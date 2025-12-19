“นิต้า - มินนี่” คว้าแชมป์ “In The 8ight” กวาด 21 ล้านโหวต ขึ้นแท่นคู่ GL น้องใหม่ประดับวงการ

มาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับรายการ “In The 8ight” เรียลลิตี้เกิร์ลเลิฟ survival กระแสแรง หลังจากผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดียวกันตลอด 2 เดือนเต็ม ท่ามกลางภารกิจสุดท้าทาย ในที่สุดก็เดินทางมาถึงช่วงชี้ชะตาสำคัญกับรอบ Final เพื่อค้นหานักแสดงหญิง Girl love คู่ใหม่ประดับวงการวงการบันเทิง ซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ต้องพิสูจน์ทั้งฝีมือและเคมี ในโจทย์ “รัก สาม พยางค์” เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ในห้องส่ง รวมถึงคู่จิ้นในตำนาน ”บี น้ำทิพย์” กับ “คริส หอวัง” มารับหน้าที่เป็นสเปเชียลชิปเปอร์ เพิ่มดีกรีความฟิน เสิร์ฟความฮ็อบ แบบจัดเต็ม
งานนี้สาว ๆ แต่ละคนงัดเสน่ห์เกินร้อย โชว์ความสามารถครบเครื่อง มาสู้กันแบบเต็มที่ ผ่านการแสดงสดแบบ Live Performance ต่อหน้าแฟนคลับในสตูดิโอและคนดูทั้งประเทศ โดยกัปตัน เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ แท็กทีม พิม พิมประภา , เซนต์ ศุภพงษ์ และสเปเชียลชิปเปอร์ บี น้ำทิพย์ - คริส หอวัง มาร่วมส่งกำลังใจให้สาว ๆ แบบติดขอบเวที และแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยตลอด 9 สัปดาห์ กับวินาทีบีบหัวใจ เมื่อ บอย-ปกรณ์ ประกาศผลผู้ที่ชนะคะแนนโหวตสูงสุดด้วยคะแนน 21 ล้านโหวต ได้แก่ ”CP 3 “นิต้า - มินนี่” คว้าเงินรางวัล 500,000 บาท ไปครองได้สำเร็จ และได้เป็นนักแสดงหลักซีรีส์ Girl Love คู่ต่อไป ส่วนรองชนะเลิศ ได้แก่ CP 2 “แพนนี่ - บอมมี่” ได้คะแนน 15 ล้านโหวต และ CP 5 “น้ำ – แพร” ได้คะแนน 7 ล้านโหวต คว้าเงินรางวัลคู่ละ 200,000 บาท นอกจากนี้ยังมีผู้ชนะในมิชชั่นพิเศษของ ทเวลฟ์พลัส ได้แก่ CP 4 “นิ้ง - ขมิ้น” ซึ่งทั้งคู่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ และถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาของแบรนด์อีกด้วย
นิต้า – มินนี่ กล่าวว่า “ดีใจมาก ๆ เลยค่ะ ขอบคุณทุกคนสำหรับคะแนนโหวตทั้งจากแฟน ๆ ชาวไทย และอินเตอร์แฟน รางวัลนี้มีความหมายสำหรับเราสองคนมากๆ ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเราเลย หวังว่าหลังจากนี้ทุกคนจะได้เห็นผลงานของเราในอนาคต จะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดเลยค่ะ จะไม่ทำให้กัปตันพี่เจนี่ และคุณครูทุกคนผิดหวังเลย ส่วนวันที่ 24 ธ.ค.นี้ จะมีคอนเสิร์ตฉลองแชมป์ “In The 8ight” ฝากติดตามชมและให้กำลังใจพวกเราได้ทางช่องเวิร์คพอยท์นะคะ”