ยอดเยี่ยมสมมง!! “GMMTV” คว้า 6 รางวัล จาก 3 สาขา บนเวทีงานมอบรางวัล “2025 Thailand Headlines Person of the Year Awards”

ขอปรบมือดังๆ ให้กับ “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ในเครือบริษัท “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)” ที่ผลิตผลงานได้โดดเด่นจนได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยมทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำบทบาทผู้ผลิตคอนเทนต์คุณภาพที่ผลักดันวัฒนธรรมบันเทิงไทยสู่เวทีนานาชาติ ล่าสุดคว้า 6 รางวัลจาก 3 สาขา ในงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเอเชีย “2025Thailand Headlines Person of the Year Awards” ซึ่งจัดเป็นปีที่ 9 โดยสำนักข่าว Thailand Headlines ร่วมกับนิตยสาร @ManGu Magazine และ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด “สายใยครึ่งศตวรรษ สานอนาคตอันรุ่งเรือง” เฉลิมฉลองปีแห่งมิตรภาพ สถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี ในปี 2568 จัดมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่มีบทบาทอย่างแข็งแกร่งในการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และบันเทิง
โดยศิลปิน GMMTV และ GMMTV Fandom Characters ได้รับรางวัล ดังนี้
(1) รางวัล 2025 Thailand Headlines Person of the Year - คู่จิ้น BL ที่ได้รับความนิยมจากชาวจีนมากที่สุดแห่งปี
ได้แก่ “เต-ตะวัน วิหครัตน์ & นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ” นักแสดงหนุ่มมากด้วยความสามารถ เป็นคู่จิ้นที่มีเสน่ห์และอิทธิพลข้ามวัฒนธรรม ที่ได้รับความรักจากแฟนๆ ทั้งไทย จีน และทั่วโลกในทุกมิติ
(2) รางวัล 2025 Thailand Headlines Person of the Year Awards - สาขาวัฒนธรรมและบันเทิง
ได้แก่ “เอมี่-ทสร กลิ่นเนียม & บอนนี่-ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์” นักแสดงสาวมาแรงที่สร้างความผูกพันพิเศษในใจผู้ชมจำนวนมาก ด้วยเคมีที่เป็นธรรมชาติแบบไม่ต้องปรุงแต่ง ส่งให้ผลงานเป็นกระแสโด่งดังบนสื่อสังคมออนไลน์ และได้รับความรักจากแฟนๆ อย่างล้นหลาม ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขยายอิทธิพลของวัฒนธรรมบันเทิงไทยสู่เวทีนานาชาติ
“จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค & ซี-ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ” นักแสดงคุณภาพสุดฮอตที่มีเคมีบนหน้าจอโดดเด่นและเป็นที่รักของแฟนๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันซีรีส์ไทยสู่ตลาดเอเชีย และช่วยเชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่างประเทศได้อย่างงดงาม
“เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ & มิกซ์-สหภาพวงศ์ราษฎร์” นักแสดงมากฝีมือที่โดดเด่นจากทุกบทบาทที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง ไม่เพียงยกระดับคุณภาพซีรีส์ไทย แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยผลงานคุณภาพ ภาพลักษณ์ที่ดี จึงเป็นสะพานเชื่อมแฟนๆ ชาวไทย จีน และทั่วโลก
“ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง & บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล”นักแสดงกระแสฮอตที่มีผลงานโดดเด่นด้วยเคมีที่เข้ากันอย่างเป็นธรรมชาติ ถ่ายทอดตัวแสดงได้มีมิติ น่าติดตาม และสร้างเสน่ห์เฉพาะตัวบนหน้าจออย่างชัดเจน และยังฉายเสน่ห์ชัดนอกจอ ด้วยบุคลิกสุภาพ ความเป็นมืออาชีพ และความจริงใจต่อแฟนๆ เป็นกันเอง จนก้าวข้ามภาษาและวัฒนธรรมไปสร้างฐานแฟนคลับในหลายประเทศได้อย่างงดงาม สร้างความนิยมในระดับนานาชาติ และบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนซีรีส์ไทยสู่เวทีโลก
(3) รางวัล 2025 Thailand Headlines Person of the Year Awards - มาสคอตขวัญใจแห่งปี
ได้แก่ GMMTV Fandom Characters นำทีมโดย“POLCASAN, ANY, AVOCEAN, MR. SATURNWORLD, TOMAFOX” เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลบนเวที ซึ่งเป็นมาสคอตที่มีความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์ ครองใจแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยคาแรกเตอร์น่ารัก เป็นมิตร และสะท้อนบุคลิกของศิลปินอย่างชัดเจน ความสำเร็จของมาสคอตGMMTV ไม่ได้จำกัดเพียงรูปลักษณ์ แต่รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมแฟนคลับกับศิลปินอย่างอบอุ่น และมีบทบาทสำคัญในการเติมสีสันให้วงการบันเทิงไทย
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้กับทั้งนักแสดงทีมงานทุกฝ่ายในการผลิตผลงานคุณภาพให้แฟนๆ ได้ติดตามผลงานดีๆ ต่อไป และขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่สนับสนุนศิลปิน ผลงาน และ GMMTV Fandom Characters จาก GMMTV มาโดยตลอด จนทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้