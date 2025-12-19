วัน แบงค็อก ชวนทุกคนร่วมเคานต์ดาวน์ยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม “The Empire of ONE” พบกับ TAEYONG และ YUTA สองศิลปินเกาหลีระดับโลก ร่วมทัพศิลปินไทยชื่อดัง พร้อมตระการตาด้วยโดรนโชว์และพลุไฟสุดอลังการใจกลางกรุงเทพฯ

วัน แบงค็อก เตรียมสร้างประสบการณ์เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับ “One Bangkok Countdown Celebration 2026: The Empire of ONE” งานเคานต์ดาวน์สุดไอคอนิกใจกลางเมือง ก่อนเริ่มต้นศักราชแห่งความยิ่งใหญ่ของ “ปีม้าไฟ” สัญลักษณ์แห่งความมีชีวิตชีวา ความมุ่งมั่น การผจญภัย พร้อมรับกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่ไร้ขีดจำกัด ตื่นตาตื่นใจกับเวทีกลาง ณ วัน แบงค็อก ปาร์ค ที่ตระหง่านเป็น "หอคอยแห่งอาณาจักร" พร้อมมอบความสนุกแบบ 360 องศา และพลาดไม่ได้กับการแสดงพิเศษจากสองศิลปินซูเปอร์สตาร์ระดับโลกจากเกาหลีอย่าง TAEYONG และ YUTA พร้อมกองทัพศิลปินไทยอีก 19 คน ที่มาร่วมเนรมิตค่ำคืนแห่งความทรงจำในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และจุดประกายความสุขสู่ปี 2569
“The Empire of ONE”
“The Empire of ONE” คืออาณาจักรที่หลอมรวมวัฒนธรรม จินตนาการ และเรื่องราวมากมายมาบรรจบกัน โดยเหล่าศิลปินที่มาร่วมการแสดงจะสวมบทบาทเป็น “ผู้ปกครองอาณาจักร” (Rulers of Their Realm) ซึ่งแต่ละอาณาจักรมีรูปแบบ เรื่องราว และมนต์เสน่ห์เฉพาะตัว เมื่อความหลากหลายเหล่านี้มารวมกัน ก็จะก่อร่างเป็นจักรวรรดิแห่งความเป็นหนึ่ง เพื่อเฉลิมฉลองค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์และเคานต์ดาวน์ ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน ที่ วัน แบงค็อก
• The Awakening of the Empire พบกับการรวมตัวของทัพศิลปินชั้นนำของไทยและศิลปินระดับโลก ที่พร้อมมาปลุกหัวใจของ “The Empire of ONE” ให้เต้นรัว
o 17:20 – 18:00 น. PROXIE ใน “Empire of Vitalis” พลังแห่งชีวิตชีวา
o 18:00 – 18:40 น. GELBOYS พาคุณย้อนสู่ “Empire of Nostalgia” ห้วงเวลาแห่งความทรงจำสุดประทับใจ
o 18:40 – 19:10 น. TIMETHAI สะท้อนความรุ่งโรจน์ใน “Empire of Eminence”
o 19:10 – 19:50 น. กระแต (KT KRATAE) กับเสน่ห์เย้ายวนใน “Empire of Temptation”
o 19:50 – 20:20 น. เจ้านาย เจ้าขุน เจ้าสมุทร (JAONAAY JAOKHUN JAOSUMUT) ร่วมปลุก “Empire of Velocity” ความเร็วและพลังแห่งการขับเคลื่อน
o 20:20 – 20:50 น. เจ เจตริน (J JETRIN) ที่ร่วมเสริมพลังให้อาณาจักร “Empire of Velocity”
o 20:50 – 21:40 น. ปาล์มมี่ (PALMY) สร้างสรรค์จินตนาการใน “Empire of Reverie”
o 21:40 – 22:20 น. ปัน (PUN) พาสำรวจ “Empire of Horizon” พื้นที่แห่งการสะท้อนตัวตน
o 22:20 – 23:00 น. ต้าอู๋ & ออฟโรด (DAOU & OFFROAD) ผู้พิทักษ์ “Empire of Legacy” มรดกอันยิ่งใหญ่
o 23:00 – 23:30 น. เตรียมพบกับไฮไลต์การแสดงสุดพิเศษจากศิลปิน K-Pop ระดับโลก TAEYONG และ YUTA
