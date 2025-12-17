“เจนี่” หัวใจแหลกและบอบช้ำ ขอเวลาดูแลใจตัวเองก่อนคุย “นานา” ด้าน “คริส” เผยรู้คนแรกๆ เป็นที่รองรับน้ำตา (คลิป)

“เจนี่” เปิดใจครั้งแรก ยอมรับหัวใจแหลกและบอบช้ำ ยากจะกลับมาเต็มร้อย เผยให้เลขาฯ รับสาย “นานา” แล้ว ขอเวลาดูแลใจตัวเองก่อน ด้าน “คริส” บอกรู้แต่แรก แต่พูดไม่ได้เป็นที่รองรับน้ำตา โอดเจ็บกันทุกคน
ถือเป็นการเปิดใจกับสื่อครั้งแรก สำหรับสองสาวจากแก๊งนางฟ้า อย่าง “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” และ “คริส หอวัง”หลังเจอเรื่องราวสุดช้ำ ที่ทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการบันเทิง จากกรณีของ “นานา ไรบีนา” โดย (17 ธ.ค.) ทั้งสองคนได้ให้สัมภาษณ์คู่กัน หลังมาร่วมถ่ายทำรายการ “In The 8ight” ในรอบ Final โดยเผยว่าตอนนี้เพื่อนๆ ทุกคนกำลังพยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุด แม้ว่าจะเสียใจมากก็ตาม
คริส : “จริงๆ สำหรับคริส คริสรู้เรื่องคนแรกๆ แต่ไม่ได้พูดอะไร เพราะเราไม่ได้เป็นผู้เสียหาย แต่ก็ให้กำลังใจทุกคน ใครมีอะไรจะปรึกษา หรือว่าใครต้องการที่รองรับน้ำตา เราก็อยู่ให้คำปรึกษาได้ แต่พอเรื่องมันใหญ่เกินให้คำปรึกษาแล้ว เราก็ได้แต่ให้กำลังใจแหละ”
เผยสภาพจิตใจมันยากที่จะกลับมาเต็มร้อย
เจนี่ : “มันยากที่จะเต็มร้อยค่ะ”
คริส : “มันเป็นอย่างนี้ค่ะ คือ…คือทุกคนรักเขา เขาเป็นคนที่น่ารัก รวมถึงขนาดคริสไม่ได้อยู่มา 7-8 ปี คริสเพิ่งกลับเข้ามา แต่คริสจำได้ว่าความน่ารักของเขาคืออะไร คริสไม่สามารถจินตนาการได้เลย ว่าเพื่อนๆ ที่โดนหักอก เขาจะรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหน สิ่งที่ทำได้ก็แค่ถามเขาแหละ ว่าไหวไหมวันนี้ เรื่องอื่นก็ให้เป็นเรื่องของตำรวจหรือทนาย ส่วนเรื่องของจิตใจมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อย่าร้องไห้ค่ะ (หัวเราะ) ไม่ร้องไห้ คือเจนี่สนิทที่สุดทุกคนเห็นอยู่แล้ว แล้วก็สนิทแบบเหมือนมันนอนทับกันเลย (หัวเราะ) แต่ว่าคนอื่นๆ จะบอกว่าไม่สนิทก็ไม่ได้ คนอื่นเขาก็สนิท เขาก็เสียใจเท่าเทียมค่ะ”
แก๊งนางฟ้าก็ยังมีความรักให้กันเหมือนเดิม
คริส : “จริงๆ คำว่าแก๊งนางฟ้า ขอบคุณทุกคนมากที่ให้ชื่อซะเพราะเลย แล้วก็เรียกให้มันรวมๆ กันเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว แต่สุดท้ายแล้วคำว่ากลุ่มเพื่อน มันก็คือกลุ่มเพื่อน จะมีคนเข้าไป-ออกมา ความรักที่ใครให้กับใคร มันก็เหมือนเดิมแหละค่ะ”
โอดเรื่องมันหนักสำหรับทุกคน โดนเยอะโดนน้อยก็เสียใจ
คริส : “จริงๆ ก็ปกตินะคะ ทุกคนก็พยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุด เพื่อที่จะให้เขาดำเนินชีวิตไปแบบไม่ซึมเศร้า เรื่องมันหนักนะสำหรับทุกคน คือจะโดนเยอะโดนน้อย เหมือนเจนเคยพูดว่าต่อให้เป็นบาทเดียวเขาก็เสียใจมันไม่ใช่แค่เรื่องสตางค์อย่างเดียวล่ะมั้ง ใช่ไหม สำหรับพวกเขาเท่าที่คริสฟังมานะ ก็ประมาณนี้ค่ะ”
เจนี่ : “(มันคือความผูกพัน?) ใช่ค่ะ”
ส่งต่อกำลังใจที่ได้รับให้ “นานา” เพราะเจ็บกันทุกคน
เจนี่ : “ก็ส่งต่อกำลังใจให้คุณนานาด้วยค่ะ เพราะจริงๆ วันนี้มันก็เจ็บกันทุกคน”
คริส : “จริงๆ อยากให้มันมีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนแหละค่ะ ทุกคนต้องใช้ชีวิตต่อให้ดีที่สุด ถ้าเขาซึมเศร้าทุกวัน แล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไง ลูกเขาจะเป็นยังไง นี่ (เจนี่) ก็มีลูกเหมือน ทุกคนก็คงต้องพยายามทำตัวให้ปกติที่สุด (ไม่อยากให้ไปกดดัน?) จริงๆ เขาก็คงกดดันตัวเองกันอยู่แล้วล่ะค่ะ (หัวเราะ)”
“นานา” ขอโอกาส อยากให้รับโทรศัพท์สักครั้ง
เจนี่ : “ก็มีน้องเลขาฯ รับแล้วค่ะ เจนว่าวันนี้เจนยังไม่ได้…เหมือนหัวใจเจนมันแหลกอยู่ (ขอเวลาดูแลหัวใจตัวเองก่อน?) เจนก็คุยกับคริส ส่วนมากเราจะคุยกันเรื่องอื่น เราจะไม่เมนชั่นเรื่องนี้ เพราะว่ามันบอบช้ำจริงๆ”
คริส : “ที่เห็นว่าทุกคนทำไมใช้ชีวิตยิ้มได้ จริงๆ เขาก็พยายามจะให้ตัวเองยิ้มได้ทุกวันเหมือนกัน เพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อ (เสียใจกันทุกคน?) ใช่พี่”