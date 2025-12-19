“พี่ฉอด - พี่เอส” นำทีม “พูห์-พาเวล, ลูกหมี-ซอนญ่า” คว้ารางวัล 2025 Thailand Headlines Person of the Year ตอกย้ำความสำเร็จ CHANGE2561 !

อีกครั้งหนึ่งในความสำเร็จของ CHANGE2561 บริษัท Content Creator ที่ผลิตงานคุณภาพในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น ละคร , Series , รายการ , Content , งาน Show biz และ Event มากมาย รวมถึงการคัดเลือก และพัฒนาศิลปินนักแสดงคุณภาพเข้าสู่วงการ
ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ สถานที่จัดงาน ไบเทค ไลฟ์ (BITEC LIVE) ในงานประกาศผลรางวัล 2025年泰国头条新闻年度风云人物 -中泰关系奖 (2025 Thailand Headlines Person of the Year Thailand-China Relations Award) งานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ ที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทำงาน หรือ องค์กร ที่มีความโดดเด่นในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วม มือระหว่างไทยและจีนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และ บันเทิง ถือเป็นเกียรติยศที่รับรองว่า ผู้ได้รับรางวัลคือผู้นำเชิงบวกที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ของสองประเทศ
ในงานนี้ พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ พี่เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย ผู้บริหารบริษัท CHANGE2561 ได้ขึ้นรับรางวัล 2025 Thailand Headlines Person of the Year สาขาความสัมพันธ์ไทย–จีน โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบให้แก่บุคคลผู้มีคุณูปการโดดเด่นในการส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นรูปธรรม ในการสนับสนุนผลงานด้านกิจกรรมและอุตสาหกรรมบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ และการพัฒนาศิลปิน–นักแสดง ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและความเข้าใจระหว่างสองประเทศ ถือเป็นเสมือน “สะพานเชื่อม” ระหว่างสองประเทศด้วยวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และการทำงานอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างสำคัญในการใช้พลังของสื่อและความบันเทิงเสริมสร้างมิตรภาพอันดีที่พร้อมผลักดันความสัมพันธ์ให้เติบโตอย่างมั่นคง และก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ส่วนนักแสดงของ CHANGE2561 พูห์ กฤติน กิจจารุวรรณกุล และ พาเวล นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์ นักแสดงนำ “PIT BABE THE SERIES ” และ “สิงสาลาตาย” พร้อมทั้ง ลูกหมี ปัญญาพัชร วังพงศ์สถาพร และ ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์ พีเดอร์เซน นักแสดงนำ “Affair รักเล่นกล” และ “Harmony Secret ดีลลับฉบับเล่นเล่ห์” ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL เป็นสองคู่นักแสดงรุ่นใหม่ของ CHANGE2561 ที่มากความสามารถพร้อมกับมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงานรวมถึงการนำเสนอตัวตนชัดเจนในทุกรูปแบบทุกผลงานที่ได้รับ ได้ขึ้นรับรางวัล 2025 Thailand Headlines Person of the Year Awards สาขาวัฒนธรรมและบันเทิงไทย-จีน ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องบุคคลที่มีบทบาทโดดเด่นในวงการบันเทิงผู้ที่มีส่วนช่วยยกระดับ “วัฒนธรรมไทย” ผ่านศิลปะการแสดง ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ ละคร และภาพยนตร์ ที่สามารถถ่ายทอด อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตานานาชาติ
สำหรับรางวัลนี้ไม่เพียงเป็นเกียรติยศของ CHANGE2561 แต่ยังสะท้อนคุณภาพของการผลิตคอนเทนต์ไทย ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เข้าถึงหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียอย่างแท้จริงและการันตีถึงความสำเร็จของคอนเทนต์ไทยที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ ทั้งด้านบทซีรีส์ การผลิต และการแสดง จนสามารถเข้าถึงผู้ชมอย่างไม่มีพรมแดน และตอกย้ำบทบาทของ CHANGE2561 ในฐานะผู้ผลิตที่อยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยบนเวทีโลก