“ก้อย รัชวิน” คัมแบ็กงานแสดง เผยลูกๆ ได้พ่อ 100% บ้านที่ภูเก็ตไม่เสี่ยงน้ำท่วม

“ก้อย รัชวิน” เผยก่อนรับงานต้องดูคิว “พี่ตูน” พยายามไม่หายคู่ ต้องมีคนใดคนหนึ่งอยู่กับลูกที่ภูเก็ต คาดปีหน้ามีโอกาสกลับมารับงานมากขึ้น บอกลูกๆ ไม่รู้ว่าแม่เป็นนักแสดง แต่รู้ว่าพ่อเป็นนักร้อง เพราะพาไปคอนเสิร์ตบ่อย ลูกพ่อ 100 % จำเนื้อเพลงเก่งทั้งสองคน เตรียมศึกษาวิธีรับมือน้ำท่วม แม้จุดที่อยู่จะยังไม่เสี่ยง
หลังห่างหายจากงานแสดงไปเลี้ยงลูกแบบฟูลไทม์ ในที่สุดสาว “ก้อย รัชวิน คงมาลัย” ก็คัมแบ็กให้แฟนๆ ได้หายคิดถึงแล้ว โดยในงานแถลงข่าว BEYOND THE SCREEN MOVIE LINE UP 2026 by DREAM MAKER & NOB PRODUCTIONS เจ้าตัวได้เปิดใจกับสื่อว่าโชคดีมากที่ตอนตัดสินใจรับเล่นภาพยนตร์ คุณสามี “ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย” หรือ “ตูน บอดี้สแลม” ก็มีตารางงานที่กรุงเทพฯ พอดี เลยขนลูกๆ “น้องทะเล” และ น้องเวลา” ขึ้นมาอยู่ด้วยกันหมด ตลอดการถ่ายหนัง 1 เดือน
“เขาใช้คิวไม่เยอะ (หัวเราะ) ถ่ายเสร็จเร็วรวดเดียวจบเลยค่ะ ขึ้นมาทำงานเดือนนึงเสร็จ แต่การจะรับงานก็ต้องคุยกันในครอบครัว เพราะปกติถ้าก้อยจะรับงาน ก็ต้องดูคิวพี่ตูนด้วย เพราะต้องมีคนใดคนหนึ่งอยู่กับลูก เราจะพยายามไม่หายไปทีเดียวสองคน แต่โชคดีที่ช่วงที่ถ่ายน้องปิดเทอมพอดี แล้วพี่ตูนก็รับงานที่กรุงเทพฯ เยอะมาก เลยขนกันมาหมดเลยทั้งบ้าน ขึ้นมาอยู่กรุงเทพฯ ด้วยกัน”
ลูกๆ ยังไม่เข้าใจ ว่าแม่มีอาชีพเป็นนักแสดง
“เขาไม่รู้ รู้ว่าเป็นแม่ เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าอาชีพของเราคืออะไร แต่เราก็บอกเขาว่าแม่เป็นนักแสดงนะ แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจหรอก ว่าอะไรคือนักแสดง เพราะเขายังไม่ได้ดูทีวี ไม่ได้ดูจอเยอะ แต่ล่าสุดที่โรงเรียนเขามีละครเวที เขาก็เอ็นจอยมาก เราก็บอกเขาว่าตอนที่แม่วัยรุ่น แม่ก็แสดงแบบนี้นะ เขาก็เริ่มเข้าใจ แล้วก็ขอดู ก้อยก็เปิดโฆษณาให้เขาดู พอดูเสร็จเขาก็บอกว่าหนูอยากโฆษณาน้ำดื่ม อยากโฆษณากาแฟ เหมือนเห็นอะไรที่พ่อแม่อิน น้องก็จะมาบอกว่าอยากโฆษณาอันนั้นอันนี้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจ (หัวเราะ)
แต่เขารู้อยู่แล้วว่าพ่อเป็นนักร้อง เพราะพาไปดูคอนเสิร์ตบ่อย แล้วเขาก็คือลูกพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ สมมติเพลงขึ้นมา เขาจะสามารถร้องเพลงได้เลย เขาจำเนื้อเพลงเก่งมาก ทั้งสองคนเลย เหมือนเขาเห็นพ่อแล้วก็ทำตาม มีความสุขกับการฟังเพลง ขึ้นรถปุ๊บก็อยากฟังเพลง ขอเพลงนั้นเพลงนี้ เพลงบัวลอย แต่ถ้าสายแอคติ้ง ก้อยว่าเวลาได้อยู่ ตอนนี้เขากำลังน่ารักตะมุตะมิ ให้ทำอะไรทำหมด เวลาพาไปที่ที่คนเยอะๆ เขาก็ไม่กลัว เวลาคนมาเล่นด้วยก็รับแขก เสิร์ฟเก่งอยู่”
คาดปีหน้ามีโอกาสกลับมารับงานมากขึ้น
“ก็คิดว่ามีโอกาสที่จะทำ ถ้าเกิดว่าบทมันได้ แล้วเวลาลงตัว ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาส และเวลาด้วย”
เผยบ้านที่ภูเก็ตไม่ได้อยู่ในจุดที่น้ำท่วม แต่ก็ต้องเตรียมวิธีรับมือไว้บ้าง
“ที่ภูเก็ตฝนตกตลอดอยู่แล้ว แต่ว่าจุดที่ก้อยอยู่ มันไม่ได้เป็นจุดที่จะเกิดน้ำท่วม ถามว่าเคยมีในอดีตไหม มันก็เคย แต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับที่หาดใหญ่ค่ะ ณ ตอนนี้ก็คงไม่ได้โยกย้ายไปไหน เพราะเราปักหลักอยู่ที่นี่แล้ว และเพิ่งสร้างบ้านด้วย แต่เราก็คงต้องหาวิธีเซฟมากขึ้น ต้องศึกษาจากเหตุการณ์ในอดีต ว่ามันเกิดอะไรขึ้น และถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ที่เราอยู่จริงๆ เราจะจัดการกับมันยังไง โชคดีที่ตรงนั้นมันไม่ได้เป็นแอ่งที่จะเกิดได้ง่าย แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้ว แล้วภูเก็ตนี่ฝนแปดแดดสี่ฉ่ำๆ เลย มีอยู่ 2 ฤดู ส่วนบ้านที่กรุงเทพฯ ถ้าเป็นบ้านของก้อยก็ยังอยู่ เพราะคุณพ่อคุณแม่อยู่ ส่วนบ้านพี่ตูนยังขายอยู่ค่ะ ใครสนใจก็ลองติดต่อมาได้ค่ะ”