"GDH" จัดงานขอบคุณคนดูภาพยนตร์ “ดีว่า..ราวี”

เมื่อคอหนังยกให้เป็นความบันเทิงที่สุดแห่งปี ล่าสุด “GDH” จัดงาน “ดีว่า..ราวี ถอดสมองดูหนัง ถอดหัวใจขอบคุณ” ขึ้น ณ ลานหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อชวนผู้ชมมาร่วมเอ็นจอยความสนุกพร้อมส่งต่อคำขอบคุณจากใจถึงคนดูทุกคน ที่ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์กระแสบอกต่อความบันเทิงจนเป็น ทอล์กออฟเดอะทาวน์ ภายในงานคึกคักไปด้วยทีมนักแสดง นำโดย แจ็คกี้-ชาเคอลีน มึ้นช์, ปิงปอง-ธงชัย ทองกันทม, นินิว เพชรด่านแก้ว และ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ พร้อมเสริมทัพด้วย เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย, บ็อบบี้-นิมิตร ลักษมีพงศ์ ที่พร้อมใจกันขึ้นเวทีขอบคุณคนดูทุกคน ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญในครั้งนี้ เริ่มต้นงานด้วยผู้กำกับการแสดง เติ้ล-กิตติภัค ที่วันนี้ขอมารับหน้าที่พิธีกรดำเนินงาน ก่อนจะเปิดเวที บู๊สเอ็นเนอร์จี้กันด้วยโชว์สุดพิเศษในเพลง มันส์มากคุณน้า จาก แจ็คกี้, ปิงปอง, นินิว, นุนิว, เก่ง เรียกเสียงกรี๊ดและรอยยิ้มจากแฟนๆ ได้อย่างหนัก จากนั้นทีมนักแสดงได้ร่วมพูดคุยถึงกระแสตอบรับที่ดีเกินคาด พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ให้การสนับสนุนและชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ นอกจากนั้นคณะผู้บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด นำโดย คุณจินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณปรียาวรรณ ภูวกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย 2 โปรดิวเซอร์ เดียว-วิชชพัชร์ โกจิ๋ว, สุย-สุวิมล เตชะสุปินัน และ ทีมนักแสดง ยังถือโอกาสนี้นำรายได้จากการจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษจำนวน 200,000 บาท ไปมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ โดยมี พลตรี สุธี รัตนาธรรมวัฒน์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และ พันเอกพิเศษ พญ.ภิรดี สุวรรณภักดี หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่ทุกคนได้ร่วมเติมเต็มพลังใจดีๆ ไปพร้อมกัน
สำหรับใครที่ยังไม่ได้เช็คอินรับชมความสนุกแบบคาดเดาไม่ได้ของภาพยนตร์ “ดีว่า..ราวี” ยังคงรอให้คุณไปพิสูจน์ด้วยตา แล้วไปถอดสมองเอ็นจอยความบันเทิงกันได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
