“เจนสุดา” เล่าชีวิตกว่าจะขึ้นแท่นแบรนด์ดัง สู้มา 13 ปีด้วยเงินทุกบาทของตัวเอง ไม่กู้ธนาคาร ไม่คดโกง ไม่อยากรวยบนเงินของคนอื่น

ไม่เคยออกมาไลฟ์ชี้แจงอะไรเลย แต่โพสต์ลอยๆ ทุกครั้งก็เจ็บทุกดอก สำหรับ “เจนสุดา ปานโต” หนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้าที่ลงทุนกับเพื่อนรัก “นานา ไรบีนา” แล้วสูญเสียไป 40 ล้าน ล่าสุดเจนสุดา ก็ได้ออกมาโพสต์เล่าถึงถึงธุรกิจตนเอง janesuda_collection กว่าจะเติบโตมาถึงวันนี้
“เปิดแบรนด์ @janesuda_collection มา 13 ปีแล้วค่ะ ทำเล็กๆ ค่อยๆ ทำ ใช้เงินของตัวเองตั้งแต่บาทแรก ไม่เคยกู้แบงก์ ไม่เคยมี investor ไม่มีหุ้นส่วน ไม่เคยสัมผัสกับความสำเร็จที่ได้มาแบบข้ามคืน ทุกอย่างที่ได้มาในวันนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการวางแผนธุรกิจอย่างจริงจัง ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ไม่เคยคิดที่จะคดโกงใคร ไม่เคยคิดอยากรวยบนเงินของคนอื่น ใช้เท่าที่มี เก็บซะมากกว่าใช้
มาถึงวันนี้ได้ต้องขอบคุณทุกๆ คนที่สนับสนุนแบรนด์เสื้อผ้าเล็กๆ ของเจนนะคะ เจนจะตั้งใจทำต่อไป ซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราทำ ผลของสิ่งที่เราทำมันจะออกมาให้เห็นเสมอ เจนเชื่ออย่างนั้นค่ะ”
แบรนด์ janesuda เติบโตจากงานเล็กๆ ที่เจนสุดาตั้งใจทำหลังจากว่างเว้นจากงานละคร สินค้าชิ้นแรกที่ออกมาวางขายคือเสื้อยืดเปล่า จากนั้นก็เติบโตมาเรื่อยๆ ตลอด 13 ปี เจนสุดาเคยเล่าว่า หลังจากว่างจากการถ่ายละครตนก็จะนั่งรถตุ๊กตุ๊กไปเลือกผ้าที่สำเพ็ง หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สามีไปดูวัตถุดิบสำหรับคอลเลกชั่นต่างๆ โดยเธอดูแลทุกขั้นตอนการผลิตด้วยตัวเอง ตลอดมา จนปัจจุบัน janesuda เติบโตอย่างแข็งแรงกลายเป็นงานหลักของเจนสุดา