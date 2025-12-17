จับโป๊ะ “โตเกียวเกิร์ล” โกง RoV ทีมชาติ หลักฐานมัดตัวใช้ร่างทรงเล่นแทน - รู้ชื่อแล้ว! โค้ช 7 ปีสุดช้ำ ดูไม่ออก

จับโป๊ะ “โตเกียวเกิร์ล” ใช้ร่างทรงแข่ง RoV ทีมชาติ โค้ช 7 ปีสุดช้ำดูไม่ออก เพื่อนร่วมทีมร่ำไห้ฝันสลาย นายกสมาคมฯ ร้องไห้ตาม ลั่นหลักฐานมัดตัว รู้แล้วใครคืออีกคน
กรณีดรามาสะเทือนในวงการอีสปอร์ตไทย กรณีทีม “โตเกียวเกิร์ล” ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน Arena of Valor (RoV) ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์นอกเหนือจากที่กำหนดลงในอุปกรณ์แข่งขัน อันเป็นการฝ่าฝืนกติกาการแข่งขัน จนถูกสั่งแบนทุกการแข่งขัน ทีม RoV ของไทยประกาศถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 เพื่อแสดงสปิริต
ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ โค้ชป้อม จักรพล ป้อมปราณีและนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย อาทิ น้องโคด้า จอมคน พุ่มสีนิลกัปตันทีม, น้องโม ปทิตา บรรจงเกลี้ยง, น้องมุก สุลิลา เอี่ยมสวุรรณ, น้องแอล ปาริชาติ บุญมั่ง, น้องวิ วิธานี วิฑูรย์ อนุวัตร์มาพร้อม สันติ โหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอ์ตแห่งประเทศไทย
RoV เข้าไปอยู่ในกีฬาซีเกมส์ได้ไง?
สันติ : เริ่มต้นจากเราพยายามจัดตั้งสหพันธ์ของเอเชียขึ้นมา และขอรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกเอเชีย บรรจุอีสปอร์ตเข้าเอเชียนเกมส์ ที่อินโดฯ ครั้งแรกเป็นกีฬาสาธิต จากนั้นเราก็แข่งในซีเกมส์เรื่อยมา ที่ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา แล้วครั้งนี้มาที่ไทย ก่อนหน้านี้เราไปร่วมมหกรรมเอเชียนเกมส์ที่หางโจว ประเทศจีน
เข้าบรรจุปีไหน?
สันติ : 2560 ครับ หลายปีแล้วครับ
ส่วนใหญ่แพ้หรือชนะ?
สันติ : แบ่งเหรียญประมาณ 2-3 เหรียญทุกๆ รายการ เหรียญทอง สำหรับอีสปอร์ตเขาจะแบ่งเกมส์เป็น 5-6 เกมส์ด้วยกัน 1 เกมส์ได้ 1 เหรียญ ครั้งนี้พิเศษหน่อย เราพยายามติดตามพัฒนาการของคณะกรรมการโอลิมปิกว่าเราควรให้มีประเภทหญิงประเภทเยาวชน ครั้งนี้เลยบรรจุ RoV ประเภทหญิงเข้าไป เราได้โอกาสตรงที่เราเป็นประเทศเจ้าภาพ ประเภทหญิงในซีเกมส์ไม่เคยมีมาก่อน นี่คือครั้งแรก
แต่ชายมีในซีเกมส์?
สันติ : ครับ มีประเภทชายมาตลอด
ส่งไปกี่คน?
สันติ : ตัวจริง 5 คน สำรอง 1 คนเป็น 6 คน RoV เป็นการวางแผนเล่นประเภททีม 5 คน เหมือนมีถนน 3 เส้น ต่างคนต่างแยกย้ายไปโจมตีฝ่ายตรงข้าม ยึดเบทฝ่ายตรงข้ามได้ชนะ 1 แต้ม เล่นผ่านมือถือ เราคัดนักกีฬามาประมาณ 10 คนแล้วค่อยตัดออก
คัดจากเอามาแข่งขันกันเอง
สันติ : คนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในสนามคัดเลือกจะได้เป็นทีมชาติ มีคนมาคัดเลือกประมาณนึงสำหรับประเภทหญิง ไม่ถึง 50 ประมาณ 15 ทีม สมาคมก็ดีใจแล้ว สำหรับประเภทหญิง ขณะที่ทีมชายมีเป็นพันคน
คัดเหลือกี่ทีม?
สันติ : ทีมเดียวเท่านั้น ตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่นี่ครบ ยกเว้นโตเกียว
เป็นเพื่อนโตเกียวมาก่อน หรือแค่เพื่อนในการเล่นเกมส์?
โคด้า : ณ ตอนแรกที่รู้จะมีการแข่งขัน RoV ประเภทหญิง หนูก็คุยกับพี่ป้อมว่าหนูอยากทำทีมหญิง หนูก็ไม่ได้รู้จักใคร ไม่ได้มีสมาชิกท่านอื่น ก็คุยกันว่าเราจะหาสมาชิก จะรวมทีมกันเพื่อลงแข่งขันรายการนี้ ก็เลยเริ่มชวนกันมาเทสต์ ลองเล่นด้วยกันแบบออนไลน์ หาทีมซ้อม ก็เริ่มจากพี่โมก่อนคนแรก ต่อมาน้องวิ ต่อมาแอล และมุก เรายังขาดสำรองอีกหนึ่งคนค่ะ ตอนนั้นน้องวิได้ไปชวนพี่โตเกียวมา
ซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลย?
โคด้า : เราทุกคนไม่ได้มาด้วยกันเลยค่ะ ยกเว้นแอลกับมุกที่เขาเคยแข่งด้วยกันมาก่อน เหมือนรวมทีมเฉพาะกิจเพื่อรายการนี้เลยค่ะ
ทีม 5 คน คุณได้แล้ว แต่บังเอิญต้องมีอีกคนที่เป็นสำรอง วิเลยชวนโตเกียวมาเพื่อสำรอง?
มุก : ใช่ค่ะ
ยับเลยคราวนี้?
โคด้า : พี่โตเกียวเขาเป็นคนค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงการนี้ค่ะ นักแข่งหลายคนก็ยอมรับว่าเขามีฝีมือมาก เป็นหนึ่งในตำแหน่งป่าที่เก่งที่สุดในบรรดาผู้หญิง หลายคนยอมรับในเรื่องนี้ค่ะ ทางน้องวิเลยตัดสินใจลองชวนค่ะ
เขาดังอยู่แล้ว มีฉายาโตเกียวเกิร์ล?
โคด้า : ใช่ค่ะ
โค้ชป้อม : ช่องติ๊กต๊อกมีการสตรีมให้เห็นว่าเก่ง เคยลงแข่งขันรายการต่างๆ
เขาเป็นอินฟลูฯ สายเกมส์ พอชวนมาเป็น 6 คน ทีมน้องใช้ชื่อทีมอะไร?
โคด้า : Talon ค่ะ
สันติ : Talon เป็นชื่อสโมสรเอกชนที่มาลงทุนทำธุรกิจสร้างนักกีฬาในประเทศไทย
Talon ผ่านเข้ามาจากฝั่งสมาคม?
สันติ : จริงๆ มันอยู่ในวงการด้วยกัน เราก็ทำงานร่วมกับทุกคน รวมทาลอนด้วย บุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วย รวมทุกบริษัท
ทำไมเลือก Talon?
สันติ : เขาชนะในการคัดเลือก เขาก็ได้สิทธิ์ ครั้งหน้าเราคัดเลือกใหม่ก็จะทำแบบนี้อีก แต่เนื่องจากเราเริ่มเล็งเห็นปัญหาในลักษณะนี้แล้ว เราอาจเปลี่ยนรูปแบบคัดเลือกทีมชาติในอนาคต ต้องเปลี่ยน
เป็นเรื่องใหญ่มาก?
สันติ : ใหญ่ที่สุดในชีวิตครับ ผมเรียนตามตรงมันแบกรับไม่ไหว ต้องเปลี่ยน
น้องๆ 6 คนถูกพาเข้าไปเพื่อแข่งขัน โดยคุณเป็นโค้ช น้องๆ เป็นยังไง?
โค้ชป้อม : ตอนเรารวมทีม เรามีการเริ่มซ้อมทีมกัน ในรูปแบบใช้แอปฯ คอลลิ่งหากัน ต่างคนต่างอยู่บ้านซ้อมกัน ทุกอย่างปกติ
ใครดูมีแววที่สุด เอาความรู้สึกตรงๆ ?
โค้ชป้อม : โตเกียลเกิร์ล
คิดว่าเขามีฝีมือที่สุด?
โค้ชป้อม : ครับ ตอนแรกซ้อมกัน 5 คน พอได้โตเกียลเกิร์ลขึ้นมา ก็ถามว่าเขาเล่นตำแหน่งอะไรมา ก็ลองเทสดู เขาเล่นเก่งมากจริงๆ RoV มี 5 คน มีตำแหน่งจังเกิ้ล ผู้เล่นป่า เข้าไปเก็บทรัพยากรในป่าเพื่อเก็บเลเวล โตเกียลเกิร์ลเป็นแครี่ เป็นนักยิง ในเกมส์จะมีตัวโล่ ตัวบุก
น้องโกด้าเป็นตำแหน่งอะไร?
