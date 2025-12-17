“นานา” เผยฟีดแบ็กฉาวกระทบชีวิตลูกแฝด? เด็กกำลังพยายามเดินหน้าต่อ ลั่นไม่คิดโกหกลูก

หลังจากเกิดเรื่อง “นานา ไรบีนา” ถูกจับคดีฉ้อโกงเพื่อนๆ โดยตอนนี้ได้รับสิทธิ์ประกันตัวออกมาทำงานหาเงินใช้หนี้ แต่หลายคนก็อดเป็นห่วงลูกแฝดสองคนของ “นานา-เวย์ ไทยเทเนียม” ว่าจะรับมือกับกระแสสังคมได้ไหม ขณะที่ไลฟ์สดขายของอยู่ “ดีเจบอย ฌาฆฤณ ชุ่มนิ่ม” ได้เป็นตัวแทนชาวเน็ตถามนานาว่าน้องๆ ไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้าง โดนบูลลี่ไหม เอาเท่าที่เล่าได้ นานา จึงเล่าว่า…
“เด็กๆ เขาก็กำลังจะ… คิดว่าเขาก็เข้าใจในประมาณนึง ความวัยของเขา เราก็ไม่ได้โกหกอะไรเขา ก็เล่าสถานการณ์ไปว่าคืออะไรบ้าง เขาก็พยายามจะเดินหน้าต่อ ด้วยความที่เราเป็นครอบครัวที่มีอะไรก็บอกกับลูก ก็เล่าเขา น้องก็เข้มแข็ง ตรงไหนเขาไม่เข้าใจเขาก็มาถาม ถามว่ามีบ้างไหมที่เขารู้สึกเพลีย ก็ต้องมี
ก็ให้เขาเติบโตไปตามวัยของเขา ก็จะสอนเขาว่าบางชีวิตมันก็สมบูรณ์แบบบ้าง ไม่สมบูรณ์แบบบ้าง สิ่งที่แม่ผิดคืออะไร สิ่งที่แม่ทำไม่ถูกต้องคืออะไร ก็อธิบายเขาไม่มีการปิดบังอะไรใดๆ กับลูกเลย”