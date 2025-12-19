รางวัลนักกล้ามของ “แม่ชม” ขอฉลองเบา ๆ ที่ร้านโปรด “KANORI” สาขา ICONSIAM ออริจินัลแฮนด์โรลบาร์ในไทย!! ยกเมนูปลามาทั้งมหาสมุทร

เห็นช่วงนี้ แม่ชมพู่ - อารยา กำลังฟิต ทั้งงาน ทั้งสุขภาพ เอ๊ะ!! หรือกำลังจะผันตัวเองไปเป็นนักวิ่งหรือป่าวน๊าาา!?! แต่ใดใดเอย ล่าสุดเห็นใน IG ของแม่ เพิ่งจะโพสต์ไปที่ร้านโปรด ร้านแรกและร้านเดียวในใจที่ ICONSIAM ต้อง KANORI Hand roll bar @kanorihandroll ชั้น G Zone Veranda ร้านอาหารญี่ปุ่นแฮนด์โรลแนวฟิวส์ชัน เจ้าแรกในฝั่งธน ถึง 12 โรล แต่…แต่…อย่าเพิ่งตกใจไปจ๊ะ เพราะแต่ละโรลที่แม่ชมสั่งมาล้วนแต่เป็นเมนูปลาทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น Madai plum เมนูโปรด, Hamachi Jalapeno, Otoro Bomb, Otoro ฯลฯ แถมยังสั่งเชฟให้ลดปริมาณข้าวลงอีกด้วย นี่แหละคือ “รางวัลนักกล้ามทุก Season” ตามที่แม่ชมกล่าว นอกจากเมนูที่ทำให้แม่ต้องออกมาฉลองแล้ว ยังไปสะดุดตากับแฟชั่นกางเกงของแม่อีกด้วยที่ส่องซ้ายส่องขวาก็เกิดคำถามว่าใส่ยังไงให้เป๊ะเหมือนแม่ ส่วนเรื่องจะผันตัวไปเป็นนักวิ่งจริงมั้ย? ต้องตามอัปเดตใน IG @chomismaterialgirl แม่ชมเองแล้วนะจ้ะ
#Kanori #KanoriHandRollBar #KanoriOriginalHandRoll #KanoriNumber1 #KanoriOriginalinThailand