• “The Rise of ONE” พิธีนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ ในเวลา 23.55 น. ทุกอาณาจักรจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมตระการตาไปกับการแสดงโดรนสุดพิเศษ ผสานแสง เสียง และเทคนิคสุดอลังการ ผสมผสานพลุไฟชุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด The Oneder Wishes ที่เป็นการส่งพรจากฟ้า พาทุกหัวใจทะยานสู่ปีม้าไฟที่เต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์
วิธีการเข้าร่วมงาน One Bangkok Countdown Celebration 2026
1. พื้นที่ด้านนอก: เปิดให้เข้าชมฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป
2. โซนปกติ ด้านใน: สิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก One Bangkok (จำกัด 4,000 สิทธิ์)
• ใช้คะแนนสะสม 1 คะแนน One Bangkok Rewards
• หรือ สำหรับสมาชิก Traveller ช้อปครบ 500 บาท/ใบเสร็จ ภายในโครงการ
• จำกัด 1 สิทธิ์ต่อสมาชิก
3. โซนด้านหน้า แบบยืน: ใกล้ชิดติดขอบเวที (จำกัด 300 สิทธิ์)
• แลกด้วยคะแนนสะสม: 100 คะแนน One Bangkok Rewards
• หรือ สำหรับสมาชิก Traveller: เพียงมียอดช้อปปิ้งสะสม 50,000 บาท/ต่อวัน (สะสมใบเสร็จสูงสุด 5 ใบเสร็จ)ภายในโครงการ
• จำกัด 5 สิทธิ์ต่อสมาชิก
4. โซนวีไอพี แบบนั่ง: ประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเหนือระดับ (จำกัด 10 สิทธิ์):
• แลกด้วยคะแนนสะสม: 300 คะแนน One Bangkok Rewards
• สำหรับสมาชิก Traveller ระดับพรีเมียม: ยอดช้อปปิ้งสะสม 100,000 บาท/วัน (สะสมใบเสร็จสูงสุด 5 ใบเสร็จ) ภายในโครงการ
• จำกัด 2 สิทธิ์ต่อสมาชิก
และห้ามพลาดตั้งแต่วันนี้ จนถึง 4 มกราคม 2569 ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเทศกาลอันมหัศจรรย์ กับ “ONE BANGKOK ONEDEROUS CHRISTMAS 2025: The Onedertale Christmas” ประสบการณ์คริสต์มาสสุดพิเศษในทุกพื้นที่ของโครงการ ในบรรยากาศแห่งด้วยความอบอุ่น ความอัศจรรย์ใจ และความสุขแห่งเทศกาล
โปรโมชันพิเศษที่พลาดไม่ได้
พิเศษสำหรับสมาชิก One Bangkok ยิ่งช้อป ยิ่งสุข ยิ่งได้ลุ้น กับโปรโมชันจุใจ สิทธิพิเศษ และของรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
• Lucky Draw ลุ้นรางวัลใหญ่แห่งปี: ทุกการใช้จ่าย 2,500 บาทต่อใบเสร็จ หรือ ใช้ 5 คะแนนสะสม รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นเป็นผู้โชคดีรับรางวัลใหญ่มากมายกว่า 111 รางวัล อาทิรถยนต์ Mercedes-Benz และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 10 ล้านบาท
• "Calendar of Wishes" เปิดปฏิทินรับรางวัลทุกวัน รับของรางวัลพิเศษได้ทุกวัน เพียงใช้ 3 คะแนนสะสม หรือสมาชิก Traveller แสดงใบเสร็จ 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์เล่นเกม เพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ประจำวัน (Sur-Prize of the Day) มูลค่า 10,000 บาท และรางวัลอื่นๆ อีกกว่า 32,838 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 5.2 ล้านบาท
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอันน่าประทับใจสู่ปี 2569: ปีม้าไฟ กับ “The Empire of ONE” การเฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งเดียว ที่ วัน แบงค็อก ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นี้
ติดตามข่าวสารและโปรโมชันล่าสุดผ่านแอปพลิเคชัน One Bangkok Retail, เว็บไซต์ WWW.ONEBANGKOK.COM หรือ Facebook, Instagram, TikTok และ LINE Official Account @onebangkokretail