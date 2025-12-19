“คริสติน โคบอต” เปิดปากครั้งแรกหลังคอนเสิร์ต Coldplay ยอมรับแอบชอบซีอีโอ แต่ไม่ได้ใช้เต้าไต่

กลายเป็นไวรัลและเป็นมีมไปทั่วโลกสำหรับคลิปจากเหตุการณ์คบชู้ในคอนเสิร์ตของ Coldplay ที่จับภาพของ “คริสติน โคบอต” อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบุคคล (CPO) ของบริษัทเทคโนโลยี Astronomer ยืนกอดกับ “แอนดี้ ไบรอน” ซีอีโอของบริษัท ล่าสุดฝ่ายหญิงออกมาเปิดใจครั้งแรกว่าชีวิตพัง ลูกอับอาย แถมโดนดูถูกว่าใช้ร่างกายไต่เต้า
เป็นเวลากว่า 5 เดือนแล้วหลังเหตุการณ์ KissCam กระฉ่อนโลกจากคอนเสิร์ต Coldplay ที่กลายเป็นไวรัล เมื่อจับภาพของชายหญิงคู่หนึ่งยืนกอดกันฟังเพลง แต่ทั้งคู่กลับรีบปิดหน้าปิดตา จน คริส มาร์ติน ต้องเอ่ยปากแซวว่าถ้าหลบแบบนี้ไม่เป็นชู้กันก็ขี้อายมากๆ ก่อนที่จะเจอชาวเน็ตช่วยขุดจนรู้ว่าทั้งคู่แอบกิ๊กกั๊กกันจริงๆ
ล่าสุดทั้งคู่ต่างได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจนต้องลาออก ซึ่ง คริสติน ได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ The New York Times ว่า
“ฉันกลายเป็นมีม ฉันเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ถูกโจมตีมากที่สุดในประวัติศาสตร์”
คริสติน คาบอต อยู่ในช่วงแยกทางกับสามี ซึ่งสามีของเธอก็ไปชมคอนเสิร์ตในคืนนั้นด้วย แต่แยกกลุ่มกัน
เธออธิบายว่าเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ แอนดี ไบรอน เจ้านายของเธอ และทั้งคู่ไม่เคยจูบกันมาก่อนในคืนนั้น แม้ว่าเธอจะยอมรับว่าเคย "แอบชอบ" เจ้านายของเธออยู่ก็ตาม
“ฉันตัดสินใจได้แย่มาก ที่ซัด High Noons เข้าไป 2 กระป๋อง แล้วทั้งเต้น ทั้งทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับหัวหน้าของฉัน”
ส่วนที่เธอออกมาพูดในครั้งนี้เป็นเพราะเธอไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง แต่ทำเพื่อลูกๆ เนื่องจากยังคงถูกคุกคามและถูกล้อเลียนไม่จบสิ้น
เธอยังได้เล่าถึงผลกระทบที่เหตุการณ์ไวรัลนั้นมีต่อครอบครัวของเธอ เธอต้องอธิบายสถานการณ์ให้ลูกๆ ฟัง หลังจากที่ลูกๆเพิ่งบอบช้ำจากการที่พ่อแม่แยกทางกันอยู่
“พวกเขาอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่อยู่แล้ว และนั่นคือตอนที่ทุกอย่างพังทลายลง”
ลูกๆของเธอโกรธมาก และไม่ยอมให้ คริสติน ไปรับที่โรงเรียนรวมถึงไม่ให้ไปดูพวกเขาแข่งกีฬาที่โรงเรียน “ลูกๆโกรธฉัน พวกเขาอาจโกรธฉันไปตลอดชีวิต ซึ่งฉันต้องรับให้ได้“
“มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลย ซึ่งฉันก็ได้รับผิดชอบไปแล้ว” คริสติน ได้ลาออกจากงาน พร้อมระบุว่า “ฉันต้องออกจากงานเพราะเรื่องนั้น นั่นคือราคาที่ฉันต้องจ่าย ฉันอยากให้ลูกๆได้รู้ว่าทุกคนสามารถทำผิดพลาดร้ายแรงได้“
คริสติน เข้าทำงานที่บริษัทเทคโนโลยีแห่งนี้ครั้งแรกในฤดูร้อนปี 2024 เธอได้ยอมรับว่าเธอกับ ไบรอน "มีสไตล์ที่เข้ากันได้ดี"
ฤดูใบไม้ผลิถัดมา เธอสารภาพว่า "ความรู้สึกดีๆ" ที่มีต่อเจ้านายของเธอ ที่ลาออกหลังจากคอนเสิร์ตไม่กี่วันเช่นกัน ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และทุกอย่างก็ถึงจุดสูงสุดเมื่อเธอชวน แอนดี ไบรอน ไปดูคอนเสิร์ตกับกลุ่มเพื่อนๆ ของเธอ
“ฉันอยากใส่ชุดสวยๆ ออกไปเต้น หัวเราะ และมีค่ำคืนที่สนุกสนาน" เธอเล่า "และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ”
ในบางช่วง เธอบอกว่าเธอและ แอนดี กอดกัน เมื่อคริส มาร์ติน นักร้องนำเห็นภาพในกล้องที่จับไปยังพวกเขา แต่คริสตินและเจ้านายของเธอกลับรีบหลบอย่างมีพิรุธ ทำให้ผู้ชมต่างพากันสงสัย
“แอนดีเป็นเจ้านายของฉัน ฉันอับอายและตกใจมาก ฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเขาเป็นซีอีโอ มันเหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆและแย่มาก”
“ฉันคิดว่าในฐานะผู้หญิง อย่างที่ผู้หญิงทุกคนเป็น ฉันเป็นฝ่ายถูกดูถูกเหยียดหยามมากที่สุด ผู้คนมักพูดว่าฉันเป็น ‘พวกเห็นแก่เงิน’ หรือ ‘ใช้ร่างกายไต่เต้าไปสู่จุดสูงสุด’ ซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลย ฉันทำงานหนักมากเพื่อลบล้างข้อกล่าวหาเหล่านั้นมาตลอดชีวิต แต่สุดท้ายฉันกลับถูกกล่าวหาเสียเอง”
ขณะที่ คริสติน ยังคงจัดการกับบทบาทสาธารณะในชีวิตของเธอ เธอได้ไตร่ตรองถึงบทสนทนาที่เธอมีกับเพื่อนคนหนึ่ง
“คุณไม่ได้ฆ่าใคร” เธอเล่าถึงสิ่งที่เพื่อนของเธอบอกเธอ “ฉันหวังว่าทุกคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นจะไม่เคยทำผิดพลาดนะคะ”