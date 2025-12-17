xs
“นุนิว” ถูกขู่ฆ่าจนหวาดระแวงหนัก ชีวิตไม่มีความสุข ต้องเพิ่มบอดี้การ์ด “ซี” ฉะคนแบบนี้ไม่ควรได้ผุดได้เกิด!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“นุนิว” เปิดใจหวาดระแวง ถูกขู่ฆ่ากลางโซเชียลจนต้องเพิ่มบอดี้การ์ด ลั่นชีวิตไม่มีความสุข ประกาศเอาเรื่องถึงที่สุดไม่มียอมความ ด้าน “ซี พฤกษ์” เดือดจัดฉะคนแบบนี้ไม่ควรได้ผุดได้เกิด

หลังจากที่นักแสดงหนุ่ม “นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” ถูกผู้ใช้แอปพลิเคชัน X รายหนึ่งโพสต์ข้อความคุกคามข่มขู่หมายเอาชีวิตอย่างชัดเจน โดยมีการระบุถึงการเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อก่อเหตุร้าย ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ตนเกิดความหวาดระแวงอย่างมาก และให้ทางค่ายดำเนินคดีแล้วเรียบร้อย

นุนิว : “จริงๆ แล้วไม่คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองครับ ก่อนหน้านี้ทำงานมาประมาณ 4-5 ปี ไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย อาจจะครั้งแรกหรือครั้งที่สองนี่แหละที่มีคนขู่จะฆ่า จะเอาชีวิต ก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวนะ ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีข้อดีอะไรเลยกับที่ทำพฤติกรรมแบบนี้ แต่ก็เข้าใจ ว่าคนเราเติบโตมาในสังคมที่อาจจะไม่เหมือนกัน หรือวัฒนธรรมความคิดที่เลี้ยงดูมาไม่เหมือนกัน จะทำพฤติกรรมแบบนี้ก็เข้าใจ แต่ว่าอย่าทำดีกว่า เพราะรู้สึกว่ามันไม่เกิดผลดีกับใครเลย เกิดแต่ผลเสียด้วย ไม่ได้เกิดผลเสียแค่กับผมนะ แต่มันกระทบทั้งการทำงาน กระทบทั้งสภาพจิตใจของคนรอบข้าง และสภาพจิตใจของผมด้วย ซึ่งอันนี้อยากจะบอกคำว่าอย่าทำอีก ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงครับ และคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมแค่คนเดียวด้วย

มีศิลปินนักแสดงหลายๆ ท่านมากๆ ที่เคยประสบเหตุการณ์แบบนี้เช่นกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองเลย ก็เลยไม่รู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหน พอมันเกิดกับตัวเองปุ๊บสมาธิในการทำงานของเรามันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลย เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตอนไปโปรโมตหนัง ก็รู้สึกว่าแทนที่เราจะได้ไปมีความสุข ไปพูดคุยเกี่ยวกับหนัง มันทำให้เราเสียสมาธิ ทำให้เราแอบหวาดระแวง ต้องมองซ้ายมองขวา

ซึ่งรู้สึกว่าอันนี้มันกระทบกับการทำงานจริงๆ รู้สึกไม่ดีมากๆ เลยครับ แต่ตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจ ผมกับทางค่ายได้คุยกับทนายความไป และทำการแจ้งเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดก็เพิ่งเซ็นหนังสือมอบอำนาจไป สำหรับเรื่องการแจ้งความผมคิดว่ามันตามตัวค่อนข้างยาก เพราะมันเป็นแอปฯ ในสื่อโซเชียล และบวกกับการเป็นแอ็กที่อาจจะเพิ่งสร้างขึ้นมาด้วยซ้ำ ซึ่งมันตามตัวยากมากๆ แต่ทางค่ายก็จะพยายามอย่างเต็มที่ ซึ่งทางค่ายบอกว่าอาจจะใช้ระยะเวลานึงเลย แต่ได้มีการส่งข้อมูลไปทางแอปฯ อยู่เหมือนกัน ถ้าตามตัวได้ผมก็จะดีใจมาก

ก็จะทำให้ถึงที่สุดครับ ไม่ปล่อยแน่นอนครับ เพราะว่าครั้งนี้เรื่องใหญ่ ตอนแรกก็ดิ่งเหมือนกัน แต่ผมดีขึ้นแล้วครับ เพราะว่าได้ทุกคนให้กำลังใจด้วย ทุกคนยังเป็นเหมือนเดิม ยิ้มและหัวเราะ มีความเป็นห่วงทั้งหน้างานและในโซเชียลด้วย ซึ่งมันช่วยฮีลใจผม แต่เรื่องนี้ผมจริงจัง ไม่โอเคมากๆ ผมคิดว่าไม่มีใครโอเคกับการถูกขู่ทำร้ายร่างกาย มันรุนแรงมาก

คืออยากให้เห็นข้อความมาก ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพเป็นภาษาอังกฤษ อาจจะเป็นอินเตอร์แฟน ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่ามาจากประเทศไหน ใช้คำที่ไม่สุภาพเลย และมีการบอกว่าอารมณ์แบบฉันจะหัวเราะตอนที่สมองคุณระเบิดออกมา และมีการบอกว่าฉันมีเพื่อนคอยซัปพอร์ต ฉันจะไปทำสิ่งนี้ในวันพรุ่งนี้วันงาน

