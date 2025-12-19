“SHEEP” ชวน ฟรีน-เบ็คกี้ โชว์โมเม้นท์จิ้นสุดคิ้วท์ ในงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปี Carry the “Celeb” ration

“SHEEP” เคสสัญชาติไทย ผู้ผลิตและออกแบบแก็ดเจ็ตที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของสินค้า ชวน ฟรีน-เบ็คกี้ 2 นักแสดงสาว ตัวแม่แห่งจักรวาลจิ้น ฟรีน- สโรชา จันทร์กิมฮะ และเบคกี้- รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง กับกิจกรรมสุดพิเศษ Tiktok Challenge โชว์โมเม้นท์สุดหวานและสนุกสนานให้แฟนๆได้อมยิ้มตาม โชว์ท่าเซลฟี่กับเคสม่อนชิชิในท่าสุดคิ้วท์ พร้อมเปิดตัว Collection Presenter “พั้นรักแมว” พันธิตา บุญชวน อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังขวัญใจโซเชียล ร่วมด้วย มุก วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ ที่จะมาร้องเพลงคริสต์มาสโชว์ ร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปี กับงาน Carry the “Celeb” ration พร้อมเปิดตัวคอลเลคชั่นพิเศษ SHEEP X Monchhichi :The Celebration-Limited Edition วันเสาร์ที่20 ธันวาคม 2568 เวลา 12.30 -14.30 น. ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์ บางกะปิ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น G
