“พิม” แฮปปี้รัก “ไฮโซแทม” ชมน่ารัก ตามใจเก่ง ไลฟ์สไตล์ตรงกัน พาไปเจอครอบครัวแล้ว

“พิม พิมประภา” แฮปปี้รัก “ไฮโซแทม” ชมน่ารัก ตามใจเก่ง แต่ยังมีอะไรให้ปรับ ให้ศึกษากันไปเรื่อยๆ เผยเป็นสายถ่ายรูป สายกิจกรรมเหมือนกัน ได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ด้วยกันเยอะ พาไปเจอครอบครัวมาแล้ว เตรียมฉลองปีใหม่ที่สมุยด้วยกัน
เรียกว่าแฮปปี้มาก สำหรับความรักครั้งใหม่ของสาว “พิม พิมประภา ตั้งประภาพร” กับ “แทม โคโค่แทม” หรือ “ไฮโซแทม ชวนันท์ โชติจุฬางกูร” ผู้บริหาร Cocotams Group ธุรกิจร้านอาหาร บาร์ ริมหาดชื่อดังบนเกาะสมุย เพราะไลฟ์สไตล์ดูจะไปด้วยกันได้ดีแบบสุดๆ อย่างล่าสุดก็เพิ่งไปทริปพักผ่อนที่ญี่ปุ่น ต่อด้วยอเมริกาด้วยกันมา งานนี้ผู้สื่อข่าวได้เจอสาวพิมที่มาร่วมถ่ายทำรายการ “In The 8ight” ในรอบ Final เจ้าตัวก็ได้เผยถึงทริปนี้ให้ฟังว่า
“ก็สนุกดีค่ะ เป็นทริปที่ทำอะไรหลายอย่างมาก รอบนี้ไม่มีอะไรหายค่ะ (หัวเราะ) เป็นทริปที่ค่อนข้างราบรื่น ไม่มีอะไร ก็วางแผนมาก่อนแล้วค่ะ เราอย่าคิดว่าจะมีสิ (หัวเราะ) เป็นทริปที่วางแผนไว้นานแล้ว พี่แทมเขาจะไปอเมริกาทุกปีอยู่แล้ว แต่ประจวบเหมาะกับทริปที่เขาจะไปกับเพื่อนอยู่แล้ว เลยเอามารวมกันเลยญี่ปุ่น-อเมริกา”
ศึกษากันไปเรื่อยๆ เป็นสายถ่ายรูป ชอบทำกิจกรรมเหมือนกัน
“ก็ต้องศึกษากันไปเรื่อยๆ ค่ะ ไม่มีทุกคู่ที่จะรู้ใจกันไปทุกอย่างหรอก (แต่ดูคลั่งรัก ลงคลิปหวานๆ เยอะ?) ก็แฮปปี้ค่ะ เอาเป็นว่ามีรูปลงเยอะ เพราะเป็นคนบ้ากล้องทั้งคู่ ตอนแรกก็กังวล เพราะเวลาไปเที่ยวชอบถ่ายรูป ก็เกรงใจ ไปๆ มาๆ เราเจอคนที่ถ่ายรูปเยอะกว่าเราอีก ก็เลยโอเค (หัวเราะ) กิจกรรมเยอะมากค่ะ เขาเป็นสายกิจกรรมด้วย เราก็ตามเขาอย่างเดียว เราก็ชอบทำกิจกรรมอยู่แล้ว ทุกอย่างที่เขาอยากทำ เราก็อยากลองเหมือนกัน เลยได้ทำไปด้วยเลย แต่ถามว่าปรับเยอะไหม ถือว่าก็เป็นการปรับนะคะ รู้สึกว่าเหมือนเราได้ลองอะไรใหม่ๆ ได้ลองใช้ชีวิต ทำอะไรที่ไม่เคยทำ”
ยังไม่มีเหตุการณ์พิสูจน์รัก
“ยังไม่มีค่ะ เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ศึกษา ก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆ”
พาไปเจอครอบครัวมาแล้ว เดี๋ยวจะพาไปฉลองปีใหม่ที่สมุยด้วย
“เจอแล้วค่ะ แล้วปีใหม่ที่บ้านพิมก็ไปสมุยกับหมดเลย ไม่มีอะไรพิเศษ (หัวเราะเขิน) ไม่ใช่ๆ อยากพาที่บ้านไปเที่ยว แบบไม่ต้องทรหดมาก ไม่ต้องแต่งหน้าวย เตรียมชุดขาว ชิลๆ เลย เพราะปลายปีพี่แทมเขาต้องเฝ้าร้านอยู่แล้ว เขาไม่ได้ไปไหนอยู่แล้ว เราเลยบอกว่างั้นอยู่สมุยไปเลย (รอต้อนรับครอบครัวเราเลย?) ค่ะ ก็ไปประมาณอาทิตย์หนึ่ง”
ไม่ได้ซ้อมเก็บเงินเป็นแฟนเจ้าของร้าน
“ไม่ได้ซ้อมอะไร ช่วยอะไรได้ก็ช่วยค่ะ เด็กเสิร์ฟก็ไปเป็นมาแล้ว ก็สนุกดีค่ะ คือเราก็เอาอะไรใหม่ๆ ไปให้เขา เขาก็เอาอะไรใหม่ๆ มาให้พิม เขาไม่เคยรู้เรื่องคอนเทนต์ เดี๋ยวนี้ก็ช่วยคิดคอนเทนต์แล้ว อะไรใหม่ๆ ในช่องหลายๆ อย่าง ก็มาจากเขาค่ะ”
ชมฝ่ายชายน่ารัก ตามใจเก่ง
“ก็น่ารักค่ะ เขารู้ว่าเราชอบอะไร บางอย่างเขาก็คิดว่าอยากให้เราลองทำอะไรบ้าง เหมือนที่เคยบอกไป เขามีความตั้งใจอยากให้เราลองใช้ชีวิตเยอะๆ บ้าง เพราะเห็นว่าเราทำงานมาเยอะแล้ว ถามว่ารักไหม อยู่แล้ว (ยิ้ม)”