โกด้า : เป็นตำแหน่งนักเวทมนต์ ปล่อยสกิลการทำดาเมจ แล้วสู้เขา มีหลายตำแหน่งแล้วแต่เกมส์ แล้วแต่ตาค่ะ
สันติ : ภาษาบ้านๆ เป็นแก๊ง 5 คน ความสามารถไม่เหมือนกัน ผสมผสานกันแล้วกลายเป็นหนึ่ง คนนี้โจมตีไกล คนนี้ใช้แรงช่วย เวทมนต์คาถา ตัวนี้ตัวหนาคอยรับการโจมตีฝ่ายตรงข้าม มีตัวสนับสนุน ตัวไปสร้างทรัพยากร เล่นเป็นทีมและแบ่งหน้าที่กัน เมื่อไหร่ก็ตามถึงเวลารวมกลุ่มสู้กับคู่ต่อสู้ ตรงนี้จะทำให้เกิดคอมโบ้ ทำให้ได้เปรียบ ตรงนี้ความสวยงามของเกมส์อีสปอร์ตอยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ที่ 1 คนเล่นเท่านั้น แต่ถ้าถามว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์คนที่โดดเด่นที่สุดคือน้องโตเกียว
อีสปอร์ตมีอะไรบ้าง?
สันติ : มีเกมส์แนวกีฬา เช่นฟุตบอล ชิงเหรียญ เกมส์ต่อสู้ เกมส์วางแผนเช่น RoV แยกประเภทเหรียญกันไป แยกประเภทชายประเภทหญิงแล้วแต่เจ้าภาพ
RoV ทีมหญิงเล่นครั้งแรกในโลกสำหรับทีมชาติ ณ วันนี้ยืนยันว่าโตเกียลเกิร์ลเก่งที่สุดในทีม วันนั้นการแข่งขันต้องผ่านเป็นขั้นตอนมั้ย?
โค้ชป้อม : การแข่งขันเจอประเภทติมอร์ก่อน ด้วยเราศักยภาพค่อนข้างเก่งอยู่แล้ว เราได้แข่งกับติมอร์ก็ชนะมา แต่สังเกตตั้งแต่ต้นว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์น้องเกียวดร็อปลงไป แต่ผมก็ขึ้นไปหาเขาเมื่อจบเกมส์ เขาบอกเขาตื่นเต้น มือไม้สั่น ผมบอกว่าหายใจลึกๆ ไม่เป็นไร เพื่อนยังแบกได้อยู่ จากนั้นก็แข่งจบด้วยสกอร์ 2-0 เราชนะไป
วันนั้นโตเกียวลงมั้ย?
โค้ชป้อม : ลงครับ
ตอนแรกวางไว้เป็นพวกเรา 5 คน ทำไมอยู่ดีๆ โตเกียวได้ลง ทั้งที่ไปตามเขามาเป็นสำรอง?
โค้ชป้อม : น้องสองคนนี้เป็นตำแหน่งที่ถนัด ตำแหน่งซัปพอร์ต ทับซ้อนกัน ก็เลยต้องเลือกคนใดคนนึงลงไป
โตเกียวเลยได้มีโอกาสได้ลง แต่เขาเก่งจริงๆ?
โคด้า : ใช่ค่ะ
ตอนนั้นเขาเก่งจริงๆ แต่ตอนนี้?
สันติ : เราดูตัวเลขสถิติที่มันฟ้อง เขามาโด่งเลย แต่วันนี้เรากระดากใจที่จะพูดว่าเขาเก่งจริงๆ มันมีหลักฐานชี้ชัดหลายอย่าง สำหรับผมเองมองว่าของปลอม ผมตำหนิโค้ชเลยว่าใช้ดุลยพินิจตัวไหนเป็นมาตรวัด ถ้าเกิดคุณมาตรวัดแม่นยำจะไม่เกิดแบบนี้ ก็ปรับความเข้าใจ และจะขยายเป็นภายในสมาคมอีกหนึ่งสเต็ป เป็นอีกคดีนึง
แข่งกับติมอร์ เราชนะเรียบร้อย แล้วเราเจอใคร?
โค้ชป้อม : เจอลาวก่อน แต่โตเกียวอยู่ตำแหน่งเดิม
การเล่นวันนั้นเขาเล่นปกติมัย?
โคด้า : ต่างจากที่เคยซ้อมมามากๆ ค่ะ ทั้งสกอร์ ดาเมจที่เป็นตัวเลข แตกต่างมากๆ แต่เขาให้เหตุผลเดิมว่าเขาตื่นเต้นค่ะ
โค้ชป้อม : เวลาเราแข่งจบเกมส์จะมีสกอร์บอร์ดขึ้นว่า ใครเก่ง ใครคะแนนเยอะ ใครพลังเยอะ ใครพลังน้อย โตเกียวก็ดร็อปลงจากมาตรฐานเยอะมาก
ก่อนหน้านี้ 100 เปอร์เซ็นต์?
โม : จากเขาฆ่าศัตรูได้ 15 ตัวหรือ 10 ขึ้น แต่แข่งจริงเขาฆ่าได้ 0 ตัว
ผิดฟอร์มไปเลย เป็นไปได้มั้ยมืออาจจะตก?
โคด้า : คิดว่าเป็นไปได้ยากค่ะ ต่อให้ตื่นเต้นยังไง ด้วยสกิลของเรา วิธีการเล่นหรือความคิดของเรากับเกมส์ ต้องมีพื้นฐานแน่นพอสมควร ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มแปลกค่ะ
สันติ : ถ้าเล่นด้วยกันจะดูออกว่าเคยทำได้แบบนี้ แล้วอยู่ดีๆ คุณผิดฟอร์มไปเลย มันไม่ใช่ฟอร์มตก มันผิดฟอร์ม
เห็นเขาผิดฟอร์ม เราไม่เฉลียวใจเหรอ?
โค้ชป้อม : ผมเข้าไปถามเขา เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นเพราะเป็นการเล่นเวทีใหญ่ครั้งแรก ทีนี้พอตื่นเต้น ผมก็พยายามให้กำลังใจให้เขากลับมา เขาพูดเองว่าไหวแล้ว กลับมาได้แล้ว
โคด้า : ทุกครั้งที่เล่นเสร็จเขาบอกว่ากลับมาแล้ว เดี๋ยวเกมส์หน้าจัดให้เลย เขาจะพุดประมาณนี้ ก่อนเริ่มเกมส์เขาจะบอกว่าเครียด ไม่ไหวแล้ว ใจสั่น ตื่นเต้น มือสั่นหมดเลย ทำไงดี แต่พอจบเกมส์ เขาบอกว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวเกมส์หน้าเอาให้ รอดูเลย เราก็เชียร์อัปเขา
โค้ชป้อม : เขาอาจตื่นเต้นจริงๆ ครับ
สันติ : อาจตื่นเต้นเพราะกล้องเยอะด้วย ทุกความเคลื่อนไหวในมือนักกีฬาทำอะไรอยู่ เราสามารถดูออกว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ สิ่งนี้ทำให้กดดัน
ชนะลาวเท่าไหร่?
โคด้า : 2-0 ค่ะ
ต้องชนะกี่ประเทศถึงได้เหรียญทอง?
โค้ชป้อม : เขาแบ่งกลุ่มกันก่อน ต้องชนะ 3 ประเทศ เรามี 4 ประเทศที่แข่งขันรายการนี้
ไทย ติมอร์ ลาว เวียดนาม เราฝ่าด่านไป 2 แล้ว ถ้าชนะเวียดนามรอชิง?
สันติ : ถ้าทีมเราแข่งแล้วชนะ 4 เกมส์ติด เหรียญทอง สองนัดแรกเราชนะไปแล้ว สุดท้ายผู้แพ้ที่ดีที่สุดสองทีมก็จะกลับมาชิงชนะเลิศกับเราใหม่ เป็นระบบดับเบิ้ล
เขาแข่งไขว้กัน เราชนะไปสองแล้ว หลังจากนั้นติมอร์กับลาวก็ย้อนมาแข่งกับเราใหม่ ถ้าเราชนะอีกหนึ่งประเทศเราก็เหรียญทองเลย?
โคด้า : หลังจบติมอร์ 2-0 เราเจอเวียดนามก่อน แล้วเราแพ้เวียดนาม 2-0 แล้วมาชนะลาว 2-0
ไทยเจอติมอร์ เราชนะ 2-0 จากนั้นเจอเวียดนาม เราแพ้เขา 2-0 แต่เราเก็บแต้มไว้ 1 แล้ว จากนั้นเราไปแข่งกับลาว เราชนะลาว 2-0 เรามีสองคะแนน ชนะสอง แพ้หนึ่ง ต่อไปเรากลับมาเจอเวียดนามใหม่ เพื่อไปคว่ำเวียดนาม?
สันติ : ถ้าชนะเราจะไปรอชิงชนะเลิศ
นี่คือสิ่งที่เกิดประเด็น เกิดอะไรขึ้นวันแข่งขัน?
โคด้า : ในสนามเป็นเกมส์แรกที่เจอเวียดนาม ให้พี่โมเริ่มเล่าก่อนก็ได้ค่ะ เขามีพฤติกรรมอยากได้โทรศัพท์เพื่อลองเทส ลองจัดของในเกมส์ก่อนค่ะ
โค้ชป้อม : การที่จะแข่งขันในเกมส์ต่อไป เขาจะให้โค้ชเซ็นรับทราบว่าจะเอาโทรศัพท์เซ็ตนี้มาแข่งนะ โค้ชแต่ละทีม โทรศัพท์เป็นของผู้จัด มี 5 เครื่อง เป็นแอนดรอยด์ จากนั้นเขาก็มาถามในวง ว่าเขาอยากจัดเซ็ตตัวละคร อยากเตรียมความพร้อมหน่อย พี่ป้อมอยากได้โทรศัพท์ ผมก็บอกว่าโทรศัพท์รุ่นนี้สมาคมก็มีให้ซ้อมนี่ ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เป็นเครื่องที่เรามีอยู่แล้ว
เขาจะเอาเครื่องแข่งขันมาเซ็ต?
