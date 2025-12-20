บันเทิงรอบโลก “ไมเคิล บี. จอร์แดน” ยืนยัน Creed 4 มาแน่ แถมเตรียมขยายจักรวาล

“ไมเคิล บี. จอร์แดน” เผยว่าโปรเจกต์ “Creed IV” ยังอยู่ระหว่างการเตรียมงานและเขายืนยันว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต โดยเจ้าตัวมองว่าหนังชุดนี้มีเรื่องราวให้เล่าอีกเยอะ ถึงแม้เจ้าตัวจะไม่อยากขึ้นชกบนเวทีนาน ๆ แต่ก็ยังสนใจจะสานต่อเรื่องราวผ่านตัวละครใหม่ ๆ รวมถึงภาคแยกของลูกสาว “อมาร่า” และซีรีส์ที่จะฉายทาง Amazon โดยย้ำว่าจักรวาล “Creed-verse” จะยังเดินหน้าต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเขาเป็นพระเอกตลอดเวลา พร้อมบอกอีกว่าตอนนี้กำลังโฟกัสงานกำกับเรื่อง “The Thomas Crown Affair” ที่เขานั่งแท่นทั้งโปรดิวเซอร์ นักแสดง และผู้กำกับ
“แบคจงวอน” เชฟและนักธุรกิจชื่อดังของเกาหลีใต้ ไม่ได้ไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “Culinary Class Wars Season 2” ของ Netflix ที่จัดขึ้นเมื่อ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งการไม่ไปร่วมงานของกรรมการทั้งสองอย่าง “แบคจงวอน” และ “อันซองแจ” ทำให้หลายคนแปลกใจ เพราะปกติแล้วกรรมการหลักมักจะร่วมงานลักษณะนี้ รายงานระบุว่า “แบคจงวอน” ติดธุระในสหรัฐฯ ขณะนั้น โดยรายการได้ออนแอร์ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พร้อมกติกาใหม่ที่ทำให้การแข่งขันดุเดือดขึ้น โดยมีเชฟ Black Spoon และ White Spoon เผชิญหน้ากันอีกครั้งในศึกแห่งศักดิ์ศรี ทั้งนี้แม้เจ้าตัวเคยเจอประเด็นดราม่าเรื่องการตลาดผลิตภัณฑ์และฉลากวัตถุดิบมาก่อน แต่ก็ยังคงอยู่ในรายการจนครบตามที่ถ่ายทำไว้ล่วงหน้า
ต้นสังกัดของ “ยูอาอิน” ออกแถลงว่า ยังไม่มีการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับการรับบทในภาพยนตร์เรื่อง “Vampire” ของผู้กำกับ “จางแจฮยอน” ที่มีข่าวว่ากำลังวางแผนขยายจักรวาลแนวลี้ลับต่อจากผลงานเดิม ด้าน “ยูอาอิน” เพิ่งผ่านคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับยาเสพติด โดยถูกฟ้องข้อหาใช้ยาทางการแพทย์ถึง 181 ครั้ง และซื้อยานอนหลับผิดกฎหมาย 44 ครั้ง แถมยังพบว่าเสพกัญชาในอเมริกา ศาลตัดสินให้จำคุก 1 ปี คุมประพฤติ 2 ปี ปรับเงิน และเข้ารับโปรแกรมบำบัดยาเสพติด 80 ชั่วโมง ปัจจุบันเจ้าตัวพ้นคดีแล้ว แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะกลับมาในผลงานใหม่นี้หรือไม่
อดีตนางแบบ Playboy และยูทูบเบอร์ชื่อดัง “อแมนด้า เซอร์นีย์” กลายเป็นคุณแม่ป้ายแดง หลังประกาศข่าวดีว่าคลอดลูกแฝดชายหญิง พร้อมแฟนหนุ่ม “โยฮันเนส บาร์ตล์” ผ่านโพสต์ในอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามกว่า 21 ล้านคน ภาพแรกโชว์เธออุ้มลูกในเตียงคนไข้ด้วยใบหน้าอ่อนล้าปนมีความสุข ต่อด้วยภาพลูกแฝด “เคลาส์” และ “แอนนาเบลล์” ในผ้าห่มน่ารักสุด ๆ และคุณพ่อที่อุ้มลูกด้วยความชำนาญ โพสต์ปิดท้ายด้วยภาพสองหนูน้อยในเปลนอนที่บ้านสุดอบอุ่น เหล่าคนดังอย่าง “ปารีส ฮิลตัน” และแฟนคลับต่างร่วมยินดี พร้อมให้คำแนะนำเล็ก ๆ เช่นตำแหน่งสายรัดเบาะในรถ และได้รับคำขอบคุณจากคุณแม่คนใหม่แบบน่ารักกลับไป