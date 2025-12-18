“บอย ปกรณ์” ยกมือสาธุ! คู่กรณีเซ็นรับสภาพหนี้ 14 ล้าน ลุ้นชำระครบทุกงวด ผิดนัดครั้งเดียวพร้อมเชือด!

“บอย ปกรณ์” เผยสบายใจขึ้น คู่กรณียอมเซ็นรับสภาพหนี้ 14 ล้านแล้ว แต่จะสบายใจกว่า ถ้าได้เงินคืนครบ ลั่นถ้าผิดนัดชำระแม้แต่วันเดียว พร้อมดำเนินการตามกฎหมายทันที อัปเดตต่อมน้ำลายอักเสบ กลับมาบวมอีกรอบ เช็กแล้วมั่นใจไม่ใช่เนื้อร้าย เตรียมผ่าตัดด่วนหลังปีใหม่
หลังสุดทนจนต้องออกมาโพสต์ทวงหนี้ในไอจี ในที่สุดหนุ่ม “บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” ก็ได้ทำสัญญายอมรับสภาพหนี้ 14 ล้าน กับคู่กรณีเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าตัวได้อัปเดตความคืบหน้าหลังมาร่วมถ่ายทำรายการ “In The 8ight” ในรอบ Final เผยว่าตอนนี้สบายใจขึ้นแล้ว แต่ก็ต้องรอดูอีกที ว่าอีกฝ่ายจะชำระตรงจนครบทุกงวดไหม
“ก็ได้ติดต่อเจอกับบุคคลท่านนั้นเรียบร้อยแล้วครับ ได้มีการมาทำสัญญาตกลงรับสภาพหนี้ ในสัญญาก็จะระบุว่าพี่เขาจะทำการผ่อนชำระผมทั้งหมดกี่งวด งวดละเท่าไหร่ จนถึงเมื่อไหร่ ทำต่อหน้าทนายของทั้งสองฝั่ง เท่าที่ดูเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะชดใช้แหละ แต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆ ก็ต้องขึ้นกับหลังจากนี้ เราก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ ในแง่ที่ว่าเขาจะผ่อนชำระตามงวดที่ตกลงกันไว้หรือเปล่า คือพูดแบบง่ายๆ เลย ทุกคนคงเคยได้ยินมาแหละ ทำหนังสือก็ทำกันไป สุดท้ายชำระไม่ชำระ ก็นี่แหละ ปัญหามันเกิดตรงนั้น ก็หวังว่า สาธุ (ยกมือไหว้) ขอให้ชำระตรงทุกงวดครับ”
สบายใจขึ้นเปราะหนึ่งหลังได้ทำหนังสือสัญญา แต่จะสบายใจกว่า ถ้าได้เงินครบ
“ก็สบายใจขึ้นไปเปราะหนึ่ง ว่าเราได้ทำหนังสือตกลงกันเรียบร้อยสักที ก่อนหน้านี้ที่คุยแล้วก็ตาม ก็เพื่อหนังสือฉบับนี้แหละ เขาต้องมารับสภาพหนี้กับผม และมาเซ็นหนังสือสัญญาค้ำประกัน ที่ผมต้องการก็คือหนังสือฉบับนี้แหละ สุดท้ายจะให้สบายใจจริงๆ ก็คือต้องได้เงินจนครบก่อน ก็มีกำหนดไว้หมด รายละเอียดชัดเจน ที่หายไปเขาก็ตอบในทำนองว่าเขาก็เครียด หาทางออกยังไม่เจอ ไม่รู้จะตอบเราว่าอะไร ได้ฟังเหตุผลเขา ก็เกี่ยวกับเอาเงินไปทำธุรกิจแหละ”
ถ้าผิดนัดชำระหนี้ จะดำเนินการตามกฎหมายทันที
“ยังไม่ได้ฟ้องร้องหรือมีการแจ้งความอะไร แต่ผมแจ้งเขาแล้ว และในหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ ก็ระบุชัดเจน ว่าเมื่อไหร่ที่เขาผิดนัดชำระแม้แต่งวดเดียว ผมก็จะดำเนินการตามกฎทันที (เขากลับมาเพราะเราทวงออกสื่อ?) อันนี้ผมไม่ทราบ ผมไม่แน่ใจครับ