โค้ชป้อม : ใช่ แต่ผมไม่เซ็นให้ ผมบอกว่าให้ใช้โทรศัพท์เราสิ
สันติ : มีความพยายาม
โทรศัพท์สมาคมมีให้นักกีฬาอยู่แล้ว 5 เครื่อง จำเป็นเอาไว้ใช้ในการแข่งขันเท่านั้น เอาไปซ้อมไม่ได้ อยู่ดีๆ ก่อนเริ่มแข่งขัน โตเกียวขอเครื่องแข่งมาเซ็ตหน่อย แต่ทีมบอกว่าไม่ได้ ถ้าอยากเซ็ตอยากซ้อมให้เอาเครื่องคุณหรือเครื่องคนอื่น อันนี้ก็แปลกแล้ว จากนั้นยังไง?
สันติ : โทรศัพท์มือถือพอขอไป พอถึงเวลาแข่งเข้าไม่ได้นะ ต้องใช้พาสเวิร์ดแบบรายวัน ซึ่งเรารีเซ็ตทุกวัน ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพ้อยท์ที่เราสงสัยว่าคุณเข้าไปได้ยังไง ในเมื่อคุณนั่งปุ๊บคุณได้พาสเวิร์ด คุณใช้เทคนิคยังไง ก็ตามสืบอยู่ครับ
ตอนนี้โทษน้อง 100 เปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ ต้องให้โอกาสน้องชี้แจง?
สันติ : ตอนบ่ายโมง สามนาที แปดนาที เรายังไม่ฟันธง แต่อีกสักสองสามนาทีอาจต้องเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ เพราะมันเรียลไทม์
มันสามารถฟันธงได้เลยเหรอ?
สันติ : ฟันธงได้ อีสปอร์ตเป็นกีฬาที่ทิ้งฟุตปริ้นท์ไว้ในมือถือขณะใช้งาน คุณดิ้นไม่หลุดหรอก สมาคมไม่เห็นด้วย เก็บทุกอย่างเป็นหลักฐานหมด
วันนี้สมาคมจะฟันธงเองเลยว่าโปร่งใสหรือไม่โปร่งใส หรือน้องถูกกล่าวหา หรือน้องป่วยจริง?
สันติ : ผมมีชุดข้อมูล มีหลักฐานครับ
หลังเขามาขอเซ็ตโทรศัพท์ในการแข่ง แล้วยังไงต่อ?
โคด้า : เวลาจะเอาโทรศัพท์เครื่องแข่ง ซึ่งแยกเลย เครื่องแข่งคือใช้แข่ง เครื่องซ้อมก็ใช้ซ้อมใช้ทำอย่างอื่น เครื่องแข่งเราไม่สามารถเอามาใช้โดยพลการได้ ต้องเป็นโค้ชเท่านั้นเซ็นรับก่อนค่ะ ซึ่งเขาขอเอาเครื่องแข่งมาเซ็ตค่ะ ทางโค้ชกับหนูเริ่มแปลกๆ แล้ว ในเมื่อคุณมีเครื่องคุณไว้ซ้อมอยู่แล้ว คุณมาขอเครื่องแข่งไปทำไม เขาให้เหตุผลพวกหนูว่าไม่มีเน็ต ซึ่งฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ เพราะว่าสามารถแชร์ฮอตสปอร์ต หรือไวไฟใครก็ได้ค่ะ อันนี้คือจุดแรกที่เอ๊ะ แปลกๆ ค่ะ จากนั้นคือการขึ้นเทสเครื่องบนเวทีก่อนเริ่มแข่งค่ะ เหมือนให้ลองเครื่อง ลองเน็ต ว่ามันลื่นมั้ย เสถียรมั้ย เขารีบขึ้นไปบนเวทีก่อนคนอื่นเลยค่ะ ทั้งที่พวกหนูอยู่ข้างล่างกันหมดเลย ท่าทีเขามีความล่ก มีความตื่นค่ะ
โค้ชป้อม : เขาไปอยู่คนเดียว ทีนี้ต้องมีเดินเปิดตัวในแมตซ์นั้น ผมก็บอกให้เขาลงมา เขาก็ตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็ลงมา
บนโต๊ะเหมือนสแตน ข้างบนมีโทรศัพท์วางอยู่มั้ย?
โคด้า : มีอยู่ค่ะ ทั้งหมด 5 เครื่องที่ใช้แข่ง เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถไปเทสไปลองเล่น ลองอะไรได้ เขาขึ้นไปคนแรก
สันติ : ถ้ากรรมการให้ขึ้นเวทีจับได้ แต่ตอนน้องขึ้นไป กรรมการยังไม่ให้ขึ้น แต่น้องขึ้นไปคนเดียว นี่ก็เหวอทั้งทีม ก็เรียกลงมา ถ้ากรรมการให้ขึ้นได้ก็จับได้ตั้งแต่นาทีแรกเลย อันนี้โดนกรรมการไทยเตือน พวกเขาก็เรียก
ถ้าขึ้นไปพร้อมกัน 5 คน เขาไปเซ็ตอะไรสักอย่าง ทุกคนอาจต้องเห็น ก็เลยขึ้นไปเซ็ตเองก่อน?
โคด้า : คิดว่าเป็นไปได้ค่ะ เวลาเราเล่นเกมส์ในโทรศัพท์เราโฟกัสแค่จอของเรา ส่วนใหญ่ไม่ไปมองจอของเพื่อนข้างๆ หรือคนอื่นเลยค่ะ เขาอาจกลัวพวกหนูเห็นหรือรู้ค่ะ
สันติ : มองในมุมฝ่ายบริหารที่ดูแลสมาคม เราไม่อนุญาตให้ทำแบบนั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว คุณจะขึ้นไปเซ็ตอะไรก็แล้วแต่ ถือว่าผิดกฎ ผู้ตัดสินที่เราอบรมมา เขาก็ทำหน้าที่แบบมืออาชีพ ไม่ยอมให้ปล่อยผ่าน
ติดต่อหาน้องโตเกียวเกิร์ลตั้งแต่เช้า น้องรับโทรศัพท์แล้วจะเชิญให้มา แต่น้องบอกว่ายังเป็นแพนิกอยู่เลย เขาไม่สบาย ไม่มา เราโทรไปใหม่ บอกว่ามามั้ย เขาบอกไม่ว่างๆ น้ำเสียงเปลี่ยน บอกให้โฟนอินมั้ยล่ะ เขาบอกว่าไม่สะดวก ถ้าโตเกียวดูอยู่ พูดเถอะ โฟนอินเข้ามา ชี้แจงในมุมน้องเองเพื่อความเป็นธรรมในตัวน้องเอง ว่าไม่ได้เป็นแบบนั้น น้องมีสิทธิ์พูดนะครับ ถ้าบอกว่าพูดไปไม่มีคนฟัง หาว่าโกหก แต่ไม่เป็นไร น้องยังได้พูด แต่ถ้าน้องทำจริง น้องโทรมาขอโทษเถอะครับ ขอโทษคนไทย ขอโทษเพื่อนๆ ในกลุ่มนี้ ขอโทษแฟนๆ น้อง สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ในกลุ่มน้อง มันผูกไปถึงเรื่องราวของประเทศชาติ อะไรผิดก็ขอโทษ หลบแบบนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไข ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย?
สันติ : ผมอยากรู้ว่าพอเขาได้รับสิทธิ์ในการจับมือถือแล้ว เรามีกฎในการห้ามสลับหน้าจอ แล้วน้องสลับหน้าจอทำไม สวิตซ์ไปออกจากเกมส์ไปหาหน้าจอ
กติกาคือห้ามสลับหน้าจอ แค่น้องสลับหน้าจอ?
สันติ : ถูกต้อง กรรมการผู้ตัดสินรายงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเวที รายงานละเอียดยิบ สลับหน้าจอทำไม ทำไมต้องรีบไปเช็กมือถือคุณก่อน พอกรรมการขอดูอีก ไม่ให้ดู กรรมการขอดูว่าน้องสลับหน้าจอทำไม ก็มีทีท่าไม่อยากให้ดู นี่ 3 ทีแล้วนะ
กติกา คือขึ้นบนเวที จับโทรศัพท์ ห้ามเปลี่ยนหน้าจอเด็ดขาด?
สันติ : เมื่อเข้าเกมส์ไปแล้ว เปิดเกมส์เข้าไปปุ๊บจะเริ่มเล่นเกมส์ อย่าสลับหน้าจอไปหาแอปฯ อื่น นอกจากนั้นห้ามลงแอปฯ บางตัวด้วย
จากนั้นเกิดอะไรขึ้น?
สันติ : น้องเขามีอาการตระหนกตกใจ กรรมการผู้ตัดสินชาวไทยก็เลยบอกขอดูหน้าจอหน่อย แล้วสลับหน้าจอทำไม เขาก็ไม่ให้ดู กรรมการเลยไปรุม แล้วสั่งชะลอก่อน
เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มั้ย?
