อินฟลูฯสาวก็อปปี “โรเซ่” โผล่แจกลายเซ็น ทำแฟนๆเดือดเหตุล้ำเส้น ไม่เคารพศิลปิน

อยากสวย หรือแต่งตัวคล้าย “โรเซ่ BlackPink” ชาวเน็ตดูเหมือนจะไม่ตำหนิ แต่กับอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีน ที่ไปปรากฏตัวในงานอีเวนต์ของ ”โรเซ่“ กลับทำตัวประหนึ่งว่าตนเองนั้นคือ ”โรเซ่“ เสียเอง ทำเอาแฟนๆไม่พอใจเพราะมายืนแจกลายเซ็นแทน จนหลายคนมองว่าล้ำเส้นเกินไป
ในงานอีเวนต์ป็อปอัพสโตร์ของ โรเซ่ ที่ประเทศจีน ได้ปรากฏโฉมสาวผมบลอนด์ และแต่งตัวเหมือน โรเซ่ มายืนแจกลายเซ็น ถ่ายรูปเซลฟีกับผู้ที่เข้ามารอ
งานนี้หลายคนสังเกตได้ว่า หญิงสาวรายนี้ไม่ใช่ โรเซ่ หลังจากที่เธอเซ็นลายเซ็นโดยใช้ชื่อว่า “เดซี่” และวาดรูปดอกไม้ที่ลายเซ็นเช่นเดียวกับลายเซ็นของ “โรเซ่”
ชาวเน็ตพากันวิจารณ์หนักถึงความเหมาะสมและไม่เหมาะสม และยังวิจารณ์แฟนๆ บางส่วนที่ไปสนับสนุนการกระทำของอินฟลูฯหน้าเหมือน ที่มีทั้งจับมือ ถ่ายเซลฟี และขอลายเซ็น ในบูธของ โรเซ่
“คนที่ไปขอลายเซ็นเธอนี่โคตรแปลกเลย”, “อันนี้น่ากลัวกว่าพวกที่ไปขอลายเซ็นพ่อแม่ศิลปินเสียอีก“, ”เธอดูไม่เหมือน โรเซ่ เลยสักนิด“, ”คนที่จัดงานนี้ คนหน้าเหมือน พวกที่ไปขอลายเซ็น ทุกคนล้วนประหลาดสำหรับฉัน“
อย่างไรก็ตาม อินฟลูฯสาวหน้าคล้ายได้ออกมาเปิดเผยว่าที่เธอไปปรากฏตัวในงานอีเวนท์ของ โรเซ เพราะทางผู้จัดได้ว่าจ้างเธอมา และทำทุกอย่างไปตามหน้าที่เท่านั้น