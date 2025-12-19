Me Mind Y เสิร์ฟ Pilot ซีรีส์ Girl's Love หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เรื่องแรกในไทย “AI Girl Series จะ Gen จนกว่าจะเจอ” ให้ Wow! ก่อนออนแอร์ปีหน้า

บริษัท มี มายด์ วาย จำกัด ส่งแรงกระเพื่อมให้กับวงการ GL อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดปล่อย Pilot ซีรีส์แนวแปลกใหม่เรื่องราวความรักของมนุษย์และหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ เรื่อง “AI Girl Series จะ Gen จนกว่าจะเจอ” หนึ่งในโปรเจค More Than Her ออกมาให้แฟนๆ ได้ตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ กับความรักล้ำยุคนี้กันก่อนจะได้ดูซีรีส์กันในปีหน้าที่จะถึงนี้ ซึ่งทั้งนิยายและบทซีรีส์ถูกเขียนขึ้นโดยนักเขียนมากประสบการณ์นามปากกา MAME (เมย์ อรวรรณ) นำแสดงโดยสองนักแสดงสาวสวย “กวิสรา สิงห์ปลอด” (มายยู) รับบท “เจ็น” และ “ชัญญา ดูวาลย์ อมฤต” (ชัญญ่า) รับบท “ไอ” สามารถรับชม Pilot ได้แล้ววันนี้ทาง Youtube : MeMindY Official และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของซีรีส์เพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย Me Mind Y
เรื่องย่อ
อยู่ๆ วันหนึ่งก็มีกล่องพัสดุมาส่งที่หน้าบ้านของ “เจ็น” สาวติสท์อินโทรเวิร์ดที่อยู่แต่ในโลกของตัวเอง พอเปิดกล่องพัสดุออกมาในนั้นดันมีหุ่นยนต์ AI ที่เหมือนมนุษย์จริงๆ แถมเป็นสาวสวยเหมือนกับสาวในฝันของเจ็นแบบไม่ผิดเพี้ยน พอพยายามหาวิธีส่งกลับคืนไปยังต้นทางเจ็นก็ดันไปแตะโดนปุ่มอะไรไม่รู้เข้าทำให้หุ่นยนต์นั้นลืมตามีชีวิตขึ้นมา เมื่อมีหุ่นยนต์ที่สวยแถมมีนิสัยอ้อล้อ ขี้เล่น เซ็กซี่ บวกกับอ่อยเก่งมาอยู่ข้างๆ คนที่มีปมในใจอย่างเจ็นก็เลยหวั่นไหวเข้าอย่างจัง เลยตัดสินใจเก็บสิ่งมีชีวิตนั้นไว้พร้อมกับตั้งชื่อให้ว่า “ไอ” … เอาล่ะ!!! การใช้ชีวิตของเจ็นร่วมกับหุ่นไอจึงเริ่มต้นขึ้น งานนี้มาดูกันว่าคุณเจ้านายจะพึงพอใจก่อน หรือไอจะพิชิตหัวใจเจ้านายได้ก่อนกัน มาร่วมเอาใจช่วยหุ่นยนต์แสนสวยที่พร้อมมาพิชิตใจได้แล้วใน “AI Girl Series จะ Gen จนกว่าจะเจอ”
#PilotAIGirlSeries
#AIGirlSeries
#จะGenจนกว่าจะเจอ
#MeMindY