สันติ : มีบ้างครับ แต่สำหรับทีมชาติไทยเราไม่เคยเจอเลย นี่เป็นครั้งแรก กรรมการชาวไทยทั้งสิ้น เราเห็นหลักฐานแล้วว่าน้องไม่ยอมให้ดู เราก็ไปเชิญกรรมการเลเวลที่สูงกว่า เป็นผู้ตัดสินนานาชาติ ซึ่งผู้ตัดสินนานาชาติท่านนั้นเป็นชาวสปป.ลาว ซึ่งเราต้องเจอเขาในนัดต่อไป ผู้ตัดสินชาวสปป.ลาวบอกโอเค แค่เตือน แล้วให้แข่งต่อ
มันมีอะไรในโทรศัพท์?
สันติ : ไปเปิดเจอว่ามีการเปิดโปรแกรมสำหรับเครื่องมือสื่อสารตัวนึง ที่สามารถแชร์หน้าจอได้ เรียกย่อๆ ว่าดีซีแล้วกัน ตัวดีซีก็เป็นโปรแกรมที่ดี แต่ถ้าใช้ผิดก็ผิด ถ้าจะให้คนอื่นเล่นเกมส์ตัวเดียวกันกับเรา เราส่งไอดีให้คนนอก คนนอกก็เล่นมา เราเห็นหน้าจอเขา เขาจะแชร์หน้าจอเขามาให้เราดู
ถ้าผมเป็นโตเกียว คนข้างนอกเห็นหน้าจอโตเกียว?
สันติ : พี่หนุ่มไม่ได้เล่นหรอก ผมเล่นแทน
โปรแกรมนี้ พี่จะเห็นหน้าจอผม?
สันติ : ไม่ ผมเล่นเกมส์ตัวเดียวกัน แล้วผมส่งภาพให้พี่หนุ่ม พี่หนุ่มก็เนียนว่าเล่นอยู่ ลุ้นอะไรก็ว่ากันไป ถ้าเปิดโอกาสคนนอกเข้ามาเล่นได้ เขาสามารถโกงได้ ตรงนี้แหละที่สังคมถามว่าทำไมสมาคมไม่รู้ สมาคมรู้และแจ้งกรรมการแล้ว กรรมการตัดสินให้แข่งต่อ ไม่ใช่กรรมการชาวไทย เป็นชาวต่างชาติ แต่เราจับโป๊ะได้ด้วยกรรมการไทยอีก 3-4 คน นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามแข่ง
ผู้ตัดสินรู้ได้ไง?
สันติ : ประสบการณ์ครับ เขาเห็นการสลับหน้าจอ โตเกียวก็ไม่อยากให้เพื่อนข้างๆ เห็นหน้าจอเขาด้วย
โคด้า : ตอนที่เขากำลังพูดกับหนู ทางกรรมการมาพูดกับหนูว่าตักเตือนครั้งที่หนึ่งสำหรับการใช้โปรแกรมนะ ตอนแรกหนูก็งง เพราะหนูเห็นเขาพยายามสลับหน้าจอไปมาจริงๆ ค่ะ เขาพูดกับหนูประมาณว่าไม่ได้ทำนะ ของคนที่แข่งก่อนหน้า นี่ไม่ได้ทำเลย ไม่ใช่นี่จริงๆ เหมือนล่กค่ะ เขาพยายามแก้ตัวหลายรอบมากว่าเขาไม่ได้ทำ เป็นของคนอื่นค่ะ
สันติ : แต่พอกรรมการไปดูปุ๊บ โปรแกรมมีล็อกอินอยู่ 2 แอ็กเคานต์ ถึงบอกว่ามีหลักฐาน และถ่ายรูปหน้าจอตอนมีสองไอดีด้วย เราเก็บหลักฐานทั้งหมด เขาสแนปหน้าจอไว้
คนบอกว่าหน่วงไม่ทัน ก็ไม่ทันจริงๆ ต้องขอโทษจริงๆ ผมบอดเลยเรื่องนี้ แต่พยายามถ่ายทอดให้คนไม่รู้ฟังด้วยเหมือนกัน อย่าลืมว่าคุณไม่ได้นั่งฟังอยู่คนเดียวในโลก มีคนอื่นๆ ที่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน ต้องเข้าใจด้วยนะ คุณไม่ใช่ที่หนึ่งในจักรวาล ไม่ใช่รู้เรื่องคนเดียว คนอื่นเขาไม่รู้ไง ต้องให้โอกาสเขาด้วย บอกจริงๆ หมั่นไส้ ฝากบล็อกเลยนะ เกลียด สาระแนนักมึง?
สันติ : มีคนไทยอีกหลายล้านคนติดตามเรื่องนี้อยู่ และเขาไม่รู้เรื่องอีสปอร์ต เราจำเป็นต้องสื่อสารให้ตรงไปตรงมา
คนบอกทำไมเข้าใจยากจัง แล้วไง ก็ต้องอธิบายให้คนอื่น ก็กูไม่รู้จัก?
สันติ : เดี๋ยวผมช่วยบล็อกด้วยอีกคน
เก่งแต่ในเกมส์นะมึง เดี๋ยวมาเจอกูนี่ หยอกๆ ต่อเลย ยังไงต่อ?
สันติ : ไม่ว่าเขาอยู่ในสภาวะไหน เขาจะบอกเพื่อนๆ ว่าไอดีเขาหลุดต้องล็อกอินใหม่อยู่เรื่อยๆ จังหวะตรงนี้ผมเข้าใจว่ามีการให้ผู้อยู่นอกสนามแข่ง ล็อกอินเข้ามาแทน เขาก็มีการจับพิรุธกันเองในทีม และบอกโค้ชว่าถ้าสมมติว่าคุณแค่หลุด คุณเข้ามาง่ายมาก แต่ถ้าคนอื่นเข้าแล้วคุณกลับมาเข้าใหม่ คุณเปลี่ยนเครื่อง เผลอๆ ทำไม่ได้ด้วยซ้ำไป นี่คือเหตุผลนึง ไม่ว่าน้องทำอะไร มันอยู่ในสายตากรรมการทั้งหมดอยู่แล้ว
ระหว่างพวกหนูอยู่บนโต๊ะ โตเกียวก็อยู่ พอกรรมการมาเตือนเขาเกิดอาการล่ก?
โคด้า : ใช่ค่ะ มีช็อตนึงเขาคุยกับหนู บอกว่าไม่ใช่ของเขา ของคนที่เล่นก่อนหน้าเขา เขาไม่รู้เรื่อง จากนั้นเราก็แข่งกันต่อ แต่ในใจหนู รู้แล้วว่ามันไม่ใช่แล้ว เพราะเห็นกับตาว่าเขาเข้าโปรแกรมนี้ ตอนนั้นหนูรู้สึกผิดหวังและเสียใจมากค่ะ พอจบเกมส์ก็รีบยกมือเรียกโค้ชทันที แจ้งโค้ชและทีมงานว่าเขาทำแบบนี้ค่ะ
เวียดนามก็รู้ว่าเราไม่โปร่งใส?
สันติ : เขายังไม่รู้ครับ เพราะกรรมการผู้ตัดสินนานาชาติจะยืนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกัน ไม่มีการเดินไปบอกว่าทีมชาติไทยใช้เทคนิคต้องห้ามนะ เขาจะไม่สื่อสารเรื่องนี้
เทคนิคอะไร?
สันติ : มันคือโกงครับ ผมไม่ต้องใช้เวลาประดิษฐ์คำสวยหรูเพื่อช่วยคนโกงครับ
สรุปเขาใช้โปรแกรมนึง สามารถลิงก์ไปอีกคนนึงให้เล่นแทนเขาได้ แทนที่เขาจะเล่นในการแข่งขันของเขาเอง?
สันติ : นี่ในเชิงปฏิบัติบนเวที แต่ลึกกว่านั้นในเชิงเทคนิคสามารถลงไปลึกได้อีก ทีมงานรายงานมาต่อเนื่อง พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ผมแบ่งคนจำนวนนึงมานั่งแกะรอยกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะรับปากกับสังคมไว้แล้วว่าจะไม่หยุด จะตามเรื่องนี้ให้สุดซอย
น้องบอกว่าตัวเขาเองแพนิก น้องคิดว่าแพนิกหรือตกใจที่โดนจับได้?
โคด้า : ที่ผ่านมาเขาเคยเล่ามาก่อนว่าเขามีอาการแพนิก เป็นซึมเศร้ามาก่อนหน้า เขาเป็นมาตลอดและต้องทานยามาเรื่อยๆ พื้นฐานเขาอารมณ์ร้อนถึงขั้นรุนแรง คำพูดคำจา กิริยาต่างๆ เขามีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ค่ะ ส่วนการแพนิกที่เกิดขึ้นบนเวที หนูรู้สึกว่าเขาอาจกลัวคนอื่นจับได้ เขาดูระแวงทุกอย่างไปหมดเลย ทั้งกล้อง ทั้งเพื่อนข้างๆ เวลาลงจากเวที เขาไปพูดกับโค้ชกับนักจิตวิทยาว่าเขาตื่นเต้นเฉยๆ นะ ตาหน้าเดี๋ยวเขาเล่นเอง หนูคิดว่าเขาแค่กลัวพวกหนูจับได้ค่ะ
คิดว่าเขาแพนิกมั้ย?
โม : คิดว่าเขาแพนิกด้วยส่วนนึง และอาจล่กๆ กลัวพวกหนูจับได้
หนูล่ะ?
