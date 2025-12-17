“มดดำ” ทำหน้าที่ชาวบ้าน 1 “หนุ่ม กรรชัย” โพสต์จวก “โดนัล ทรัมป์“ ให้ไปล้างตีxตัวเองก่อน คนอื่นร้อนตัวทำไม

“มดดำ คชาภา” เฉลย “หนุ่ม กรรชัย” อินข่าวชายแดนไทย-กัมพูชาโพสต์ล้างตีxตัวเองก่อน หมายถึง“โดนัล ทรัมป์” คนอื่นร้อนตัวทำไม เข้าใจคนดูข่าวจะอิน มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขา
หลังจากที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”โพสต์ข้อความเดือดว่า “ก่อนจะดูถูกคนอื่น ล้างมือล้างตีxตัวเองก่อนดีมั้ย ตีนยังดำอยู่เลย” นอกจากทำให้หลายคนสงสัยว่าโพสต์ถึงใคร คู่กรณีหนุ่ม กรรชัย ก็ร้อนตัว “เบียร์ เดอะวอยซ์” ภัสรนันท์ อัษฎมงคล โพสต์… “รอดตัวไป พอดีตีxกุขาว 😂“ ส่วน “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ก็โพสต์…. “ใครตีxดำไม่รู้ รู้แต่หxยดำ คลิปหลุดในตำนานนะคะ 5555”
ล่าสุด “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ทำหน้าที่ชาวบ้าน 1 ไปถามมาให้ โดยเล่าผ่านรายการแฉว่า หนุ่ม กรรชัย ตอนนี้กำลังอินกับ “โดนัล ทรัมป์” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากกรณีความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา
“เห็นตื่นตระหนกกับเรื่องพี่หนุ่ม กรรชัย เขาลงเฟซบุ๊ก ฉันก็ถามพี่หนุ่ม ฉันจัดรายการกับเขาที่ลงว่าใคร เราก็ชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองก็จะอยากรู้ เอาความจริงนะไม่ต้องร้อนตัวเลย นางไม่ได้ด่าใครเลย เรื่องของเรื่องฉันรู้มาว่าอย่างนี้นางดูข่าว โดนัลด์ ทรัมป์ หลังๆ รายการโหนกระแสก็ทำข่าว โดนัลด์ ทรัมป์ แล้วเอะอะก็โทษประเทศไทย นางก็เลยโพสต์ ก่อนจะดูถูกคนอื่น ล้างมือล้างตีนตัวเองก่อนดีมั้ย ตีนยังดำอยู่เลย อย่างอเมริกาก็ไปทิ้งระเบิด ยังสนับสนุนสงคราม กำลังอินกับ โดนัลด์ ทรัมป์ เลยลงเฟซบุ๊ก ฉันไม่เข้าใจทำไมคนต้องร้อนตัวขนาดนั้น
เข้าใจคนดูข่าวก็จะอิน มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขา นางอินจริงๆ นางเพิ่งเชิญ วาสนา นาน่วม นางกำลังอิน คนกำลังทำข่าวไทย-กัมพูชา กำลังอินตรงๆ ภาษาชาวบ้านเลยนะเขาไม่ได้ว่าใคร เขาแค่คิดว่าก่อนจะมาว่าไทยทำรุนแรงเกินไป กับระเบิดบอกว่าอุบัติเหตุ เป็นเรื่องเป็นราวแล้วบอกตัวเองเป็นคนเดียวที่สั่งให้หยุดยิงได้ พี่หนุ่มอ่านแล้วเวลาทำรายการไง เที่ยงคืนยังโทร.หาแขกอยู่เลย นางก็อิน โดนัล ทรัมป์ ดูถูกคนอื่น คุณก็ไปทำกับตั้งหลายประเทศก่อนจะมาห้ามเรา จะไปร้อนตัวกันทำไม นางไม่ได้ว่าใคร”