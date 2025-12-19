xs
เปิดประวัติ “เฉาเทียนไค” พระเอกซีรีส์จีนแนวตั้ง ที่กำลังโดนแบน หลังบอกไม่กล้ามาเที่ยวไทย กลัวถูกจับไปขาย

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นร้อนแรงสำหรับคอซีรีส์จีนแนวตั้ง หลังจากที่ “เฉาเทียนไค” พระเอกชื่อดัง ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับ และได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการมาเที่ยวประเทศไทย ทำนองว่าเพื่อนนักแสดงชวนไปเที่ยวที่ประเทศไทย แต่เขายังลังเลไม่กล้าไป กลัวถูกจับไปขาย เพราะตัวเองเป็นคนไม่รอบคอบและเชื่อคนง่าย ขอเที่ยวแค่ประเทศจีนดีกว่า ยังเที่ยวไม่ทั่วเลย ซึ่งประโยคดังกล่าวทำแฟนๆ ชาวไทยผิดหวัง มองเป็นการดูหมิ่นและบิดเบือนข้อมูล ส่งผลให้เกิดกระแส #แบนเฉาเทียนไค ในโซเชียลมีเดีย

สำหรับประวัติ เฉาเทียนไค (Cao Tiankai) มีชื่อภาษาจีน: 曹天恺 (Cáo Tiānkǎi) เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 1989 (ปัจจุบันอายุ 36 ปี) บ้านเกิดคือเมืองเจียงอิน มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สูง 183 เซนติเมตร สังกัด Seven Entertainment Film เขาเป็นหนุ่มหน้าตาดี บอดี้เพอร์เฟกต์

เส้นทางอาชีพของเฉาเทียนไค ไม่ได้เริ่มจากสายบันเทิงโดยตรง แต่เคยทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อน ด้วยความชอบออกกำลังกายจึงหันมาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนส และนายแบบ ซึ่งหุ่นล่ำและบุคลิกสุขุมทำให้เขาเข้าตาแมวมอง

เข้าสู่วงการบันเทิงและมีผลงานภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่อง จนกลายเป็นหนึ่งในพระเอกตัวท็อปของวงการ มินิซีรีส์แนวตั้ง ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในแอปพลิเคชันอย่าง TikTok, ReelShort , Short Drama หรือแพลตฟอร์มซีรีส์สั้นอื่นๆ ส่วนผลงานเด่นที่คนไทยคุ้นเคย อาทิ เงารักในกรงแค้น, รักข้ามเส้นคุณเลขา, ลูกเขยอันตราย




