มุก : หนูคิดว่าเหมือนโกด้า เขาแพนิกกลัวพวกหนูจับได้
วิ : เขาพยายามหลบกล้องด้วย เขาดูแพนิกทุกอย่างไปหมดเลย
แอล : มองซ้ายมองขวา
วิ : พยายามหลบกล้อง
มีภาพนึงที่เขาเอามือถือไปซ่อน เขาทำเพื่ออะไร?
วิ : ซ่อนไม่ให้เห็นหน้าจอ
สันติ : กำลังจอปลายทางคอนเฟิร์มบางอย่าง มีการคอมมูนิเคทกันอยู่ กลัวเพื่อนในทีมเห็น แล้วหน้าจอไม่ใช่ RoV อนุมานคือโกง เพราะมันผิด คุณห้ามใช้ซอฟต์แวร์อื่นระหว่างแข่งขัน อันนี้โดนแล้ว มันตัดสินได้เลย
น้องเป็นบุคคลสาธารณะ เป็นอินฟลูฯ สายเกมส์ ต่อให้ไม่เปิด ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นใคร เป็นคนที่สังคมรู้อยู่แล้ว ช่วงนี้เขาทำอะไร?
วิ : ใส่รหัสเข้าไอดี ตอนนั้นยังไม่เริ่มเล่น เขามีปัญหาอะไรไม่รู้ เขาล็อกอินใหม่ ใส่ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ด
สันติ : เขาเข้าๆ หลุดๆ อยู่ตรงนี้ เลยทำให้สงสัยว่าคุณรอเข้าเอง หรือให้คนอื่นเข้าได้
เขาเอากระดาษไปทับทำเพื่ออะไร?
สันติ : เพราะมีกล้องเต็มไปหมดเลย เราไม่ได้ห้ามคุณปิดนะ แต่โผล่มาแว็บนึงมันไม่ใช่เกมส์ เราก็ช็อกว่าทำอะไรอยู่
ถ้าไม่โปร่งใสเหมือนนายกฯ และน้องๆ ทุกคนบอก ประเด็นหลัก ย้อนกลับไปวันแรกที่ไปตามเขามา น้องยืนยันว่าเขาระดับเจ้าแม่ โคตรเก่ง RoV แอดวีบอกว่าโคตรเก่ง ไม่เคยเห็นใครมหัศจรรย์แบบนี้มาก่อน มันไม่ดูย้อนแย้งกันเหรอ?
โค้ชป้อม : พวกผมก็มองไม่ออก ผมเป็นโค้ช RoV มาประมาณ 7 ปี ก็ยังมองไม่ออกเลยครับ
คิดว่าเขาเก่งจริงมั้ยตอนนี้?
โคด้า : ไม่แล้วค่ะ
ย้อนไปวันแรกที่บอกว่าเขาคือเทพ RoV แสดงว่าเขาเป็นร่างทรงมาตลอดเหรอ เขาไม่ได้เก่งจริง?
สันติ : มีหลายช่องทางที่ทำให้เขาไปยืนอยู่จุดนั้นได้คือหนึ่งให้ใครสักคนมาปั๊งแรงก์ ทำให้ไอดีเขามีศักยภาพสูง ธุรกิจซื้อขายไอดีในเกมส์นี่คือตัวบ่อนทำลายวงการอีสปอร์ต อีกส่วนคือระหว่างเขาเล่น เขาใช้สแตนอินเล่นอยู่เรื่อยๆ หรือเขาจัดเก็บแต้มเขาทำงานไปเรื่อยๆ เขาอาจมีเพื่อนอีกคนเล่นแทนก็ได้ หรือส่งไอดีเพื่อนให้เล่นก็ได้ เพราะบางรายการเล่นออนไลน์ ไม่มีมาตรการตรวจสอบ ที่เข้าใจว่าเขาเทพ ก็ดูจากแรงกิ้ง ดูจากสถิติ ดูจากการมานั่งคุยกัน เล่นด้วยกัน ใช้เวลาร่วมกัน มันก็โอเค แต่พอเจอของจริงในสนามแข่ง มีกล้องเยอะๆ ภาพความกดดัน นาทีแรกเขาอาจยังรู้สึกอยากรับใช้ชาติ อยากเป็นทีมชาติ แต่เมื่อถึงคราวจวนตัว เขาก็ไม่สามารถผลักดันตรงนี้ไปต่อได้ เขาก็เลือกแสดงออกโดยการชูนิ้วกลางก่อนอันแรก นี่คือหนึ่งคดี อยู่ดีๆ กล้องจับมา
หนูพยายามเตือน?
โม : ตอนนั้นเขาเรียกหนูไปแล้วชูนิ้วให้หนู หนูก็จับแขนเขา เหมือนเขาจะเล่นกับกล้อง
เขาชูนิ้วให้กล้องเนี่ยนะ เขายืนยันว่าเขาเล่นกับเพื่อน?
สันติ : ตรงนั้นมีกล้องอยู่ 7 ตัว จังหวะน้องยกนิ้วขึ้นมาก็ติดไปในซีน ต่อให้กล้องไม่จับ แต่กรรมการเห็น น้องก็โดนเตือนแล้ว แค่ไม่จับมือแสดงมิตรภาพ ผมยังแบนเลย นี่ชูนิ้วกลาง ไม่เหลืออยู่แล้ว
หลังจากเหตุการณ์ฝั่งกรรมการเข้ามาดู บาปบุญบนความเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้น ก็มีความโชคดี ที่กรรมการเป็นคนไทย แล้วจับเอง ไม่ใช่กรรมการชาติอื่นมาจับนะ กรรมการจับได้แล้วไปบอกชาติอื่นว่ามันไม่โปร่งใส?
สันติ : พอเรารายงานกรรมการนานาชาติ เขาถามเราว่าคุณแน่ใจเหรอ คุณกำลังจับผิดทีมชาติไทย เราก็บอกว่าฉันเป็นเจ้าภาพ
กรรมการท่านนี้ที่เป็นคนไทย พูดตรงๆ จะมองข้ามก็ได้ แต่เขาบอกไม่ได้ ผมเป็นเจ้าภาพ ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ในประเทศของผมไม่ได้ ผมต้องแจ้ง ยอมใจ ยังไงต่อ?
สันติ : พอแจ้งไป เราบอกเอาตามระเบียบแล้วกัน ให้ส่งเรื่องให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน หัวหน้าตัดสินชาวต่างชาติ เป็นชาวฟิลิปปินส์ เขาบอกว่าในเมื่อทุกคนไม่ได้มีพฤติกรรมดูแล้วเหมือนพยายามเข้าไปซัปพอร์ตน้องเขา ดูแล้วห้ามด้วยซ้ำไป กรรมการทุกคนในสนามเห็น เขาบอกงั้นแบนแค่คนเดียว ผมบอกให้สมาพันธ์แบนก่อน แล้วสมาคมก็แบนตาม เราแบนตามอำนาจสมาพันธ์ พอแบนปุ๊บก็มาหารือกันว่าเรารู้สึกเสียหน้า เขาแบนแค่หนึ่งคนถือว่าพระเจ้าประทานพร น้องๆ คนอื่นไม่โดนแบนไปด้วย เราก็ถามเขาเลยว่า นักกีฬากลุ่มนี้ไม่มีความผิดนะ ผมไม่อยากพูดแทนน้องนะ แต่การตัดสินใจไม่ไปต่อ ทุกคนคุยกันก่อนแล้ว ว่าเราต้องโชว์สปิริตไทยแลนด์ทีม ถอนตัวซะการแข่งกีฬาชัยชนะไม่ใช่แค่เหรียญ เราไม่ได้หิวเหรียญขนาดนั้น เราสู้เอาชนะใจชาวอาเชียนดีกว่า จากนั้นมา ทั้ง 11 ประเทศในสนามแข่ง ทุกคนให้กำลังใจหมด ผมเชื่อว่าน้องทุกคนก็ได้รับความรู้สึกดีๆ กลับไป
พวกหนูก็ได้รับหางเลข?
โคด้า : ชาวเน็ตคิดว่าพวกหนูมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับเขาไปด้วย เพราะอยู่ทีมเดียวกันมา ซ้อมด้วยกันมา เขาตั้งคำถามว่าซ้อมกันมาตั้งนาน ไม่รู้เรื่องเลยเหรอ อยากบอกว่าการแข่ง RoV เป็นออนไลน์ สามารถเอาคนอื่นมาเล่นแทนได้ต้องบอกตรงๆ ว่าเขาทำได้เนียนมากๆ พวกหนูดูไม่ออกเลย เอาตรงๆ หนูไม่คิดว่าจะมีใครที่กล้าทำเวทีระดับชาติแบบนี้ คิดไม่ถึงว่าจะมีใครที่กล้าทำค่ะ
สันติ : ผมว่าเขาไม่ได้แพนิก หลังเกิดเคสในเย็นวันนั้น สมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจ ส่งให้แพทย์สนามเช็กก่อนเลย แม้เรามีจิตแพทย์ มีนักจิตวิทยาอยู่ในทีม แต่ไม่พอ ก็ส่งไปรพ. ผมก็แอดมิตให้ และรับรองค่าใช้จ่ายไปหมดเลย คุณหมอบอกว่ายังไม่ให้กลับ ให้นอนนี่ ถ้าหมอวินิจฉัยว่ามีอาการทางสมองก็อีกเรื่องนึง แต่หมอบอกว่าลำไส้อักเสบ ไม่ใช่แพนิก มีวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อยู่ ผมว่าเป็นอาการป๊อดของคนกลัวแพ้มากกว่า
โมโดนอะไร?
