5. STATION ELEVEN (สเตชั่น อีเลเว่น)
แนว: Action
นักแสดง: นักแสดงหญิงแนวหน้าของเมืองไทย ร่วมด้วย หนุ่ม สันติสุข พรหมศิริ
เรื่องย่อ ภาพยนตร์บู๊สุดระห่ำ เมื่อตำรวจสืบสวนสาว และตำรวจวัยเก๋าที่รอวันเกษียณ ต้องจับปืนปฏิบัติภารกิจที่ไม่คาดฝัน
คุณสมประสงค์ เวชศิลป์ และ คุณณ๊อบ ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอภาพยนตร์คุณภาพ ที่มีเนื้อหาเข้มข้น โปรดักชั่นระดับสากล ด้วยกล้องโซนี่ BURANO ระดับ 8K บนเซ็นเซอร์ขนาด Full Frame ทำให้ไฟล์มีคุณภาพดี และนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป
ภาพยนตร์ทั้ง 5 เรื่องนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทของ สตูดิโอ ดรีม เมคเกอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และบริษัทผู้ผลิต ณ๊อบ โปรดักชั่นส์ ที่พร้อมจะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ๆ และพาผู้ชมไป BEYOND THE SCREEN อย่างแท้จริง สามารถติดตามข่าวสารภาพยนตร์ทางสื่อโซเชียล Facebook และ Instragram DreamMakerBKK
