“มดดำ” เผย “ไฮโซ ต.” เบี้ยวหนี้ 14 ล้าน อดีตนักทอล์กโชว์การเงิน เคยเสนอวางแผนเรื่องภาษีให้ดารา ภาพลักษณ์หรูหราทุกวันนี้เชื่อไม่ได้!

หลังกลายเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจ ว่า “ไฮโซ ต.” ที่ยืมเงิน “ไฮโซ น.” 14 ล้านแล้วไม่คืน แถมหนีไปต่างประเทศคือใคร
ล่าสุด “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ได้อ่านข่าวนี้ในรายการข่าวใส่ไข่ บอกเรื่องมาโป๊ะ เพราะไฮโซ น. ไปแจ้งความ พร้อมเผยว่า ไฮโซ ต. เคยเป็นแฟนนักร้อง ใช้นามสกุลคนดังระดับโลก แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขา ไปติดหนี้ไฮโซ น. นักธุรกิจผู้นำเข้าซูเปอร์คาร์ แต่เรื่องโป๊ะเพราะไม่ชำระคืนตามสัญญา ตัดการติดต่อ และมีคนบอกว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
ในเน็ตมีคนเปิดไปเยอะแล้วนะ เอาจริงๆ ไฮโซ ต. ฉันเคยเจอเขามาก่อน เขาจะวางแผนเรื่องภาษีให้กับพวกดารา ว่าทำยังไง โน่นนี่นั่น แต่นามสกุลเขาใช้นามสกุลอภิมหาเศรษฐี แต่ทางตระกูลกลับไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยเด็ดขาดนะ
เมื่อก่อนคนเห็นหน้าเห็นตาเพราะเขาเดินสายทอล์กโชว์เกี่ยวกับการเงิน ออกทีวีก็บ่อย จนกลายเป็นนักธุรกิจที่โด่งดัง ประสบความสำเร็จ รวมๆ แล้วเงินที่ไปกู้ไฮโซ น. คือ 14 ล้านบาท แต่พอถูกทวงถามนางก็บล็อก เรื่องนี้โป๊ะเพราะเจ้าหนี้ไปแจ้งความ
อันนี้ก็สอนพวกเราด้วยนะ ภาพลักษณ์หรูหราทุกวันนี้เชื่อไม่ได้ ไม่ได้สะท้อนความจริงทั้งหมด หลายเคส หลายวงการ เอาตรงๆ นะ ก่อนระวังคนไกลตัว อันนี้ก็สอนตัวเองด้วย ตัดความโลภเราให้น้อยสุด ไม่มีอาชีพไหนหรอกที่ลงทุน 10 บาทแล้วได้ร้อยบาทพันบาท เงินร้อยล้านพันล้านไม่ได้หาง่ายขนาดนั้น ถ้าเขาทำได้ เขาจะมาบอกเราทำไม สองเริ่มนอยด์ ระแวง ไม่ต้องคนไกลตัวหรอก คนรอบตัวใกล้ๆ ตัวนี่แหละ