โม : หนูโดนรูปที่หนูเตือนเขาค่ะ มีคนไปลงโซเชียลว่าสองคนตัวถ่วงทีม หนูก็เลยงง ว่าหนูผิดอะไร หนูแค่นั่งข้างๆ เขา แล้วโดนหางเลขไปด้วย หนูเตือนเขาด้วยซ้ำ เข้าใจว่าทุกคนคงไม่รู้ แต่เขาเอาไปโพสต์ว่าสองคนตัวถ่วงทีม หนูโดนด่า
หนูโดนมั้ย?
มุก : โดนค่ะ หนูโดนในโซเชียล เป็นรูปไลน์อัปทีมเราทั้งหมด คนก็จะคิดว่าคนที่ทำคือหนูค่ะ แล้วมาโจมตีหนู ด่ายับเลยค่ะ
แอลโดนมั้ย?
แอล : มีนิดหน่อย โดนเหมือนมุกค่ะ แต่โดนทุกคนนะคะ โดนเหมารวม
จอมคน : เมื่อวานหนูเป็นคนออกแถลงข่าว คนเข้าใจผิดเยอะมาก หนูพูดจากใจและร้องไห้ด้วย คนส่วนใหญ่ฟังจบคลิปและไม่จบคลิป เขาตัดสินว่าหนูเป็นคนทำ หนูต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ คิดว่าหนูคือโตเกียว และบอกว่าหนูเป็นคนผิดค่ะ
สันติ : บางคนไม่รู้ด้วยว่าโตเกียวคือใคร
โคด้า : ใช่ แล้วมีแค่หนูที่ออกมาพูด กลายเป็นว่าหนูกลายเป็นโตเกียวเฉยเลยค่ะ
น้องโตเกียวบอกว่าเขาแพนิก เขาไม่ได้ทำ เขาโดนกล่าวหา?
สันติ : ต้องไปแก้ใบรับรองแพทย์ก่อน หมอบอกไม่ได้เป็นแพนิก เป็นลำไส้อักเสบ
ต่อสายหา “แอดวี” สตรีมเมอร์เกม เคยเป็นหนึ่งคนเคยให้เครดิตน้องโตเกียวเกิร์ล บอกมหัศจรรย์มาก โคตรเก่งเลย วันนี้ว่าไง?
แอดวี : ผมเล่นเกมส์แล้วกดไปเจอเขา โดนตัวๆ สู้ไม่ได้เลยครับ น้องก็เจอเพลย์เยอร์เกมนี้เก่งๆ มาก ก็ชนะได้ง่ายมากเลยครับ มันไม่เคยเห็นครับพี่ แต่ตอนนี้ผมโดนล้อเยอะมากกับเรื่องนี้ หลายคนอาจคิดว่าผมเชื่อเต็มร้อยเลย แต่ทุกคนที่ได้เล่นด้วยก็เชื่อสนิทใจ แต่มันมีเอะใจมาก แต่ก็ให้เกียรติผู้หญิง มีผู้หญิงที่เก่งเหมือนกันแหละ แต่พอให้เกียรติเราก็สงสัยมากไม่ได้ มันมีข้อสงสัยนึงเวลาเขาแข่งออนไลน์ น้องเขาชอบมีคนอยู่ด้วยเสมอ แต่ผมก็สงสัย แต่ไม่กล้าถาม
คุณสงสัยอะไร?
แอดวี : ได้แค่สงสัยครับ คิดว่าเกมส์มี 5 ตำแหน่ง ถ้าเขาเล่นตำแหน่งนี้ไม่ได้เขาก็แค่โยนให้เพื่อน เราก็พูดอะไรมากไม่ได้ กลัวโดนเหวี่ยง โดนด่า มีวันนึงแข่งรอบออนไลน์ พอได้เข้ารอบชิง ต้องไปแข่งออฟไลน์ที่ตึก ต้องเอาตัวจริงมาเล่น น้องเขาบอกผมก่อนหน้าวันสองวันว่าปวดท้อง ผมก็เฮ้ย แค่ปวดท้องเอง น่าจะมาได้มั้ง เดี๋ยวเสียงานเสียการ คราวนี้เหมือนลงสตอรี่ว่าญาติเสียไปเลย ตอนนั้นหัวร้อนเลย ผมก็มีความไม่เชื่อ 50-50 แต่พูดไม่ได้ เพราะเอาคนตายมา
แต่แอดวีบอกว่าเขาเก่งจริงๆ นะ ออกมาอวยตอนนั้นหวังใช่มั้ย?
แอดวี : ผมหวังคนอื่นครับ คนนี้ผมสาบานเลยว่าผมมองเป็นน้องจริงๆ ผมชอบคนตัวเล็กๆ เตี้ยๆ ครับ มันจะมีที่เขาไม่ยอมไป ผมก็หัวร้อน มีน้องมาบอกว่าผมก็โดนด่าด้วยว่าคนตายแล้วยังจะให้กูไป มีหลายประเด็นเวลาออฟไลน์ไม่ยอมไป เวลาเจอก็หลบหน้า ไม่ค่อยกล้าสบตา จริงๆ ผมจะไม่พูดนะ แต่พี่โทรมาผมเลยพูด
มองสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นยังไง จากที่เคยชื่นชมเขาเก่ง วันนี้มองแบบไหน?
แอดวี : รู้สึกผิดหวัง และไม่อยากให้เกิดขึ้น เป็นเรื่องร้ายแรงมากๆ เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็น มันไม่น่ามีคนกล้าทำ ผมเชื่อว่าหลายคนก็คิดว่าไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ตอนแรกผมชื่นชมว่าเราไปหาน้องคนนี้มาแล้วมันเก่งจริงๆ มันเก่งเกินผู้หญิงมากๆ เก่งโคตรมหัศจรรย์ ได้ไปอยู่ทีมระดับประเทศ ตอนแรกคิดว่าทีมในระดับประเทศ แต่ทีนี้ได้ไปเล่นซีเกมส์ ก็บอกว่าภูมิใจกับน้องนะ แต่พอเห็นวันนี้ก็รู้สึกเสียใจ ผิดหวัง อยากให้น้องเขาออกมาขอโทษสังคมครับ อยากให้น้องเขาออกมาพูด หลายคนอยากให้ออกมาขอโทษ แค่นั้นเลยครับ ผมโกรธจนหายโกรธ แล้วมาโกรธอีกรอบ
คิดว่าที่เคยเล่นกับน้องเขา น้องเขาเล่นเองมั้ย?
แอดวี : จริงๆ ผมตัดคลิปมา ผมดูคลิปไฮไลต์ที่ผมไปอวยน้องเขา ไปดูก็ได้ครับ อยู่ดีๆ กล้องน้องเขาซ่อนไว้ ไม่เห็นหน้า ไม่เห็นมือ เล่นเอง เห็นแต่ผมตรงหน้าม้าเลย ผมเพิ่งมาเห็น และโดนเพื่อนล้อโดนด่าว่ามึงโง่ตั้งแต่คลิปแรกเลย พอสลับตัดไปหน้าจอน้องเขา เห็นแค่หน้าม้า ผมก็ค่อนข้างงง ช็อกอยู่ ก็มีไม่เชื่อ 70-30 มาตลอด ผมเข้าใจน้องๆ ที่โดนหลอก เพราะมันยากมากที่จะคิดว่ามีคนๆ นึงหลอกได้ขนาดนี้ นั่งเป็นร่างทรงได้ มันโดนหลอกทุกคน อยากให้ทางบ้านเชื่อว่ามันหลอกง่ายจริงๆ ไม่คิดว่าใครจะกล้าทำอะไรแบบนี้ได้ครับ
นายกฯ เชื่อมั้ย น้องเขาบอกไม่ได้ทำ?
สันติ : ไม่เชื่อครับ บนเวทีการแข่งขันเราเก็บหลักฐานไว้หมดแล้ว คุณผิดล้านเปอร์เซ็นต์ ถ้าสโมสรอื่นอยากอุปการะอุ้มชู สโมสรนั้นก็เข้าร่วมทีมชาติไม่ได้อีกเช่นกัน เราแบนตลอดชีวิตสำหรับทีมชาติครับ
หลักฐานสำคัญที่นายกบอกว่ามั่นใจน้องไม่ได้เล่นเอง มีคนอื่นมาเล่น คืออะไร?
สันติ : น้องอาจลืมไปว่ามือถือเขาได้ใช้ส่วนตัว เครื่องแข่งหนึ่งเครื่อง เครื่องซ้อมหนึ่งเครื่อง ทุกอีเมลล็อกอินเข้ามามันอยู่ในไฟล์หมด ฉะนั้นเราก็ต้องเช็กว่ามันมีการล็อกอินจากข้างนอกเข้ามามั้ย เรามีอีเมลปุ๊บเราเช็กไอพีได้ ตอนนี้ส่งให้บริษัทเทเลคอมเช็กอยู่ว่าล็อกอินจากไหน ถ้าน้องบอกว่าถ้าโกงก็ไม่แพ้ งั้นช่วยบอกหน่อยให้คนอื่นล็อกอินเข้ามาทำไม โกงแล้วยังแพ้ ยังน่าอายกว่านะ ขายขี้หน้าทั้งโลก
โค้ชว่าไง?