ผมเองก็ไม่ได้ชอบมีปัญหาทะเลาะกับใคร ถึงขั้นไม่เผาผีกัน เอาเป็นว่า ณ ตอนนี้ ถ้าเขาชำระทุกงวดจนครบ สถานะการเป็นคนรู้จักกันก็ดำเนินต่อไป แต่ถามว่ากลับมาร่วมงานกัน คงไม่มีแล้ว ก็เข็ดแหละ แต่ถ้าเขาผิดนัดชำระแม้แต่วันเดียว ผมก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที ความสัมพันธ์ตรงนั้นผมคงไม่สนแล้วแหละ แต่วันนั้นก็คุยด้วยดีครับ แต่กว่าจะถึงจุดที่มานั้นเซ็น มันก็ผ่านกระบวนการหลายอย่าง ที่ผมเริ่มหมดความอดทน
ถามว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าหนี้เขาคนเดียวใช่ไหม อันนี้ผมไม่รู้ แต่เขาอยู่เมืองไทยครับ (เผื่อใจไหม?) อุ้ย แรงมากเลย คือเอาจริงๆ ผมก็หวังจะได้เงินทุกบาทของผมคืนมา เพราะเป็นน้ำพักน้ำแรง ที่หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายอันเหน็ดเหนื่อยของผม แต่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ครับ ก็เผื่อใจนิดหน่อยแหละ ไม่รู้ต้องไปเหนื่อยในกระบวนการทางศาลต่อหรือเปล่า งวดแรกที่ต้องจ่ายก็เร็วๆ นี้แหละครับ”
ตั้งแต่คุณแม่เสีย “หน่อง ธนา” น้องชาย ก็มาช่วยจัดการเรื่องต่างๆ ให้เยอะ
“คุณหน่องก็โอเค สบายใจ เพราะไม่ใช่เงินคุณหน่อง (หัวเราะ) แต่หน่องก็มาเป็นผู้ช่วยจัดการเรื่องต่างๆ ให้ผมเยอะมากมายเลย ไม่น่าเชื่อตั้งแต่แม่ไม่อยู่ หน่องจะมาดูแลเรื่องธุระในบ้าน การเงินต่างๆ เขาจะรู้ว่าอะไรอยู่ไหน ต้องทำอะไรต่อ คือเขามีความสนใจทางนี้บ้างอยู่แล้ว หรือมันตั้งใจจะฮุบ (หัวเราะ) ก็ดีครับ”
อัปเดตต่อมน้ำลายอักเสบกลับมาบวมอีกครั้ง แต่เช็กหลายรอบหลายวิธี มั่นใจไม่ใช่เนื้อไม่ดีแน่นอน แพลนผ่าตัดเร็วที่สุดหลังปีใหม่
“บางช่วงก็บวม บางช่วงก็ยุบ ช่วงนี้ก็บวมขึ้นนิดหน่อย ต้องอธิบายก่อน เดี๋ยวหลายคนจะกังวล แล้วก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์ของแม่มา ผมก็ไปเช็กว่ามันอันตรายไหม เป็นเนื้อไม่ดีหรือเปล่า ก็เช็กหลายรอบและหลายวิธี ตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจ ว่ามันไม่ใช่เนื้อที่ไม่ดีอะไร มันเป็นเรื่องของท่อน้ำลายที่มันตีบ ทำให้น้ำลายออกจากต่อมน้ำลายไม่ได้ เลยกลับไปอยู่ในต่อมเหมือนเดิม เลยทำให้บวมขึ้น ที่ผ่านมาก็รักษาชั่วคราว คือไปเจาะดูดน้ำลายออก ถ้าจะหายขาดคือต้องไปผ่าตัดเล็ก
ตอนแรกแพลนว่าจะผ่าประมาณปลายกุมภาพันธ์ แต่ตอนนี้รู้สึกว่ารอไม่ได้แล้ว เพราะมันกลายเป็นว่าผมจิตตกเวลาส่องกระจก ก็จะคอยดูว่ามันบวมขึ้นหรือเปล่า ตอนถ่ายเห็นไหม ก็เลยรู้สึกว่าต้องรีบแล้ว คุยกับคุณหมอว่าจะผ่าก่อนปีใหม่เลย แต่ด้วยอะไรหลายๆ อย่าง ก็เดี๋ยวผ่าหลังปีใหม่เลยครับ ผมเชื่อว่าหลายคนเป็นห่วงแหละ ก็ยืนยันอีกที ว่าทุกอย่างปลอดภัยครับ ไม่มีอะไรแค่มันบวม แค่ไม่เป็นเนื้อไม่ดี ผมโอเคแล้ว สบายใจไปเปราะหนึ่งแล้ว”