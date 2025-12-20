“ใจป๋าระดับโลก! เทย์เลอร์ สวิฟต์ แจกโบนัสกว่า 7,100 ล้านบาท ทีมงานน้ำตาซึม”

เทย์เลอร์ สวิฟต์ แจกโบนัสทีมงาน 197 ล้านดอลลาร์ (ราว 7,100 ล้านบาท) หลังจบทัวร์ Eras Tour เบื้องหลังเผยปฏิกิริยาสุดซึ้งของทีมงาน
เทย์เลอร์ สวิฟต์ ยังคงสร้างกระแสไม่หยุดแม้ Eras Tour จะสิ้นสุดลงไปแล้ว ล่าสุดคือเรื่อง โบนัสมูลค่ามหาศาล 197 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7,100 ล้านบาท) ที่เธอมอบให้กับทีมงานเบื้องหลังทัวร์คอนเสิร์ตระดับประวัติศาสตร์นี้
เบื้องหลังดังกล่าวถูกเปิดเผยในสารคดีชุด The End of an Era ซึ่งแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่เทย์เลอร์เตรียมซองโบนัสพร้อมจดหมายเขียนด้วยลายมือให้กับทีมงาน โดยมีฟุตเทจปฏิกิริยาของผู้รับโบนัสหลังจบทัวร์ที่ทำรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์
เมื่อทัวร์สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2024 นิตยสาร People รายงานว่า เทย์เลอร์ได้จ่ายโบนัสรวม 197 ล้านดอลลาร์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทีมโปรดักชัน ผู้ช่วย ช่างไม้ นักเต้น นักดนตรี ไปจนถึงทีมงานเบื้องหลังอื่น ๆ
ในตอนที่สองของ The End of an Era ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เทย์เลอร์ถูกถ่ายภาพขณะจัดเตรียมซองโบนัสและเขียนโน้ตถึงทีมงานด้วยตัวเอง สารคดีชุดนี้ถ่ายทอดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของ Eras Tour
โดยเธอกล่าวไว้ระหว่างเขียนจดหมายว่า “วันแจกโบนัสสำคัญมาก เพราะการสร้างมาตรฐานจาก Eras Tour สำคัญกับฉันมาก คนที่ทำงานบนท้องถนน หากทัวร์ทำเงินได้มากขึ้น พวกเขาก็ควรได้โบนัสมากขึ้นด้วย”
แม้สารคดีจะไม่ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่แต่ละคนได้รับ แต่มีฉากที่ทีมงานหลายคนเปิดซองแล้วถึงกับช็อก หนึ่งในนั้นคือ แม็กซ์ โฮล์มส์ ผู้ช่วยฝ่ายโปรดักชัน ที่พูดขึ้นมาว่า “ผมจะเป็นลมแล้ว” ขณะที่อีกฉากหนึ่ง เทย์เลอร์เรียกทีมนักเต้นและวงดนตรีบนเวทีมารับโบนัสด้วยตัวเอง
นักเต้น คาเมรอน ซอนเดอร์ส อ่านจดหมายที่เธอเขียนให้เสียงดังว่า“ถึงแคม เราเดินทางรอบโลกอย่างที่ตั้งใจไว้ เราทำให้ผู้ชมตื่นตา แต่ก็ต้องแลกกับการห่างครอบครัว ความขอบคุณทั้งหมดของฉันไม่ได้มาจากธนาคาร แต่เงิน [ตัดเสียง] ดอลลาร์นี้ เป็นเพียงคำว่าขอบคุณ รัก เทย์เลอร์”
หลายคนในทีมงานถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ในขณะรับซองโบนัส
เทย์เลอร์เริ่มให้โบนัสก้อนใหญ่ตั้งแต่ช่วงต้นของทัวร์แล้ว โดยในเดือนสิงหาคม 2023 หลังจบช่วงอเมริกาเหนือ เธอเคยแจกโบนัสมากกว่า 55 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการมอบเงิน 100,000 ดอลลาร์ ให้กับคนขับรถบรรทุกแต่ละคนที่รับหน้าที่ขนย้ายเวที ก่อนการแสดงที่เมืองซานตา คลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย
ไมค์ เชอร์เคนบาค ผู้บริหารบริษัทขนส่งที่ร่วมงานกับทัวร์นี้ ให้สัมภาษณ์กับ Rolling Stone ว่า “เธอมอบเงินจำนวนที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริง ๆ คนขับหลายคนไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน เงินก้อนนี้ทำให้พวกเขาสามารถวางเงินดาวน์บ้านได้ นั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมาก ความใจกว้างแบบนี้คือจุดเปลี่ยนของชีวิตพวกเขา”
สำหรับ Eras Tour ของเทย์เลอร์ สวิฟต์ จัดแสดงทั้งหมด 149 รอบ ใน 53 เมือง บน 5 ทวีป โดย The New York Times ระบุว่าทัวร์นี้ทำรายได้จากการขายบัตรสูงถึง 2,077,618,725 ดอลลาร์
ตัวเลขซึ่งได้รับการยืนยันจากบริษัท Taylor Swift Touring ขณะที่รายได้จากสินค้าที่ระลึกคาดว่าเพิ่มเข้ามาอีกประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ ทำให้ Eras Tour กลายเป็นตำนานทั้งในแง่รายได้และการดูแลทีมงานเบื้องหลังอย่างไม่เคยมีมาก่อน