โค้ชป้อม : ถ้าดูในเกมส์แรกที่เขาเล่น ไม่เก่งเลยครับ มีช็อตที่พุ่งเข้าไปหา เขาข้ามเฉยเลย ตอนซ้อมมันไม่ใช่แบบนี้
อันนี้คือตัวเขาเล่น ขณะเดียวกัน เวลาเขาแข่งเป็นอีกคนที่เก่งเหลือเกิน อนุมานว่ามีสองช่วง ช่วงแรกมีคนอื่นเล่น จนกรรมการมาเจอ กรรมการต่างชาติแค่เตือน พอช่วงที่สองที่เล่น คิดว่าเป็นคนอื่นหรือตัวเขา?
โคด้า : หนูคิดว่าเป็นตัวเขาค่ะ เขาน่าจะเล่นเอง แต่เพอร์ฟอร์แมนซ์เขาแย่มาก ก่อนหน้านั้นก็เป็นเขา เพราะทุกเกมส์ที่ผ่านมาเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาแย่ตลอด เขาแค่พยายามทำ แต่ทำไม่สำเร็จค่ะ
เขาพยายามเอาคนมาเล่น แต่คนนั้นยังไม่ได้เล่น?
สันติ : เราคุ้ยไปยังไม่เจอถึงจุดนั้น แต่เรามีไอพีแล้ว นี่คือหัวใจของเรื่อง ไอพีที่ล็อกอินเข้ามา อยู่ระหว่างตรวจสอบของบริษัทเทเลคอม เขาบอกว่าไอพีนี้ไม่ใช่ของค่ายนี้ที่ใช้ในงาน เป็นของอีกเจ้าให้เอาตัวนี้ไปขอความร่วมมือ สมาคมกำลังทำจดหมายขอตรวจสอบ ซึ่งผมถึงบอกว่าถ้าเราคุยกันตอนบ่ายโมง ผมก็เช็กไทม์ไลน์ตลอด เรามีทีมงานอีกทีมนั่งแกะนาทีต่อนาทีเลย
ได้คุยกับโตเกียวหรือยัง?
สันติ : ยังเลยครับ เราจะสอบสวนหลักฐานจนนาทีสุดท้าย ถ้าเราคุยกับเขาวันนี้ หลักฐานมาไม่ครบ เราเห็นว่าผิดแน่ๆ 100 เปอร์เซ็นต์ น้องๆ ที่นั่งอยู่ข้างๆ ผมตอนนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ ผมอยากให้สังคมได้รับรู้ก่อนว่าวันนี้เรามีหลักฐานเอาผิดน้องโตเกียวแล้วนะ จากนั้นมาเราถึงจะสรุปทั้งหมดทีเดียว อาจไปไกลถึงคดีความหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยนะครับ เพราะกฎหมายกีฬาก็มีของมันอยู่
เฮดโค้ชอั๋น ล่าสุดได้คุยกับโตเกียว?
โค้ชอั๋น : ได้คุยกับน้องเมื่อเช้า น้องไม่พร้อมมาออกรายการ ก็ยืนยันตามนั้นว่าไม่พร้อมจริงๆ
น้องเขาบอกมั้ยว่าไม่ได้โกง?
โค้ชอั๋น : บอกครับ ยังยืนยันว่าตัวเองไม่ได้โกง ข้อความล่าสุดที่ได้คุย ยังยืนยันว่าไม่ได้โกง เขาให้เหตุผลว่าสภาพร่างกายไม่พร้อม แพนิก
สันติ : อันนี้ว่ากันตามที่น้องโตเกียวพูด แต่ทันทีที่ในมือถือน้องมีโปรแกรมดีซีอันนี้คือโกงแล้ว ใช้ไม่ใช้ก็ห้ามมี เพราะมันส่อเจตนา ทุกคนก็ไม่มีใครมี มีน้องมีคนเดียว แล้วจะติดตั้งทำไม แล้วมือถือส่วนกลาง คุณติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ ขนาดของวางอยู่บนเวที คุณได้สิทธิ์จับต่อเมื่อคุณขึ้นเวที แล้วคุณรีบลงโปรแกรมนี้ก่อนเลย ทำไมคุณถึงรีบลงขนาดนั้น แล้วอ้างว่าแพนิก ผมว่ามันเป็นการกระทำที่ ไม่ใช้คำว่ากล้าหาญนะ ไม่ได้ชมเขานะ แต่คุณไม่ได้กลัวอะไรเลย กล้องก็บานเลย
น้องเขาจะกล้าทำขนาดนั้นเลยเหรอ?
สันติ : มันมีหลักฐานครับ ผมให้ความเป็นธรรมที่สุด ผมไม่ได้กลัวนะ ถ้าผิดก็ว่ากันตามผิด
โทรศัพท์แข่งขัน มี 5 เครื่อง โทรศัพท์คลีนหมด ไม่มีโปรแกรมอื่น เปลี่ยนหน้าจอยังไม่ได้ อยู่ดีๆ คุณไปฝังโปรแกรมดิสคอทเข้าไปข้างใน พอเรื่องชุลมุน น้องคงลบไม่ทัน แล้วมีโปรแกรมนี้เหมือนโปรแกรมรีโมตอีกคนเล่นได้ มันอยู่ในเครื่องนั้น แล้วใครจะไปใส่ ที่บอกว่ารู้ตัวแล้ว คือไอ้นี่เลยนะ แต่เราจะไม่บอกว่าเป็นใคร?
สันติ : เราเอาไปเช็กก่อน
ผมเห็นแล้ว ยืนยันมีสองคน คนนึงคือโตเกียว 1 และโตเกียว 2 เป็นร่างทรงมาเล่นแทน?
สันติ : โกงแหละครับ
อันนี้ก็หนีไม่ออก ในโทรศัพท์ที่เขาเอาไปเช็ก มันขึ้นมาเลยว่ามีชื่อน้องเอง และชื่อบุคคลอีกคนที่น้องเอาเข้าไป?
สันติ : ไม่ได้มีแค่รูปนะครับ มีคลิปวิดีโอตอนที่ผู้ตัดสินชาวไทยเอามือถือถ่ายหน้าจอ และได้ภาพนี้ออกมา
น้องเสี่ยงมากเลยนะ?
สันติ : ใช้ความกล้าหาญในทางที่ผิดครับ
ไม่รู้จะแก้ตัวแทนยังไง พอนายกเอาตัวนี้มาโชว์ว่ามีสองคนที่เล่นอยู่ในเครื่อง มีชื่อน้องและชื่ออีกคน เห็นชัดๆ จากโปรแกรม?
สันติ : จากนั้นก็มีการหยุดเกมส์ ผู้ตัดสินชาวต่างประเทศเขาบอกแค่เตือน ให้แข่งต่อ นี่คือเครื่องแข่งบนเวที เจตนาขัดเจน
ดักไว้หมดแล้ว?
สันติ : ตามไปเรื่อยๆ ไม่หยุดครับ
ตัวโทรศัพท์ที่น้องใช้แข่ง กรรมการเขาเห็นแล้วถ่ายรูปไว้เลย ปรากฏว่ามีโปรแกรมดิสคอท เป็นโปรแกรมรีโมต มีชื่อน้องกับชื่ออีกคนคู่กัน?
สันติ : ด้วยเจตนาในใจผมเลย ผมไม่ได้คิดว่าทีมชาติไทยเรากำลังเพลี้ยงพล้ำแล้วเอาตัวโตเกียวมาบูชายัน แต่สิ่งนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับชาวไทย เราเป็นเจ้าภาพ ถ้าน้องทำผิดก็แค่บอกว่าหนูผิดไปแล้ว ไม่งั้นก็เป็นกระแสกระพือๆ ไปเกิดด้านลบขึ้นมา ยิ่งนานวันยิ่งลำบาก ผมบอกได้เลย
ถ้าน้องทำผิดจริงๆ น้องควรออกมาขอโทษสังคม เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ได้เดือดร้อนแค่ทีมสมาคมหรือเพื่อนน้อง หรือคนที่ติดตามเกมส์นี้ หรือแฟนๆ ของน้อง มันกระทบไปถึงประเทศชาติ เพราะมันคือชื่อเสียงคนไทย ถ้าน้องผิดจริงแล้วออกมาขอโทษ ประชาคมโลกอาจมองว่าโอเค เกิดจากน้องที่ทำ ไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยทั้งหมด?
สันติ : ใช่ครับ ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเอง น้องผิดก็ขอโทษ ง่ายนิดเดียว แต่ถ้าน้องยังฝืนว่าไม่ผิด เขาจะมองว่าคนไทยขี้โกง เราไม่สนับสนุนคนโกง เราเลยต้องแบนน้อง และทีมนี้ถอนตัวด้วยคราบน้ำตา เพื่อรักษาสปิริตของประเทศไทย ทุกคนถอน ตอนต้นรายการ คนมีอำนาจถอนไม่ใช่ตัวเราแต่เราเป็นคนยื่นขอถอน และเขาอนุมัติ จริงๆ คนยื่นขอถอนคือน้อง
เราเป็นคนขอถอนเอง?
สันติ : มันอัดอั้นครับ รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าเราคิดถึงประเทศชาติเมื่อไหร่ มันรับไม่ไหว
อนาคตเป็นยังไงต่อ?