ซึ่งใครเห็นข้อความแบบนี้มันก็ต้องระแวงไหม ว่าวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไหม คือผมเป็นคนไม่คิดร้ายกับใครก็จริง แต่ถ้าคุณมาประสงค์ร้ายกับผม คือผมก็ไม่ยอมนะ ผมสู้นะ และผมก็ไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้ด้วย อย่าทำอีก ไม่เอากระเช้าครับ ไม่รับคำขอโทษด้วย ขออย่าได้เจอะเจอกันอีกเลย”

ทางด้าน “ซี พฤกษ์ พานิช” ยอมรับว่าโกรธแทนมากๆ
ซี : ”จริงๆ แล้วเราก็เป็นคนนึงที่ใจเย็น แต่ครั้งนี้เรารู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไป จริงๆ ผมเคยเจอข้อความแบบนี้มาเยอะพอสมควร แต่เราไม่ได้เก็บมาใส่ใจ ซึ่งอย่างที่ผมพิมพ์บอกไปรู้สึกว่าคนแบบนี้อย่าผุดอย่าเกิดมาอีกเลย เพราะว่าเกินเยียวยาแล้ว มันเหมือนเป็นการคุกคามที่อันตราย และรู้สึกว่าถ้ามันเกิดกับพ่อแม่ของคุณ คุณจะรู้สึกยังไง ตัวเราเองยังรู้สึกระแวง มันรู้สึกว่าคุกคามมากๆ นับประสาอะไรกับครอบครัวของนุนิวเอง หรือแฟนคลับและคนที่รัก เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะด่า ถึงเขาอ่านหรือไม่อ่านไม่รู้ แต่รู้สึกว่ามันมีหลายคนมากแบบนี้ เราไปทำอะไรให้คุณเดือดร้อน จริงๆ ไม่อยากจะพูดเยอะเพราะรู้สึกว่าไม่อยากให้ค่ากับคนแบบนี้ รู้สึกว่าถ้าเรายิ่งพูดมันก็ยิ่งให้ค่า

ก็จะตามเรื่องให้มากที่สุดครับผม เพราะเราก็เซ็นหนังสือมอบอำนาจไปแล้ว ทางค่ายก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ จริงๆ ไม่ได้มีแค่หนูกับเฮีย แต่คนอื่นด้วย ไม่รู้ว่าสังคมโซเชียลเป็นยังไง แต่เรารู้สึกว่าทุกคนไหลตามง่ายกับอารมณ์ หรือมองว่าไม่ได้ตามเรื่องนั้นจริงๆ ต่อไปนี้เราเองก็ควรตามเรื่องนั้นแบบจริงๆ รวมถึงตัวผมเองด้วย และใช้คำพูดที่มันเหมาะสม แต่ไม่ใช่การพูดทำร้ายจิตใจหรือใช้คำรุนแรง พูดจาให้น่ารักขึ้น

แต่มันไม่น่าจะหายไปจากโลกหรอก อะไรที่ควรให้ค่าก็ให้อะไรที่มันไม่ควรให้ก็อย่าไปใส่ใจ แต่ไอ้พวกนี้มันเหมือนมีความสุขในส่วนนี้ที่ได้เป็นนักเลงคีย์บอร์ด หรือได้พูดจาอะไรแบบนี้ขึ้นมา ยิ่งมีคนตอบโต้ยิ่งชอบ ก็อยากให้ทุกคนอยู่กับความเป็นจริงที่ถูกต้อง และอยากให้ศิลปินดารามนุษย์ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทำอะไรอย่าไปเดือดร้อนคนอื่น ซึ่งการขู่ฆ่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นและไม่ใช่เรื่องตลก ผมก็เป็นห่วงน้อง นี่บอกว่าตบมันเลยไหมหนู”

บอกตอนนี้ทางค่ายจัดบอดี้การ์ดเพิ่มให้แล้ว
นุนิว : “ถ้าสำหรับผมนะพอมีเรื่องปุ๊บ ตอนเราไปงานก็เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเห็นได้ชัดเลย บวกกับตอนวันเหมาโรง เราก็ได้มีการตรวจค้นอย่างละเอียด สำหรับทุกคนที่จะเข้ามาดูในโรง จริงๆ เรารู้สึกเกรงใจทุกคนนะ เกรงใจคนที่น่ารักกับเราเสมอมาที่ต้องขออนุญาตตรวจกระเป๋า รู้สึกว่าไม่ชอบล่วงเกินในพื้นที่ส่วนตัว แต่ก็ต้องขออนุญาตทุกคนเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจด้วย แต่ทุกคนก็มีพิมพ์มาบอกเหมือนกันว่าอยากให้ตรวจกระเป๋านะ เราก็ทำแล้ว แล้วก็มีการเพิ่มการ์ด และมีพี่ๆ หลายคนดูแลอยู่รอบๆ ตลอดเลย รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยครับ”










