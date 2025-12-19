อิมยุนอาเสิร์ฟความน่ารักพร้อมเมนูอร่อย ให้แก่แฟนคลับไทยส่งท้ายปีในงาน “Bon appétit, Your Majesty” YOONA Drama Fan Meeting in Bangkok

สถานที่จัดงาน IDEA LIVE BRAVO BKK เริ่มคึกคักตั้งแต่บ่ายวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568 เพราะบรรดาคนรักอิมยุนอาต่างตื่นเต้นมาร่วมเก็บบรรยากาศหน้างานและรอเข้าชมงาน “Bon appétit, Your Majesty” YOONA Drama Fan Meeting กันอย่างหนาแน่น เมื่อถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย อิมยุนอา ในบทบาท หัวหน้าห้องเครื่อง ยอนจียอง ก็ได้ออกมาทักทายทุกคน พร้อมเล่าเรื่องราวความสนุกสนานและน่าประทับใจกับการถ่ายทำ ซีรียส์เรื่อง “Bon appétit, Your Majesty เมนูรักพิชิตใจราชา” ซีรียส์สุดร้อนแรงในปีนี้ ต่อกันด้วยเกมที่แฟนคลับได้มีส่วนร่วมกับอิมยุนอา ทั้งเกมทายใจ และเกมทายท่าทาง ซึ่งสนุกสนานทั้งคนดูและอิมยุนอากันเลยทีเดียว แถมยังมีช่วง Photo Time ให้คนดูทุกคนได้เก็บภาพน่ารักๆ ของอิมยุนอากันอย่างเต็มอิ่ม ไฮไลท์น่าจะอยู่ที่เมนูขนมหวานไทยที่ทาง อิมยุนอา ได้ตั้งใจเตรียมทำเป็นพิเศษเพื่อมาเสิร์ฟแฟนคลับไทยโดยเฉพาะ อย่างเมนูขนมหวานขึ้นขื่อ ของไทย อย่างบัวลอย ที่งานนี้มีผู้โชคดี ได้รับเมนูนี้ ไปทานเพื่อพิสูจน์ฝีมือทำอาหารระดับหัวหน้าห้องเครื่อง ยอนจียอง กันอีกด้วย งานนี้นอกจากจะมาเสิร์ฟความสนุกแล้ว อิมยุนอา ยังเตรียมเพลงมาฝากแฟนๆ ชาวไทยถึง 2 เพลง กับเพลง “I find you” เพลงประกอบซีรียส์ “Bon appétit, Your Majesty เมนูรักพิชิตใจราชา” และเพลง “Deoksugung Stonewall Walkway” เพลงน่ารัก จังหวะสนุกๆ ปิดท้ายงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ความสนุกยังไม่จบแค่นั้น ยังมีกิจกรรม Hibye กับผู้โชคดี สร้างรอยยิ้มและความประทับใจส่งคนดูกลับบ้านไปแบบเต็มอิ่ม
นับเป็นอีกหนึ่งงานแฟนมีตติ้งส่งท้ายปีที่ทั้งอบอุ่น สนุกสนาน และน่าจะสร้างค่ำคืนอันสุดแสนน่าประทับใจให้คนดู ต้องขอขอบคุณ SM Entertainment, Studio Dragon, Sinchunoung และ ล้อมวงมันส์ กับงานแฟนมีตติ้งที่สนุกสนาน
ถึงจะเป็นการประเดิมงานแฟนมีตติ้งเกาหลีงานแรกของล้อมวงมันส์ แต่ต้องบอกเลยว่าทำถึงเอาอยู่ เพราะงาน “Bon appétit, Your Majesty” YOONA Drama Fan Meeting อบอวลไปด้วยความอบอุ่น น่ารัก ละมุน ระหว่าง อิมยุนอาและแฟนคลับไทย เป็นงานที่มีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดขนาดนี้ ส่วนโปรเจคหน้าของล้อมวงมันส์จะมีอะไรพิเศษ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/Lomwongmansfunnetwork