สันติ : ผมก็ต้องพิจารณาในสมาคมเป็นแกน ต้องป้องกันจากภายใน เราเห็นแล้วว่าไม่ได้เกิดปัญหาในระบบการแข่งขัน ทุกอย่างราบรื่น แต่เป็นปัญหาการปลูกฝังจิตสำนึก กฎระเบียบ ข้อบังคับ นักกีฬาทุกคนต้องแม่นระเบียบ จะบอกว่าไม่รู้เรื่องลงดิสคอทไม่ได้ แสดงว่าคุณไม่ได้ใส่ใจ เมื่อไม่ใส่ใจแสดงว่าไม่มีระเบียบ ขออนุญาตเตะออกจากทีมชาติ เขาต้องการยาแรง ผมจ่ายยาแรงได้ แต่ผมต้องการสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานมากกว่า แต่ถ้าสนุกสนานแล้วไม่ได้ผลดี ผมก็ต้องเข้มครับ
คนที่เข้ามาเล่น จะมีความผิดมั้ย?
สันติ : ผมทราบว่าเขาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตด้วย ผมถึงบอกว่าผมรู้ว่าใคร เย็นนี้รู้เรื่องครับ แต่ขอเช็กไอพีให้แม่นๆ ก่อน เห็นหน้าแล้วด้วย แต่ไอพีแมตซ์มั้ย ถ้าไอพีโป๊ะก็ขอเชิญหน่อย เชิญมาพร้อมโตเกียวด้วยจะดีมาก
มีคนบอกป่านนี้หนีไปแล้ว?
สันติ : ถ้ามีปัญญาซื้อเกาะส่วนตัวอยู่ก็ไปเถอะครับ ประเทศไทยไม่ใช่เล็กๆ แต่ก็หากันไม่ยากครับ
ห้าคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้อง?
สันติ : ในนามนายกสมาคม ผมยังรับน้องไว้อยู่ในทีมชาติ โปรแกรมที่รับปากจะส่งไปศึกษาดูงานทีมต่างชาติ ยังอยู่ในโปรแกรม ถ้าในวันพรุ่งนี้บังเอิญเขาดันทะลึ่งไปมีส่วนร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นใครในโต๊ะนี้ หรือแม้แต่ตัวผมเอง มันก็ต้องมีโทษครับ แต่สิ่งที่เสียใจ นอกจากประเทศไทยเสียหาย ผมรักอีสปอร์ตมาก ผมดันมาถึงจุดนี้ ถ้ามีใครสักคนทำให้เสียหาย ผมเสียใจ
น้องมองยังไงจะทำยังไง เราเป็นโค้ชไปเจอเขามาตั้งแต่วันแรก มั่นใจว่าเขาเก่งมาก?
โค้ชป้อม : มองเป็นบทเรียนๆ นึงที่เราจะสามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก จะหาวิธีการไม่ให้เกิดขึ้นอีก ตอนนี้กลายเป็นอีสปอร์ตโกง ซึ่งมันไม่ใช่ครับ มันแฟร์เพลย์ เป็นเกมส์ที่เริ่มเท่ากัน ไม่อยากให้เหมารวมครับ
มีอะไรอยากบอกโตเกียว?
โค้ชป้อม : อยากให้น้องบอกสังคม หรือมาขอโทษคนไทย รวมถึงเพื่อนร่วมทีม ที่น้องได้ทำสิ่งที่ผิดนี้เกิดขึ้นมา
น้องอยากบอกอะไร?
โคด้า : อยากให้รู้ว่าพวกหนูทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ พวกเรามีความฝัน และตั้งเป้าหมายคือเหรียญทองซีเกมส์ เราตั้งใจมากๆ จริงๆ เราฝึกซ้อมกันหนักมาก พอรู้ข่าวพี่โตเกียว เหมือนโลกของพวกเราทลายลงมาเลย มีแต่คำว่าเสียใจและผิดหวัง ท้ายที่สุดพวกหนูตัดสินใจถอนตัวเพื่อแสดงสปิริตนักกีฬา และเพื่อประเทศไทยด้วยค่ะ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้หนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง หนูในฐานะกัปตันทีม ควรมีความเด็ดขาดเข้มงวดมากกว่านี้ ควรดูนักกีฬาทุกคนให้ลึกจริงๆ ประสบการณ์ในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ครั้งนึงที่ใหญ่และกระทบกระเทือนความรู้สึกของหนูมาก หนูจะเอาไปพัฒนาต่อในอนาคตค่ะ
โม : เกียวเคยถามหนูว่ามึงเคยเห็นกูเป็นเพื่อนบ้างมั้ย หนูพยายามถามเกียวว่าเกียวเคยเห็นหนูเป็นเพื่อนบ้างมั้ย ถ้าวันนี้ดูอยู่ก็อยากให้ออกมาขอโทษน้องๆ ทั้งทีม รวมถึงพี่ป้อมด้วย (เสียงสั่น) ปัญหานี้มันใหญ่มาก โมอยากให้เกียวออกมาขอโทษสังคม ขอโทษประเทศชาติ แต่กูยังเห็นมึงเป็นเพื่อนเหมือนเดิมนะ
มุก : เสียใจและผิดหวังกับพี่เกียวมาก เพราะพวกหนูตั้งความหวังไว้สูงมาก เป้าหมายที่เรามองตลอดคือเหรียญทอง ไม่คิดว่าจะมีคนทำให้มันพังทลายได้ขนาดนี้ รู้สึกเสียใจมากค่ะ
แอล : ไม่มีอะไรจะพูดค่ะ มันพูดไม่ออก
วิ : แอลสนิทกับเกียวมากที่สุด เป็นรูมเมท
แอล : (ร้องไห้)
ตกใจมั้ย หรือยังไม่เชื่อว่าเป็นเหตุการณ์จริงๆ?
แอล : ตอนแรกไม่เชื่อ (ร้องไห้)
เกียวอายุ 30 แต่เขาเป็นรูมเมทอยู่ด้วยกันทุกวัน ฝึกซ้อมไปด้วยกัน?
สันติ : (น้ำตาไหล)
นายกรู้สึกแย่?
แอล : หนูรู้สึกว่าเราตั้งใจฝึกซ้อมมาตลอด แต่มันกลายเป็นศูนย์ในวันเดียว หนูมีเรียนมีอะไรทำตลอด แต่มันมาพังค่ะ (ร้องไห้)
วิ : อยากให้พี่เกียวออกมาขอโทษทุกคน คนไทย และขอโทษทีมหนูด้วย โดยเฉพาะพี่ป้อมกับโกด้า สงสารมากๆ ทุกคนเลยในทีม แอลกับโกด้ายังเรียนกันอยู่ พวกหนูตั้งเป้าหมายเหรียญทอง ดีใจมากที่ได้โอกาสนี้ แต่มันก็พังในวันเดียว ไม่รู้จะพูดอะไร หนูร้องไห้แล้วร้องไห้อีก คนในทีมก็ด้วย เสียใจมากๆ ช่วงเข้ามหาลัยด้วยก็เครียดค่ะ
โคด้า : (ร้องไห้)
วิ : ก็อยากให้ออกมาขอโทษค่ะ
สันติ : ต้องไปต่อ สมาคมไม่ทิ้งหรอก
เข้าใจน้องๆ คงผิดหวัง เขาโดนหางเลขไปด้วย บางคนบอกว่าเขามุ่งมั่นตั้งใจมา ทุกอย่างกลายเป็นศูนย์ในพริบตา?
สันติ : ตอนนี้การเล่นเกมส์พัฒนาขึ้น จนกลายเป็นอาชีพ กีฬา ทุกคนมีความหวังจะไปต่อ เราเปลี่ยนจากเล่นสนุก มาทำยังไงให้เกิดประโยชน์กับชีวิต น้องๆ ก็มีความผิดหวัง ผมก็เห็นใจน้องๆ ที่รู้สึกตื้นตันคือน้องๆ เขาก็เสียสละ
ติดต่อโตเกียวไปหลายครั้ง น้องไม่รับโทรศัพท์และปิดเครื่องไปเรียบร้อย น้องควรต้องพูด ถ้าไม่พูดข้อเท็จจริงสุดท้ายก็ไม่ได้ถูกเปิด อาจถูกเปิดจากบุคคลอื่นซึ่งหนูจะยิ่งลำบากกว่านี้ ถ้าหนูไม่ผิดหนูสู้เต็มที่เลย พี่จะเป็นกำลังใจให้ จะเอาทนายมาบอกว่าไม่ผิดจริงๆ เดี๋ยวพี่ช่วย แต่ถ้าหนูผิด หนูออกมาขอโทษซะ?
สันติ : ถ้าเขาไม่ผิดจริงๆ ไม่ต้องเอาทนายมาช่วยหรอกครับ ผมนี่แหละจะเป็นฝ่ายขอโทษเขาเอง
ถ้าเราพลาดไปแล้ว น้องต้องสร้างสำนึกในสิ่งที่พลาด แล้วน้องจะกลับมาได้ ถ้าพลาดแล้วไม่มีการสร้างสำนึกในสิ่งที่พลาด ชีวิตน้องจะไม่มีทางกลับมาได้อีกเลยบนเส้นทางนี้ในทุกๆ เส้นทางของการเดินทางด้วย อย่างน้อยให้คนชาติอื่นได้เห็นว่าอย่างน้อยถ้าเราผิดเราพลาด เราผิดคนเดียว อย่าไปว่าประเทศ ตอนนี้คนไม่พูดหรอกว่าโตเกียวโกง แต่พูดว่าประเทศไทยแม่xโกง โตเกียวต้องเข้าใจ ถ้าผิดก็ออกมาพูดว่ามันคือหนู ไม่ใช่ชาติของหนู นั่นคือสิ่งที่น้องต้องทำ ถ้าน้องผิดนะ?
สันติ : ใช่ครับ